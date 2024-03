Max Verstappen non lascerà la Red Bull e porterà a termine il suo accordo a lungo termine con la Red Bull, Christian Horner ne è “certo”: il team principal è ottimista e minimizza le guerre interne nonostante il padre del campione del mondo di Formula 1 gli abbia chiesto di lasciare. Verstappen Senior ha detto che la squadra sarebbe “esplosa” se Horner non si fosse dimesso

Horner, ricorda Tamara Prenn sull’inglese Mail, è stato al centro di una tempesta torbida che ha travolto lo sport dopo essere stato inizialmente prosciolto dalla accusa di cattiva condotta da un’indagine indipendente condotta dalla società madre della sua squadra, la Red Bull GmbH.

Meno di 24 ore dopo la comunicazione pubblica della decisione – e all’inizio del primo fine settimana di gara della stagione in Bahrein – una serie di testi e immagini trapelate che si presume fossero state inviate da Horner alla dipendente coinvolta è stata fatta circolare tra le figure chiave. all’interno della Formula Uno.

La dipendente è stata sospesa giovedì dal suo ruolo alla Red Bull come risultato diretto delle indagini, con Mail Sport che ha rivelato che le era stato detto che le sue prove erano “disoneste”.

In vista del Gran Premio dell’Arabia Saudita di sabato, Verstappen è stato sempre più legato all’allontanamento dalla Red Bull dopo aver fallito nel sostenere pubblicamente il suo team principal, costringendo il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem a implorarlo di farlo venerdì scorso.

Suo padre Jos è stato visto anche in conversazione con il team principal della Mercedes Toto Wolff, che ha un posto disponibile nel 2025 dopo la scioccante defezione di Lewis Hamilton alla Ferrari.

Ma Horner è ottimista riguardo alla prospettiva di trattenere il tre volte campione del mondo, che ha un contratto fino al 2028. “Sono sicuro che riuscirà a portare a termine il suo accordo”, ha detto Horner durante la conferenza stampa di giovedì.

“Quelle 55 vittorie sono arrivate tutte con le auto della Red Bull, tutti i podi sono arrivati con le auto della Red Bull Racing, e siamo determinati a costruire su questo e, si spera, aggiungerne molti altri in futuro.”

Mentre Verstappen ha voluto tenere le sue carte nascoste e concentrarsi sulla difesa del titolo mondiale, suo padre è stato più esplicito, dicendo domenica a Mail Sport che la squadra è destinata a “esplodere” se Horner non si dimette.

Mercoledì Max si è lanciato im un’appassionata difesa dei commenti di Verstappen Snr quando gli è stato chiesto se suo padre potesse essersi pentito di ciò che aveva detto.

“Non gliel’ho chiesto, ma mio padre, da come lo conosco dai go-kart, è molto schietto e non è un bugiardo, questo è certo”, ha detto il pilota. «Io e mio padre siamo molto legati. Ci chiamiamo tutti i giorni. D’altra parte, non sono il tipo a cui piace parlare molto di certe cose e voglio concentrarmi solo sulla guida. Se ci sono problemi, cerchiamo di risolverli all’interno del team.’

Ma ha sottolineato che la cosa più importante per lui è “avere un ambiente tranquillo dove tutti siano felici di lavorare” e che “non importa chi è coinvolto nella squadra”.

Giovedì Ralf Schumacher, esperto di sport motoristici e fratello del leggendario sette volte campione del mondo Michael, ha affermato che la decisione di Verstappen di restare con la squadra potrebbe dipendere dal coinvolgimento di Horner.

Secondo quanto riferito, le tensioni all’interno del team vedono Horner in disaccordo con il dottor Helmut Marko, consulente per gli sport motoristici della Red Bull GmbH.

Secondo quanto riferito, l’amministratore delegato della Red Bull Racing ha tentato di mettere da parte l’ottantenne sia nella Red Bull che nel team gemello AlphaTauri (ora RB) durante la scorsa stagione, con il contratto di Marko in fase di rinnovo.

Verstappen, che è molto vicino all’austriaco, ha sostenuto il suo prolungamento del contratto – cosa che è stata confermata – e si pensa che abbia una clausola di rottura nel suo accordo che gli permetterà di andarsene se Marko lascia la società.

Questa rivelazione ha aggiunto carburante ai suggerimenti secondo cui Verstappen potrebbe cercare opzioni lontano dal costruttore britannico nel caso in cui i rapporti all’interno della squadra raggiungessero il punto di ebollizione.

Ma Hamilton era riluttante a credere alla speculazione secondo cui il suo rivale sulla griglia avrebbe abbandonato la formidabile Red Bull progettata da Adrian Newey.

“Se gestisci una squadra, vuoi il miglior pilota e un pilota che attiri l’attenzione e porti la sponsorizzazione e lui è uno di quelli”, ha detto Hamilton. ‘Lo capisco, ma non avrebbe senso per lui, ma sarà interessante da vedere.

‘Sono sicuro che Max è sulla lista (per sostituirmi). Ma sono abbastanza sicuro che sia legato, non vedo perché debba lasciare una macchina tnto buona”.