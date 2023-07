Formula 1 al giro di boa: undicesima prova (su 22) del Mondiale 2023. La “virata” va un scena sul circuito di Budapest (domenica 23, ore 15).

Tema scontato: Max Verstappen, show annunciato. Il Tulipano in formato extraterrestre sta ammazzando il Mondiale sull’astronave Red Bull. Non c’è storia. Dieci gare, dieci vittorie (8 con l’olandese, 2 con il messicano Perez). Unica curiosità in questo undicesimo GP è la strategia di gara, prevedibilmente condizionata dalle gomme.

In Q1 era obbligatorio usare le mescole hard, in Q2 e Q3 obbligatorio l’utilizzo delle soft. Possibilità di scelta? Zero. L’obiettivo è duplice: ridurre il numero di gomme impiegate, con un impatto positivo sulla sostenibilità; e favorire una maggiore varietà di strategie in gara grazie alle soft non usate in qualifica. La Pirelli fornirà 11 set per pilota anziché 13: significa costruire e trasportare 160 gomme in meno.

LA FERRARI GUARDA GIÀ AL 2024

Al Cavallino non resta altro che pensare a nuove soluzioni per l’anno prossimo. Lo sviluppo della SF- 23 prosegue. La monoposto di Maranello si è evoluta con soluzioni interessanti: fiancate col profilo spiovente ( già viste in Spagna), e un fondo rinnovato. In più si sta lavorando per adottare una diversa geometria delle sospensioni, in particolare quella anteriore. Il progetto futuro è già incamminato.

FORMULA 1 CLASSIFICA PILOTI

Verstappen punti 255, Perez 156, Alonso 137, Hamilton 121, Sainz 83, Russell 82, Leclerc 74, Stroll 44, Norris 42, Ocon 31, Piastri 17, Gasly 16, Albon 11, Hulkenberg 9, Bottas 5.

FORMULA 1 CLASSIFICA COSTRUTTORI

Red Bull 411, Mercedes 203, Aston Martin 181, Ferrari 157, McLaren 59, Alphine Renaul 47, Williams 11,Haas 11, Alfa Romeo 9, Alphatauri 2.

DIRETTA TV

Diretta Sky e TV8. Telecronista Carlo Vanzini. Previsti 70 giri per un totale di 306,734 km su un circuito lungo 4,381 km. Prossimo GP in Belgio (30 luglio).