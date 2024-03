L’oroscopo del 31 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 31 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Luna-Venere, dovete tenere gli occhi aperti: delle persone potreste vedere qualità che non posseggono. Prima di stringere una relazione, rallentate e valutate. Al contempo oggi la pazienza sarà latitante ma prendervela con chi vi circonda, in seguito vi farebbe sentire in colpa. Se dovesse nascere una discussione, potrebbe essere saggio mettere da parte il vostro orgoglio e chiedere scusa. Puntate invece alla collaborazione: il mantra odierno è “l’unione fa la forza”! Amore: in coppia, farete un passo avanti importante: avrete le risposte alle domande che vi ponete e dunque capirete meglio il futuro con il partner. Soli; potrebbero esserci delle novità che vi spingeranno a prendere una decisione importante.

Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui da parte vostra è necessaria la discrezione. Se avete intenzione di rivelare qualche segreto riguardante una persona, prima di vuotare il sacco, riflettete. L’altro potrebbe spifferarlo ad altri e il pettegolezzo ingigantirsi, allargarsi a macchia d’olio. La cosa migliore è tacere, tenere la cosa per voi, anche per proteggere il diretto interessato. Al contempo, siate elastici con chi vi circonda, la testardaggine non va a vostro favore e potrebbero nascere delle discussioni. Amore: in coppia, dovete distinguere i piccoli scontri dai grandi litigi. Fino a un certo punto, lasciate perdere e chiudete un occhio. Soli: darete il via a un flirt romantico e sarete entrambi d’accordo a viverlo giorno per giorno con leggerezza.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una domenica in cui avete intenzione di mantenere la pace con chi vi circonda, appianare le diversità di vedute e creare più equilibrio e armonia nella vostra vita. Un’idea che nasce improvvisamente potrebbe spingervi ad apportare delle modifiche a una situazione di lavoro, d’affari o personale, il che vi farà sentire sereni e tranquilli. Volete andare al cuore della questione così da lasciarla alle spalle e andare oltre. Non rimandate: una volta trovata la soluzione, guardate avanti! Amore: in coppia, ci sono tensioni, discussioni e difficoltà a comunicare con il partner? Siate pazienti ed evitate di rimanere fermi sulle vostre posizioni. Soli: l’amore per oggi non è in programma. Cercate di rilassarvi e divertirvi in compagnia degli amici.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Luna-Venere odierna siete po’ irrequieti dunque cercate di essere comprensivi nei confronti di voi stessi e di chi vi circonda. Evitate inoltre la tentazione di controllare o di dare lezioncine di morale poiché complichereste ancora di più la situazione. Cercate di rilassarvi! Non ci riuscite? Rivolgetevi a un amico caro e date il via a una chiacchierata che schiarirà le idee. Non è escluso che vecchio amico vi contatti in modo inaspettato: dopo tanto tempo sentirlo sarà emozionante per entrambi. Amore: in coppia, il partner potrebbe sentirvi distanti, freddini: occhio alle litigate, soprattutto se anche la dolce metà è Cancro. Soli: per oggi, non aspettatevi di incontrare il grande amore. Le recenti delusioni vi hanno reso diffidenti.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Con i passaggi odierni siete molto emotivi e rischiate di scatenare delle discussioni. Cercate invece di tenere sotto controllo questo stato d’animo, di aggiungere un po’ di senso dell’umorismo e gentilezza nelle conversazioni con chi vi circonda. Evitate di essere critici e di scaricare lo stress sugli altri, anche se vi sentite stanchi e provate tensioni interiori. Non rovinate a voi stessi e agli altri questa giornata in cui, con la Luna in Sagittario, avete la possibilità di rilassarvi e divertirvi. Amore: in coppia, evitate di toccare argomenti spinosi e grazie al sorriso riuscirete a ricreare una dinamica positiva all’interno della relazione. Soli: ci sarà uno stuolo di persone attratte da voi ma oggi non siete pronti a donare la chiave che apre il vostro cuore.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui provate emozioni forti per cui siate gentili con voi stessi: uscire e distrarvi è l’atteggiamento migliore, meglio ancora se vi lancerete in nuove avventure ed esperienze, volendo anche in compagnia degli amici o familiari. Evitate dunque di lasciarvi coinvolgere dai problemi di chi vi circonda e che probabilmente tende ad amplificare solo per catturare la vostra attenzione. State alla larga poiché oltretutto oggi non esiterete a scatenare qualche discussione accesa. Amore: in coppia, l’armonia è totale, siete entrambi appagati a tutti i livelli della relazione. Il partner sarà deliziato dalle vostre fantasie, dal desiderio e viceversa. Soli: riuscirete ad abbattere le resistenze di una persona e a dare il via a una storia.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Tenete presente che ogni volta che vi sbarazzate di un’idea o di qualcosa ormai superato lasciate spazio a nuova energia, crescita e opportunità. Oggi potreste avvertire il bisogno di una ventata di freschezza, dunque dovete liberarvi dalla zavorra, sia a livello emotivo che pratico: ad esempio un vecchio rancore o un oggetto. Eliminate qualsiasi ristagno presente nella vostra vita e proverete immediatamente un senso di libertà e sollievo. Liberatevi da ciò che pensavate di aver bisogno. Amore: in coppia, forse vi aspettate troppo dal partner e l’insoddisfazione crea malumore. In questo caso, ciao ciao armonia. Soli: non è giornata di incontri romantici ma forse non ne avete nemmeno voglia. Per questa domenica avete altri programmi.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Luna-Venere la tendenza odierna è quella di essere introversi, potreste provare insicurezza ed essere molto critici nei confronti di voi stessi. Rischiate di analizzare troppo la vostra situazione e assecondando il lato pessimista, potrebbero emergere timori e dubbi quasi sicuramente infondati o quanto meno ingigantiti. Cercate di stare in compagnia di chi vi vuole bene, è sempre pronto a sostenervi, ad ascoltarvi e all’occorrenza parlate sinceramente del vostro stato d’animo. Amore: in coppia, c’è armonia, il dialogo è più leggero e ritrovate la complicità. Non ultimo, il partner sarà molto sensibile al vostro fascino! Soli: penserete a un modo per dire addio alla solitudine. Ed è molto probabile che lo troverete.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La libertà personale per il vostro segno è sempre importante e oggi avrete la sensazione spiacevole di essere limitati. Con la dissonanza tra la Luna nel vostro segno e Venere in Pesci una persona cara, potrebbe aver bisogno del vostro sostegno e di sfogarsi. Lasciatevi coinvolgere solo se ne avete davvero voglia poiché in caso contrario provereste risentimento. Su un altro piano: attenzione alle spese, gli acquisti rappresenteranno il canto delle sirene e le tentazioni saranno parecchie. Amore: in coppia, non avete intenzione di discutere per questioni di poco conto. Un tenero bacio e tutto sarà risolto. Soli: avete l’sms facile e le risposte saranno divertenti, tuttavia vi sembreranno superficiali: sarà difficile conquistare il vostro cuore.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il desiderio odierno potrebbe essere quello di rimanere dietro le quinte, soprattutto riguardo la vita sociale. Probabilmente deciderete di trascorrere del tempo con i familiari o gli amici cari, l’importante che starete alla larga da chiunque vi stressi. Oggi avete bisogno di tranquillità. Se proprio avete bisogno di affrontare una conversazione impegnativa, affidatevi all’intuito poiché vi guiderà nella giusta direzione, l’interazione con l’altro sarà all’insegna della fiducia e comprensione. Amore: in coppia, il dialogo potrebbe essere teso, forse direte cose poco carine. Evitate di attizzare il fuoco. Il silenzio è d’oro! Soli: cercate di riflettere sugli errori del passato così da avere una visione più chiara del presente e pensare al futuro sentimentale.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un buon momento per fare progressi riguardo a un problema di tipo pratico che da tempo, è rimasto in sospeso. L’irrequietezza interiore a volte può spingere a imboccare la direzione sbagliata ma oggi, al contrario, potrebbe motivarvi a fare un cambiamento positivo o a migliorare la vostra vita. Al contempo, oggi avrete – giustamente – voglia di distrarvi in compagnia di amici e familiari, sarete molto generosi ma con la dissonanza Luna-Venere cercate di tenere d’occhio le spese. Amore: in coppia, siete in sintonia, ci sono reciproche attenzioni ed è probabile che insieme abbiate pianificato una giornata romantica e divertente. Soli: incontri interessanti e romantici, di sicuro oggi non vi annoierete! Vivrete belle emozioni d’amore.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La dissonanza tra la Luna in Sagittario e Venere nel vostro segno, scatena nervosismo, vi rende un po’ inquieti, insoddisfatti, critici e qualsiasi situazione o persona vi sembrerà non essere all’altezza delle vostre – alte – aspettative. Siete sicuri che sia davvero così? Perché invece non chiedervi in modo più realistico come rendere più piacevole e stimolante, per voi e gli altri, la situazione? Cercate di rilassarvi e avere una visione positiva: in questo modo trascorrerete una giornata serena. Amore: in coppia, se avete la sensazione che la relazione ristagni, forse è il momento di rafforzare il legame con conversazioni sincere. Soli: avete bisogno di stabilità ma trovare la persona giusta oggi potrebbe essere più complicato del previsto.