L’oroscopo del 1 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 1 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 1 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio entra in Capricorno, nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, del successo: il transito, fino al 23 dicembre, rappresenta un eccellente momento per cercare un nuovo lavoro o nuovi clienti o chiedere il bonus che sapete di meritare. Avrete le idee chiare, raggiungerete il vostro obbiettivo attraverso una strategia e non vi fermerà niente e nessuno! Il pianeta, quando sosta nel pragmatico segno del Capricorno spinge infatti a organizzarvi e fare dei piani chiari e coerenti. Facendo delle scelte sagge potrete andare lontano, progredire nel lavoro. Tuttavia, entrate in azione prima del 13 dicembre, giorno in cui il pianeta entrerà in modo retrogrado fino al 1 gennaio e rallenterà le situazioni. Unica accortezza: che si tratti del boss o di superiori in generale nelle relazioni fate ampio uso di diplomazia! Amore: in coppia, è un venerdì in cui non avete voglia di uscire con gli amici ma di rimanere in casa e coccolarvi con il partner e trascorrere una serata romantica. Soli: siete sul punto di incontrare una persona nuova, sarà una meravigliosa avventura,

Oroscopo 1 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio oggi entra in Capricorno e fino al 23 dicembre accende la vostra curiosità. Ne avete abbastanza del solito quotidiano e avrete voglia di scoprire posti e persone totalmente nuovi, vivere esperienze e cogliere opportunità che vi portino fuori dalla vostra zona di comfort. Non è escluso un viaggio in un paese lontano, anche per motivi di lavoro. A livello pratico, avrete una visione più ampia delle situazioni e non vi impantanerete nei dettagli. Di conseguenza vi muoverete al meglio, sarete efficienti, ben più di chi vi circonda. Date il via o completate un progetto personale o sviluppate un piano imprenditoriale. In questo periodo vi esprimerete con benevolenza, sarete molto comprensivi, cercherete – riuscendo – di tirare su il morale di chi, lavoro o vita personale, vi accorgerete è giù di corda. Amore: in coppia, con l’arrivo di Mercurio in Capricorno, è tempo di conversazioni costruttive. Ciò darà modo di far evolvere la relazione su basi solide e sane. Soli: un’amicizia si trasformerà in una storia romantica. Vivrete dolci momenti,

Oroscopo 1 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio in Capricorno fino al 23 dicembre sosta nel vostro settore della trasformazione: è dunque un momento ideale per esaminare attentamente le finanze, gli affari. Più andrete in profondità delle questioni e tanto più avrete la possibilità di trasformarle in positivo. Con questo transito l’intuito è accentuato: sfruttatelo anche per esaminare eventuali contratti o documenti. Nessuno sarà in grado di gettarvi fumo agli occhi, vedrete tutto chiaramente in particolare prima del 13 dicembre, giorno in cui entra in moto retrogrado. In ogni caso, fate sempre attenzione alle spese! Il transito rappresenta inoltre un’eccellente opportunità per mettere ordine nella vostra vita, a livello psicofisico. Su un altro piano: una persona cara potrebbe essere motivo di preoccupazione, potrebbe trattarsi di un adolescente. Amore: in coppia, evitate di guardare l’erba del vicino poiché è noto che è sempre più verde. Pensate a mantenere eventuali promesse. Soli: l’amore oggi potrebbe essere l’ultimo dei vostri pensieri. Preferirete rimanere in casa e prendere cura di voi stessi.

Oroscopo 1 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Mercurio in Capricorno, da oggi e fino al 23 dicembre, sosta nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro ed è un ottimo transito per avere conversazioni, trattative e per appianare le difficoltà, soprattutto se una situazione da tempo scatena inquietudine. In questo periodo sarete molto persuasivi dunque avrete la possibilità di portare acqua al vostro mulino, nel caso desideriate convincere qualcuno a dare il via libera, il suo assenso o a concludere una transazione. In generale, avrete un atteggiamento conciliante e sarete disposti a scendere a qualche eventuale compromesso. In questo periodo avrete bisogno di comunicare con persone stimolanti e non è escluso che condividerete le vostre idee con qualcuno di speciale, che vi farà riflettere o vi offrirà una prospettiva diversa delle situazioni. Amore: in coppia, voglia di prendere qualche iniziativa elettrizzante, di entusiasmante! Darete nuovo slancio alla relazione, vivrete momenti romantici e passionali. Soli: bando ai dubbi e lanciatevi! Affascinate, fate vostro il cuore di chi vi attrae.

Oroscopo 1 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

L’entrata di Mercurio in Capricorno vi spingerà a essere puntigliosi, a esaminare qualsiasi dettaglio di una situazione e ad essere organizzati al massimo. Il transito dunque oltre a dotarvi di idee chiare vi rende più perfezionisti, al punto che potreste anche essere eccessivamente esigenti con voi stessi e con chi vi circonda. Unica accortezza: fate attenzione alla tendenza ad agitarvi o preoccuparvi per questioni a cui solitamente non prestate attenzione. I contatti e le conversazioni saranno interessanti, da ciascuna imparerete qualcosa o sarete voi a insegnare agli altri. Poiché il pianeta sosta fino al 23 dicembre, concludete per quanto possibile tutti i progetti in sospeso in modo da poter godere delle festività senza pensieri. Infine, pensate anche a mantenere la forma: praticare regolarmente esercizio fisico vi farà un gran bene. Amore: in coppia, Venere è al vostro fianco e potreste incontrare l’amore! E non si tratterà di un’avventura passeggera. Soli: potrete scegliere tra varie persone ma prima di prendere decisioni importanti, volete vivere momenti di totale spensieratezza!

Oroscopo 1 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio in Capricorno, da oggi invia vibrazioni splendide al vostro segno: la creatività fino al 23 dicembre sarà al top, sfruttatela al massimo poiché qualsiasi cosa intraprenderete farà arrivare i complimenti di chi vi circonda, sarete orgogliosi di voi, di tutto ciò che farete! E’ il transito perfetto per imprimere una svolta decisiva ai vostri obbiettivi professionali. Ma non solo: nel lavoro il pianeta valorizza la qualità del vostro modo di fare, di esprimervi e soprattutto dei vostri consigli. Se dovrete fare uno spostamento di lavoro o sostenere un colloquio, sarete sicuramente soddisfatti dei risultati che otterrete. Infine, capirete chiaramente chi sono i vostri veri amici, quelli leali, che vi offrono con sincerità il loro sostegno e dunque vi sarà più facile stabilire dei limiti con coloro che non lo sono. Amore: in coppia, evitate di prendete tutto troppo a cuore! Cercate di mollare un po’ la presa ed essere più leggeri! Soli: se una persona vi attrae, la tendenza odierna è volere tutto e subito. Se la risposta non è immediata, non dovete arrabbiarvi ma avere pazienza.

Oroscopo 1 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Mercurio in Capricorno fino al 23 dicembre sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: se avete bisogno di risolvere un problema che si trascina da tempo con una persona cara, è il momento giusto. Con questo transito inoltre avrete voglia di mettere ordine nell’abitazione, sbarazzarvi di documenti, altri oggetti e scartoffie che creano soltanto caos. E in effetti, eliminando ciò che non vi serve più. avrete più spazio a disposizione. Sarete spinti a trascorrere del tempo di qualità con gli amici più cari e felici di ospitarli in casa, trascorrere le festività natalizie con la famiglia, in un’atmosfera affettuosa e intima in cui comunque saprete animare con simpatia le riunioni. In ogni caso, dal 13 dicembre al 1 gennaio, fate attenzione agli eventuali sbalzi d’umore: ogni tanto ritagliate del tempo solo per voi. Amore: in coppia, l’arrivo di Mercurio in Capricorno accende le vostre ambizioni ma il lavoro non è l’unica cosa che conta. Cercate di dedicare un po’ di tempo al partner, all’amore! Soli: se state cercando di attirare l’attenzione di una persona, non mollate!

Oroscopo 1 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Fino al 23 dicembre Mercurio sosta in Capricorno, nel vostro settore della comunicazione: rifletterete in modo pratico e costruttivo, riguardo a piani, obbiettivi e progetti penserete al futuro e terrete conto di tutto ciò che, eventualmente, potrebbe andare storto. Se dovrete affrontare questioni importanti, prenderete in considerazione i fatti e partirete da quel punto. E’ un transito eccellente anche per il networking, l’apprendimento o l’insegnamento e la negoziazione. E’ probabile che appagherete la voglia di stringere nuove relazioni con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda, gli stessi valori e ideali ma al contempo durante il periodo in cui il pianeta è in moto retrogrado – dal 13 dicembre al 1 gennaio – incontrerete vecchie amicizie a cui siete molto legati e che per voi sono sempre importanti. Amore: in coppia, i pianeti vi aiutano a consolidare la relazione con il partner, a sviluppare la sensualità e l’ immaginazione. Soli: voglia di vivere una passione e avete via libera per alimentare la speranza. State per dire addio alla solitudine!

Oroscopo 1 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio entra in Capricorno fino al 23 dicembre- poi rientrerà in Sagittario – e sosta nel vostro settore delle finanze: il denaro sarà al centro della vostra attenzione ma prima di aprire il portafoglio dovrete riflettere. Soprattutto dal 13 dicembre al 1 gennaio, quando il pianeta entrerà in moto retrogrado dovrete essere formiche e non cicale. Siate dunque ragionevoli negli acquisti, fate solo spese utili, così da non ritrovarvi con il conto corrente in rosso. In generale, il transito rappresenta un invito a rivedere il budget, riflettere sulle abitudini di spese, fare i conti, pretendere il denaro che vi devono e pagare bollette e fatture inevase. In questo periodo è fin troppo facile lasciarsi travolgere dalla frenesia dello shopping natalizio, dunque prima di lanciarvi allegramente nell’acquisto dei regali, pensate alle priorità. Amore: in coppia, più innamorati che mai. Insieme, deciderete di fare il passo successivo. La relazione è solida. Soli: se siete all’inizio di una storia d’amore vorrete bruciare le tappe. Rallentate e godetevi questa fase, non ve ne pentirete.

Oroscopo 1 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio sosterà nel vostro segno fino al 23 dicembre; il transito vi rende molto convincenti e in grado di far passare i vostri messaggi con maggiore facilità. Se dunque avete intenzione di chiedere qualcosa o proporre un progetto, fatelo ma prima che Mercurio diventi retrogrado in Sagittario dal 13 dicembre al 1 gennaio. giorno di Capodanno. A garantirvi la riuscita sarà la sicurezza in voi stessi, la simpatia, il grande senso dell’umorismo nonché la capacità all’occorrenza di scendere a qualche compromesso. Se infine, volete fare una buona impressione, pensate a rinnovare il look: non sarà una spesa inutile ma un buon investimento. In generale, in questo periodo scrivete le idee che metterete in pratica quando il pianeta farà il secondo ingresso nel vostro segno dal 13 gennaio al 5 febbraio 2024. Amore: in coppia, con Mercurio nel vostro segno già da oggi siete di buonumore, pieni di gioia di vivere. Sfrutterete pienamente i piaceri della vita a due! Soli: avete voglia di uscire e conoscere nuove persone. Il fascino funzionerà e conquisterete!

Oroscopo 1 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio in Capricorno fino al 23 dicembre sosta alle spalle del vostro segno: periodo in cui è probabile non sarete campioni di allegria. Potreste essere preoccupati per una situazione in particolare o per una persona cara e non avrete molta voglia di interagire con chi vi circonda ma solo di pace e tranquillità. Di fronte alle numerose richieste all’occorrenza stabilite dei limiti: va bene essere generosi anche in termini di tempo ed energie a patto che non diventi un problema per il vostro equilibrio. Se sarete voi ad aver bisogno di una mano, chiedete chiaramente soprattutto quando Mercurio sarà retrogrado dal 13 dicembre al 1 gennaio 2024. Con questo transito, infine, avete la possibilità di perdonare una persona che vi ha ferito e andare oltre, anche se ciò potrebbe significare voltare definitivamente pagina. Amore: in coppia, circolano un po’ di tensioni, forse a causa di un malinteso. Chiarite e andate avanti, cosa che è disposta a fare la dolce metà. Soli: che si tratti di amici o persone che vi corteggiano, occhi aperti: nessuno deve approfittare della vostra disponibilità.

Oroscopo 1 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con Mercurio in Capricorno, fino al 23 dicembre, la vita sociale brilla! Sarete più estroversi e avrete la possibilità di stringere nuove amicizie, di entrare in nuove cerchie anche on line dove incontrare persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Se in mente avete dei progetti o avete intenzione di raggiungere un obbiettivo saprete a chi rivolgervi affinché vi aiuti a realizzarli. Tanto più che in questo periodo c’è la concreta opportunità di entrare in contatto con persone che contano. Mentre vi preparate all’arrivo del nuovo anno, riflettete inoltre sulle vostre speranze, i vostri sogni da realizzare nel 2024 (a patto che siano realistici). Un consiglio: prima del 13 dicembre momento in cui il pianeta entrerà in moto retrogrado, eseguite il backup dei dati sensibili e aggiornate tutte le password. Amore: in coppia, il vostro buon umore è contagioso, siete felici e il partner vi segue a ruota. Circola una bella atmosfera nonché un sensuale gioco di seduzione. Soli: potreste decidere di vivere un’avventura mordi e fuggi, forse perché ora non volete impegnarvi.