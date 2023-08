L’oroscopo del 20 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 20 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 20 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Cercate di avere una particolare attenzione rispetto alle amicizie che frequentate. Riflettete con chi vale la pena di mantenere una relazione oppure è ormai un legame superato. Nel lavoro avrete modo di dare il massimo con il minimo sforzo: il che impressionerà favorevolmente il boss e i colleghi. Una nuova idea, infine, potrebbe consentirvi di dare il via a un’attività secondaria e farvi guadagnare denaro extra. Amore: in coppia, evitate di agire senza riflettere e cercate di mantenere l’armonia a qualsiasi costo. Soli: fascino e sorriso vi mettono in grado di conquistare ma prima di parlare, riflettete: senza volerlo potreste urtare le persone.

Oroscopo 20 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Siete pronti a fare passi da gigante verso il futuro. Non permettete a nessuno di fermare il cambiamento, il rinnovamento lavorativo. In questo momento potreste avere un’idea rivoluzionaria e un progetto o un piano inaspettatamente e in modo eccellente. Potreste, più semplicemente, cambiare mentalità riguardo a questioni o settori importanti della vostra vita. Amore: in coppia, poco tolleranti, non ne fate passare una… tenete presente che il partner potrebbe ripagarvi con la stessa moneta. Soli: è una giornata in cui ci sono delle novità ma più nelle amicizie che negli affari di cuore. Incontri insoliti, aiuti inattesi.

Oroscopo 20 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ la giornata ideale per concedervi – se non siete in vacanza – una pausa dal lavoro. Se di recente nel lavoro vi siete impegnati parecchio, potreste in effetti essere stressati. Oppure se nel lavoro le cose non vanno lisce come da voi sperato, sentirvi mentalmente esausti. Per oggi, puntate al relax o se volete parlate con una persona cara dei motivi di stress provocati dal lavoro. Amore: in coppia, emerge il lato romantico e aspetterete gesti affettuosi dal partner. Ma perché non iniziate voi?! Soli: è una eccellente giornata per nuovi incontri: dovete solo tenere gli occhi ben aperti.

Oroscopo 20 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Aggiornate il profilo sui social media di lavoro o ampliate i contatti di lavoro. Parlate delle vostre esperienze di lavoro, pubblicizzate la vostra azienda! Potreste ricevere qualche inaspettata offerta. Al contempo non è escluso che vi ricontatti un vecchio amico e ne sarete felici. Amore: in coppia, avete la splendida sensazione che il vostro sia un amore per sempre. E, probabilmente, non sbagliate… Soli: dimenticate gli errori del passato: oggi è possibile nasca una storia e dovete ripartire su basi nuove!

Oroscopo 20 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Per quanto riguarda prendere decisioni riguardanti la carriera o gli obbiettivi sarete meno impulsivi. Il che non significa che non sarete disposti ad accogliere nuove opportunità ma avrete meno probabilità di cambiare rotta sull’impulso del momento. Pensate positivo. E in effetti, oggi siete più fiduciosi e pieni di speranza riguardo al futuro. Amore: in coppia, affronterete alcuni argomenti delicati con molta empatia e ciò vi consentirà di chiarire al meglio. Soli: potrebbe ricontattarvi un/a ex e capire che lasciarvi forse è stato un errore.

Oroscopo 20 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

I prossimi due giorni potrebbero essere un po’ destabilizzanti, probabilmente le cose non andranno come da voi previsto. Ma non è detto che sia un fatto negativo: non è escluso che si apra una nuova porta, abbiate l’opportunità di vivere una nuova esperienza, personale o di lavoro. Il che vi permetterà di liberarvi da alcune catene che attualmente vi impediscono di esprimere pienamente la vostra personalità. E in molti, in questo periodo, avete una gran voglia di ripartire da zero! Amore: in coppia, affascinate il partner come il primo giorno, insieme siete felici, appagati. Sulla relazione non ci sono nuvole. Soli: se avete intenzione di testare il potere di seduzione è la giornata giusta: splendidi incontri, romantiche conversazioni.

Oroscopo 20 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Cercate di riflettere sull’impegno, lo sforzo che mettete nel lavoro. Dovete puntare l’attenzione sulla vostra produttività. Se di recente avete iniziato una collaborazione, potreste accorgervi che siete i soli a lavorare instancabilmente. La scrupolosa etica del lavoro che avete, è il vostro talento e al contempo la vostra debolezza. E’ tempo di richiamare gli altri alle loro responsabilità. Non sognatevi di dare una mano alla prima occasione: eviterete stress e frustrazione. Amore: in coppia, la complicità con il partner è sul fronte pratico, intellettuale e amoroso. Siete una coppia d’acciaio! Soli: colpo di fulmine in programma. Dovete solo fare attenzione a non piegare la realtà alla vostra volontà: rischio delusione.

Oroscopo 20 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un buon momento per collaborare, condividere idee e interagire con gli altri in modo pacifico. Un po’ di distacco sarà d’aiuto a vedere le cose in prospettiva, soprattutto riguardo una relazione. La vita sociale è piacevolmente movimentata, avrete belle conversazioni e informazioni utili. Accettate dunque un invito, sarà più divertente di quanto pensavate. Entrerete in contatto con persone interessanti che accenderanno la vostra curiosità. Amore: in coppia, slanci di passione, l’amore è al primo posto e la comunicazione con il partner è perfetta! Soli: cielo astrale favorevole agli incontri d’amore. Allora, uscite perché – ovunque – c’è la possibilità di conquistare un cuore.

Oroscopo 20 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ tempo di lasciare il segno nel lavoro, far vedere chi siete! La vostra mente è in costante evoluzione, penserete a modi diversi per migliorare il lavoro. Ciò che intraprenderete avrà un impatto positivo sul percorso professionale e sui risultati futuri. Utilizzate dunque le vibrazioni astrali odierne per parlare e distinguervi. Proponete le vostre idee, correte un rischio e andate a vedere dove vi porterà questa voglia di cambiare. Amore: in coppia, sarete più concilianti, più tolleranti e il partner, di conseguenza, sarà più dolce. Soli: le ferite del passato hanno lasciato delle tracce ma ora avete la possibilità di sanarle. Situazioni, persone, potrebbero in questo senso essere d’aiuto.

Oroscopo 20 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nel lavoro l’impossibile diventa improvvisamente possibile. Se state cercando di ravvivare la routine, la vita lavorativa, è un’ottima giornata per dare il via. Cercate di trarre ispirazione dai luoghi e dagli aspetti della vita che vi entusiasmano, vi regalano gioia. Soprattutto dovete pensare fuori dagli schemi: è in questo modo che potreste sviluppare un’ottima idea anche imprenditoriale. Amore: in coppia, il partner vi ricoprirà di attenzione e vi lascerete andare alle emozioni. In programma c’è una bella serata. Soli: giornata in cui avete voglia di fare nuovi incontri ma in posti diversi da quelli che frequentate abitualmente. E vi lancerete.

Oroscopo 20 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Potreste liberarvi da un peso oppure chiarire un problema esistente in una relazione: vi sentirete sollevati. Siete ottimisti e si riaccende la speranza nel futuro e, probabilmente, perché arrivano buone notizie. Se avete voglia di lanciarvi in un progetto personale è il momento giusto. Siete ormai pronti a imboccare una nuova direzione. In ogni caso, per sfruttare al meglio le nuove opportunità, servitevi dell’esperienza. Eviterete di ripetere alcuni errori del passato. Amore: in coppia, voglia di rinnovare la relazione, chiudere un occhio su eventuali errori del partner e guardare al futuro. Soli: accettate gli inviti: è nella cerchia delle amicizie che potreste fare un incontro promettente.

Oroscopo 20 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Dovreste ritagliarvi del tempo per rilassarvi, riflettere e lasciarvi andare. Se non avete impegni particolari, è la giornata ideale per coccolarvi, fare qualcosa di carino solo per voi e, potendo delegare quei compiti quotidiani così da prendervela comoda. Inoltre, un po’ di distacco o una buona dose di obbiettività possono essere d’aiuto a migliorare la visione che avete riguardo una determinata situazione. Amore: in coppia, grande potere di convincere. Se, dunque, avete intenzione di chiedere qualcosa al partner non saprà dire “no”. Soli: evitate di concedere immediatamente la vostra fiducia a alla prima persona che saprà affascinarvi.