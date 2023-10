Euro 2024, l’Italia di Spalletti c’è, oltre lo choc scommesse. A Bari ha battuto 4-0 Malta secondo pronostico.

Martedì a Londra gli azzurri affronteranno l’Inghilterra con uno spirito ritrovato. Certo, si tratta di un impegno ben diverso da quello di sabato sera al San Nicola (pubblico e stadio da applausi). La strada delle qualificazioni agli Europei 2024 è ancora lunga e il ct toscano è ancora alla ricerca di una formazione solida e pungente.

Tuttavia la partita di Bari ha offerto (anche) buone sensazioni. Spalletti lo ha detto:”È un gruppo che cresce” sapendo che certi meccanismi sono da oliare. E ogni reparto ne ha bisogno. Ma il 4-3-3 adottato riesce a combinare una serie interessante di opzioni nonostante l’assenza di uomini collaudati come Immobile, Pellegrini, Spinazzola, Chiesa.

LAMPI VERSO WEMBLEY

Le indicazioni di Bari sono confortanti per Euro 2024 ma a Wembley servirà qualcosa in più. Comunque la serata di Bari non era una serata di ricami. L’Italia doveva far vedere di essere l’Italia e di saper vincere facile con le piccole. Missione compiuta.

In gran spolvero Berardi, autore di una splendida doppietta; il suo dribbling è fondamentale. Una felice sorpresa Bonaventura, non solo per il gol ma anche per l’impegno tattico. Mancini è parso il più in forma della difesa assieme a Dimarco. In mezzo al campo Locatelli ha giocato con autorevolezza sia proteggendo la difesa che nella gestione del lavoro.

Positive le prove di Raspadori ( sopratutto quando Spalletti lo ha messo in fascia), di Kean ( ha lottato e creato il primo gol con una pressione notevole) e Frattesi entrato nel finale confermandosi una mezz’ala che segna. A Londra dovrebbe partire titolare.

LA FORMAZIONE ANTI MALTA

Donnarumma, Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco (34’ st Udogie),Barella (21 st Frattesi), Locatelli, Bonaventura (42’ st Biraghi); Berardi (20’ st Orsolini), Raspadori, Kean (34’st Scamacca). Sono rimasti in panchina: Meret, Vicario, Di Lorenzo, Acerbi, Cristante, Scalvini, El Shaarawy.

CLASSIFICA GRUPPO C

Inghilterra punti 13, Italia e Ucraina punti 10, Macedonia 7, Malta 0. L’Italia e l’Inghilterra hanno una partita in meno.