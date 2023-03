Formula 1, Ferrari al contrattacco. La Rossa vuole riscattare il flop del debutto in Bahrain. E ci prova sul circuito di Jeddah, seconda tappa (su 23) del Mondiale di F1 (domenica 19, ore 18).

Si corre il GP della Arabia Saudita, 50 giri per un totale di 308,45 km. L’anno scorso ha vinto Verstappen ma sul podio, accanto al Tulipano, c’erano i due piloti del Cavallino: Leclerc (secondo), Sainz (terzo). Quest’anno la musica è diversa, molte le novità, da Vasseur alla nuova ala anteriore.

Il clima è avvolto da turbolenze inattese e “destabilizzanti”, come le ha definite Sainz. Leclerc concorda: ”Critiche eccessive, voci fuori controllo. Io alla Mercedes l’anno prossimo? No. Amo la Ferrari, voglio vincere qui”. Il giuramento di fedeltà a Maranello è stato accolto con sollievo dal popolo rosso, quorum ego.

CIRCUITO VELOCISSIMO PER LA FORMULA 1

Nonostante 27 curve il “Jeddah Corniche” consente velocità notevoli. La curva più veloce, prossima al traguardo, permette i 310 km/h. Temperatura prevista sui 27 gradi. Record del tracciato lungo 6,174 km è di 1’30”734. Lo ha stabilito Hamilton.

Quello di Jeddah è il circuito cittadino più veloce della stagione. Progettato appena 3 anni fa, da allora ha subito continue migliorie. Per il GP 2023 sono stati aggiunti numerosi rallentatori nelle vie di fuga e diversi cordoli sono stati smussati. Inoltre alcuni muri a bordo pista sono stati riposizionati al fine di migliorare la visibilità in entrata.

LA CLASSIFICA

Verstappen punti 25, Perez 18, Alonso 15, Sainz 12, Hamilton 10, Stroll 8 Russell 6, Bottas 4, Gasly 2, Albon 1.

CALENDARIO

Due tappe in aprile, tre in maggio, due in giugno. Nell’ordine: Australia, Azerbaigian, Miami, Imola, Monaco. E in giugno: Spagna (4) Canada (18). Il campionato terminerà il 26 novembre ad Abu Dhabi, 8 giorni dopo il GP di Las Vegas.

FORMULA 1 IN TV

Domenica alle 18 in diretta su Sky Sport1, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW; in differita dalle 21.30 su Tv8. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gene’, con Roberto Chinchero insider ai box, Federica Masolin conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Davide Valsecchi. Analisi tecniche di Matteo Bobbi, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.