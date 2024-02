La classifica dei 10 libri più venduti in Italia nel 2023

L’Associazione Italiana Editori (AIE) ha recentemente svelato la classifica dei 10 libri più venduti in Italia nel corso del 2023, regalando agli appassionati di lettura uno sguardo sui titoli che hanno conquistato il cuore del pubblico. In questa classifica emergono trend interessanti, come la diminuzione dei romanzi a favore di una maggiore presenza di autori italiani nella top ten.

Diversificazione nei gusti dei lettori

I dati sono basati sulle vendite fatte dalle librerie fisiche e online e dalla grande distribuzione, e sono forniti da Nielsen BookScan. Rispetto all’anno precedente, la classifica rivela una diversificazione nei gusti dei lettori italiani, spaziando tra generi come narrativa, romance, storia e autobiografia. Mentre l’influenza dei social sembra essere diminuita, emergono autori già noti e alcuni volti nuovi, come nel caso del Principe Harry.

Un elemento peculiare è la vittoria di Ada d’Adamo con “Come d’aria”, un successo postumo considerando la tragica scomparsa dell’autrice poco dopo la pubblicazione del libro. Nel 2023 Ada d’Adamo ha vinto il Premio Strega, che tradizionalmente influenza le vendite, e ha contribuito a consolidare il successo di questo romanzo.

La Classifica dettagliata