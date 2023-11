La Formula 1 sbarca in Brasile (domenica 5 novembre, ore 18, dove in tv). Sul tracciato di Interlagos il duello Ferrari-Mercedes accende la Formula 1. Lotta in famiglia Leclerc-Sainz

La Formula 1, il Circus sbarca in Brasile per il penultimo degli appuntamenti “americani” (domenica 5 novembre, ore 18, diretta su Sky sport1). Chiusura a Las Vegas il 18.

Sul tracciato di San Paolo dedicato alla memoria del concittadino Josè Carlos Pace (1944-1977) – pilota di origine italiana, alfiere della scuderia inglese Brabham, morto in un incidente aereo – si corre il GP del Brasile, prova n.20 di 22 del Mondiale 2023. L’autodromo è noto anche come Circuito Interlagos; un anello di 4.309 metri con 15 curve che sarà compiuto con 71 giri per un totale di 305,909 km.

LA SFIDA FERRARI-MERCEDES

È il motivo più interessante della prova. La classifica piloti e costruttori ha già il vincitore: Verstappen e la Red Bull.

La Ferrari punta ad agganciare la Mercedes nella classifica costruttori. C’è in palio il secondo posto. Non solo. C’è in palio anche la lotta in famiglia tra i due piloti della Rossa: Leclerc e Sainz.

Il monegasco ha commesso qualche sbaglio di troppo quest’anno, ma resta un fulmine sul giro singolo e un martello in gara. Sainz ha sfoderato il meglio dopo la pausa estiva, con il podio di Monza e il trionfo di Singapore, dimostrandosi campione di costanza anche nelle domeniche meno favorevoli.

Lo spagnolo si trova al quarto posto della classifica piloti con 17 punti più di Leclerc che è preceduto a sua volta, da due altri piloti: Alonso e Norris. Entrambi i piloti del Cavallino, al di là delle frasi di cortesia che si scambiano in Tv, ci tengono entrambi a finire davanti all’altro al termine del campionato.

Quanto a Verstappen ha detto che teme le curve a bassa velocità della pista brasiliana, sostenendo che la sua Red Bull non sarà al top.

CLASSIFICA PILOTI

Verstappen 491, Perez 240, Hamilton 220, Sainz 183, Alonso 183, Norris 169, Leclerc 166, Russell 151, Piastri 87, Gasly 56.

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Red Bull 731, Mercedes 371, Ferrari 349, McLaren 256, Aston Martin 236, Alphine Renault 101, Williams 16, Alfa Romeo 16, Alphatauri 16, Haas 12.

CALENDARIO

Dopo il Brasile la Formula 1 affronterà gli ultimi 2 Gran Premi : il 19 novembre a Las Vegas (nel deserto del Nevada) e il 26 novembre gran chiusura ad Abu Dhabi capitale degli Emirati Arabi sul Golfo Persico.

DOVE IN TV

Dopo la Sprint Race di sabato la gara sarà trasmessa domenica in diretta su Sky sport1, telecronista Carlo Vanzini. In streaming su Now mentre su Su Tv8 andrà in chiaro e

e in differita alle 21.30.