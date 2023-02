Chiamarlo sito per appuntamenti sarebbe riduttivo: Catholic Match è una app per incontri tra credenti single. E sebbene nei paesi anglosassoni sia praticamente la norma, un certo stigma tutto italiano nei confronti delle app di dating persiste ostinato.

Ma non tutti i cattolici sono uguali: negli Stati Uniti hanno fondato Catholic Match nel 1999, da allora è il sito web più visitato tra i credenti single. Facile pensare che chi vi partecipa non abbia intenzione di “consumare” subito. Piuttosto “Find your forever”, trova il tuo per sempre.

Catholic Match, l’app degli incontri per credenti single

Aspirano a metter su famiglia, l’esigenza è trovare partner affidabili di solidi valori religiosi. Un questionario dettagliato favorisce la selezione dei più virtuosamente praticanti. Quante volte a Messa, grado di osservanza ai precetti, cosa significa la religione nella vita pratica…

Così, affidandoci ad app tanto più sicure ed efficaci quanto meno foriere di “sorprese”, cambiano le “regole dell’attrazione”(Berta Isla su Il Foglio ). Vengono in mente dei versi in musica piuttosto irriverenti di un Frank Zappa (“Catholig girl”), ma sono cattivi pensieri.

“Quando abbiamo avviato Catholic Match nel 1999, non avremmo mai pensato che saremmo finiti per costruire il sito web più grande e di maggior successo per cattolici single”, scrivono sul sito Jason LaFosse e Brian Barcaro, co-fondatori del progetto.

“Ma eccoci qui. E ogni singola volta che riceviamo la storia di una coppia felice, foto di neonati o un biglietto di ringraziamento per aver promosso una vera comunità, è per noi commovente. Amiamo ciò che facciamo e prendiamo con rispetto la fiducia che l’utente ripone in noi nell’intraprendere questo viaggio”.