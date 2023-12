L’oroscopo del 1 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 1 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 1 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

Buon anno! Mercurio e Venere in Sagittario inviano al vostro segno vibrazioni positive il che significa che le relazioni di amicizia, con i familiari saranno confortevoli, affettuose. Questa settimana, al centro della scena ci sono le ambizioni, gli obbiettivi che avete intenzione di raggiungere e sulla vostra strada non troverete ostacoli. In generale, fino al 25 maggio, Giove sosterà in Toro nel vostro settore delle finanze: in programma potrebbe esserci l’acquisto di un immobile o maggiori entrate di denaro! Amore: in coppia, grande tenerezza e sincerità, entrambi avete in mente avrete tanti progetti! Soli: il vostro desiderio per il 2024? Trovare l’amore, ovviamente… Ma oggi vi concederete una giornata per ricaricare le batterie.

Oroscopo 1 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

Buon anno! La Luna oggi sosta ancora in Vergine, vi dota di buon umore, sarete circondati da persone sincere, che vi vogliono bene. Gli amici cari, per intenderci, con cui ridere e divertirvi così da dare il via al 2024 nel modo migliore. In generale è una giornata rilassante e volete rilassarvi, fare esattamente ciò che volete e di sicuro ci riuscirete! In serata la Luna sarà in buon aspetto con Urano: riflettete su come avete intenzione di cambiare la vostra immagine nel nuovo anno. Amore: in coppia, sapete bene ciò che volete ma, soprattutto, ciò che non volete più. E prenderete delle decisioni che renderanno felice il partner. Soli: in programma c’è un incontro romantico e seguirete l’istinto, certi che stavolta non sbaglierete.

Oroscopo 1 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Buon Anno! Forse l’umore non è al top, dunque è la giornata ideale per godere del comfort della casa e rilassarvi in un ambiente familiare, riprendervi dallo stress generato dalle festività e dagli eccessi. Al contempo, Mercurio – vostro pianeta governatore – oggi riprende il moto diretto e vi sentirete più ottimisti riguardo al percorso di lavoro: se vi hanno fatto delle proposte oppure desiderate negoziare l’attuale contratto, in entrambi i casi potete parlare dei termini dell’accordo e ottenere il meglio. Amore: in coppia, sempre reciprocamente innamorati, a volte avete punti di vista diversi. Ma la relazione va bene ed è dunque già un successo… Soli: un incontro casuale potrebbe regalarvi grande gioia. Accertatevi che la persona sia libera.

Oroscopo 1 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Buon Anno! La Luna sosta in Vergine e rappresenta un invito a comunicare di più. Sfruttate questa giornata di festa per telefonare ad amici e parenti, dopo aver augurato un Felice Anno Nuovo fate una piacevole chiacchierata. Qualcosa o qualcuno, inoltre, potrebbe ispirarvi ad andare avanti su un obiettivo, un’idea o un piano personale e vi renderete conto che sono fattibili! Mercurio oggi riprende il moto diretto in Sagittario e sarete più ottimisti riguardo alla professione, alla volontà di trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata. Amore: in coppia, nella relazione stanno accadendo milioni di cose, con il partner vi trovate in un vortice ma avete tutto sotto controllo. Soli: potrebbe tornare un/a ex con intenzioni sincere. Se riprenderete la storia, il risultato dipenderà solo da voi.

Oroscopo 1 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

Buon Anno! E’ una giornata in cui volete prendervela comoda, ricaricare le batterie prima che inizi questo entusiasmante 2024.. Con la Luna in Vergine molto probabilmente siete concentrati più del solito sul denaro e in generale sulle vostre entrate. Il che è una buona idea perché nel corso della settimana qualcosa di inaspettato potrebbe avere un impatto sulle finanze. Al contempo, Mercurio entra in moto diretto: sarà d’aiuto a schiarire la mente così da dare vita alle vostre idee, ai progetti e agli obbiettivi. Amore: in coppia, avete intenzione di vivere esperienze insolite ma prima accertatevi che il partner sia d’accordo. Soli: con il fascino che avete, è la giornata giusta per conquistare. Venere vi garantisce il successo.

Oroscopo 1 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Buon Anno! Il 2024 prende il via con la Luna nel vostro segno, il che non può essere che di buon auspicio. Vi trovate in una posizione di vantaggio rispetto a tutti gli altri segni: esprimete un desiderio, potrebbe essere esaudito! La presenza di Giove in Toro, fino al 25 maggio, indica un periodo fortunato, di gratificazioni grazie anche al vostro impegno. Tenete presente che nel corso di questi mesi avrete le energie e la determinazione per realizzare qualunque cosa vi venga in mente. Saprete esattamente cosa volete! Amore: in coppia, con la Luna in Vergine qualsiasi eventuale contrarietà è destinata a svanire. Ma non solo, è una bella giornata per fare progetti a due. Soli: grande fascino, oggi siete pronti a dare il via a una storia per sempre!

Oroscopo 1 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Buon Anno! Ora che le festività sono alle spalle è necessario rilassarvi e ricaricare le batterie. Più di ogni altro segno, siete influenzati da ciò che vi circonda e quando l’atmosfera è frenetica prosciuga le vostre energie. Al contempo, Mercurio in Sagittario oggi torna in moto diretto: nei prossimi giorni e settimane molti piani o progetti o iniziative recentemente bloccati inizieranno a progredire, non ci saranno ostacoli! Ma non solo, noterete un miglioramento nella comunicazione e nelle relazioni con i familiari. Amore: in coppia, desiderate un piccolo cambio di ritmo ma non sapete se accelerare o rallentare. Per oggi, non prendete decisioni. Soli: avete la possibilità di vivere piacevoli flirt. Aprite gli occhi e il cuore.

Oroscopo 1 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Buon Anno! Fino al 25 maggio Giove sosterà in Toro, rappresenta una splendida quanto fortunata opportunità per dare il via a una società con una persona oppure firmare un buon contratto di lavoro o concludere un affare. A partire già da oggi, con Mercurio in Sagittario in moto diretto, la vostra situazione finanziaria dovrebbe migliorare. Dopo le ultime settimane con alti e bassi, sarete più fiduciosi e ottimisti riguardo alle opportunità e agli obiettivi finanziari. Le iniziative bloccate ora riprenderanno slancio! Amore: in coppia, la relazione procede alla grande, anche perché aggiungerete un pizzico di fantasia nell’eros. Soli: persone che vi corteggiano, lanciano inviti: farà bene al vostro ego ma per oggi non aspettatevi il grande amore

Oroscopo 1 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Buon Anno! Il 2024 si apre con Mercurio, Venere e Marte nel vostro segno. Siete simpatici, divertenti, affascinanti, ovunque attirate l’attenzione. Tra l’altro, Mercurio riprende il moto diretto il che significa che inizierete l’anno con sicurezza in voi stessi e ottimismo! Il transito rappresenta un ottimo momento per fissare degli obiettivi per migliorare nel lavoro, nella carriera. Cosa volete fare per distinguervi? Qualunque cosa deciderete di intraprendere non c’è dubbio che quest’anno sarete eccezionali! Amore: in coppia, splendida giornata, parlerete di un progetto a due o del futuro. Volete smuovere le acque e lo direte alla dolce metà. Soli: grazie e un incontro direte addio alla solitudine: vi innamorerete! Un 1° gennaio che non dimenticherete!

Oroscopo 1 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Buon Anno! Il 2024 per il vostro segno si apre alla grande, avvertite il forte bisogno di appagare la curiosità, fare qualcosa di diverso o riflettere sul modo di ampliare gli orizzonti: desiderate vivere nuove avventure! La Luna in Vergine oggi vi regala ottimismo, uno stato d’animo gioioso ma non basta, tenete presente che fino al 25 maggio, Giove sosterà in Toro: il pianeta della fortuna promette momenti punteggiati da avvenimenti felici. Tutto sarà all’altezza delle vostre aspettative, sia professionali che personali. Amore: in coppia, il vostro senso di responsabilità rassicura il partner ma se avete bisogno di un sostegno anche emotivo, bando all’orgoglio e chiedete. Soli: uscite e fatevi notare! Con una persona condividerete momenti meravigliosi.

Oroscopo 1 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Buon Anno! Il 2024 inizia bene, circondati dall’affetto delle persone care, amici compresi. Potreste, non è escluso essere preoccupati per questioni relative alle tasse e ad alcuni debiti da saldare ma prendete tutto con calma, pensate a rilassarvi. Tenete presente che oggi Mercurio in Sagittario riprende il moto diretto e le situazioni, gli affari o le questioni di lavoro bloccate o che hanno presentato un rallentamento, andranno avanti con velocità, toccherete con mano dei progressi, otterrete i risultati sperati. Amore: in coppia, con Mercurio positivo esprimerete il vostro amore in modo spontaneo, sincero. in modo piacevole e sincero. Soli: volete conquistare? Siate voi stessi, autentici, non c’è bisogno di indossare maschere.

Oroscopo 1 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Buon Anno! Con la Luna in Vergine è una giornata da vivere all’insegna della leggerezza, meglio ancora se potete trascorrerla con gli amici cari. L’importante è che di fronte ad alcune richieste dei familiari chiarirete esattamente cosa si aspettano da voi e, nel caso, mettere dei limiti. Probabilmente avete deciso quali risoluzioni adottare nel 2024 e siete pronti a dare il via. Non è escluso che da oggi e fino al 25 maggio, vi lancerete in un acquisto importante, potrebbe trattarsi di una casa, di una nuova auto. Amore: in coppia, è una bella giornata per condividere con la dolce metà i piaceri più semplici e sani della vita. La vostra sensualità appaga e intriga il partner. Soli: affascinanti, zero timidezza, contatterete una persona che vi attrae.