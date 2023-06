L’oroscopo del 24 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 24 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 24 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Anche se è il fine settimana non rallenterete il ritmo, prima di pensare al divertimento con gli amici o i familiari vorrete concludere la lista di cose da fare e passare da un’attività a un’altra non vi sembrerà faticoso. Ma stasera, prendere cura di voi stessi dovrà essere una priorità! Non è escluso, infine, che riceverete un regalino da una persona cara. Amore: in coppia, in una relazione non c’è nessuna garanzia che duri per sempre ma voi fate affidamento sul vostro amore e funziona. Soli: l’impatto che un incontro ha su di voi si vede dalle forti emozioni che scatena nella mente e nel cuore. Non dovete preoccuparvi ma rallegrarvi!

Oroscopo 24 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste sentirvi spinti a dare il via a un piano ma se permetterete agli altri di insinuare dei dubbi potreste rinunciare. Se c’è qualcosa che avete a cuore, evitate di parlarne con persone negative. E’ un sabato, inoltre, in cui la vostra creatività è al top: che si tratti ad esempio di scrivere, suonare o dipingere, seguite l’ispirazione! Amore: in coppia, oggi prendete la vita con filosofia e con il partner siete meno esigenti. Il che faciliterà notevolmente la relazione. Soli: avete capito che è meglio essere pazienti anziché lanciarvi tra le braccia del primo/a arrivato.

Oroscopo 24 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Cercate di trovare la gioia nei piaceri semplici della vita: i vostri pensieri, l’immaginazione, gli amici cari e i i familiari rappresenteranno il miglior sostegno. E’ una giornata perfetta per migliorare un progetto che avevate chiuso in un cassetto. Ritagliate del tempo per ricaricarvi e rilassarvi in casa: ne avete bisogno. Amore: in coppia, rifletterete su cosa potreste fare per migliorare ulteriormente la vita a due, cosa dire per capire meglio il partner. Vi porrete molte domande ma per un buon motivo. Soli: smettete di pensare che nessuno sarà mai in grado di appagare il desiderio di amare ed essere amati. La ruota gira.

Oroscopo 24 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Le amicizie sono al centro della scena, oggi rappresentano una risorsa preziosa dunque approfittatene! Uscite e divertitevi. Anche se volete evitare di spendere troppo oppure non volete strafare poiché avvertite il bisogno di stare un po’ per conto vostro, non c’è motivo di rinunciare al piacere di stare in buona compagnia. Amore: in coppia, il vostro benessere dipende dalla complicità con il partner. Una bella risata, una bella relazione coccolosa vi entusiasmo, vi stimolano, riaccendono il vostro desiderio. Soli: una persona sarà attratta da voi, nascerà una storia che illuminerà la vostra vita e andrete avanti con gioia.

Oroscopo 24 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Fino a lunedì evitate di eliminare le mail o di ignorare i messaggi. Un ex boss o collega, ad esempio, potrebbe contattarvi per proporvi un’opportunità entusiasmante. Anche se nel giro di poco tempo potrebbe non accadere nulla è comunque un contatto a cui vale la pena rispondere subito per dimostrare che siete interessati. Amore: in coppia, sembra che abbiate bisogno di essere rassicurati. Il problema è che non lo direte nel modo giusto e il partner prendere le vostre parole come critiche. Soli: in caso di incontro non prendete nessuna decisione affrettata, ogni cosa a suo tempo. Di certo non sarete delusi da ciò che accadrà.

Oroscopo 24 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Vi sentite pronti a parlare apertamente riguardo a una questione che è diventata un chiodo fisso, su cui rimuginate continuamente. I passaggi odierni indicano che potrebbe esserci una persona giusta e al contempo una sbagliata con cui confidarvi. Se volete la tranquillità, ottenere un buon consiglio, scegliete dunque attentamente. Amore: in coppia, la giornata si snoderà proprio come piace a voi: sarete al centro dell’attenzione del partner e saprete come ringraziarlo. E’ una delle vostre più belle qualità. Soli: aprite le braccia all’amore! E’ una giornata favorevole agli incontri e potete conquistare chi volete.

Oroscopo 24 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Vergine alle spalle del vostro segno forse non sarete esattamente socievoli, non avrete tanta voglia di stare in compagnia. In ogni caso, visto che siete molto ricettivi fate comunque attenzione alle persone con cui entrerete in contatto poiché siete delle spugne e vostro malgrado assorbirete le loro energie. Amore: in coppia, la vita a due oggi potrebbe sembrarvi monotona ma non è detto sia solo colpa del partner. Ci sono alti e bassi in tutte le relazioni, l’importante è evitare rimproveri. Soli: gli incontri che farete oggi non vi interesseranno più di tanto. Potrebbe essere necessario adattarvi a certe abitudini di chi vi circonda per apprezzare meglio i momenti che mancano di originalità.

Oroscopo 24 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Avete le mani bucate dunque fate attenzione a lanciarvi nelle spese pazze e prima chiedetevi se questi acquisti sono davvero necessari. Nulla vieta di fare un po’ di shopping per divertimento, per gratificarvi ma cercate di mantenervi entro limiti ragionevoli. In caso contrario, rischiate di compromettere l’equilibrio del budget. Amore: in coppia, senza rendervene conto rischiate di essere un po’ troppo esigenti e per il partner è difficile starvi accanto. Cercate di fare uso di buon senso. Soli: alla ricerca del grande amore? Alcuni pianeti mettono i bastoni tra le ruote e il morale ne risente. Per oggi, evitate: andrà meglio domani. ostacoli e vi lasciano nell’indifferenza più totale. Il tuo morale ne risente.

Oroscopo 24 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Riguardo a una questione familiare complicata, se avete avuto un atteggiamento diplomatico, oggi cambierete musica. Sarete schietti, direte le cose come stanno anche se ciò potrebbe ulteriormente agitare le acque e la situazione arrivare al culmine ma è così che troverete finalmente una soluzione. Amore: in coppia, desiderate così tanto formare la coppia ideale, siete pronti a qualsiasi sacrificio per mantenere l’immagine che volete dare agli altri. Ma in tutto questo dove è la vostra parte di felicità? Ponetevi qualche domanda. Soli: gli ultimi incontri sono stati sorprendenti ma non sapete dove porteranno, amicizia o amore? Per ora, provocano il risveglio dei sensi, del desiderio. Il cuore non è ancora coinvolto ma lo sarà in seguito.

Oroscopo 24 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Solo lavoro e niente divertimento? Assolutamente no! I passaggi odierni rappresentano in invito a non rimanere incollati al pc, al telefono o ai conti. Ma è probabile che avete una gran voglia di distrarvi! Contattate gli amici e in mattinata potreste aver escogitato insieme un piano in cui non vedrete l’ora di lanciarvi. Amore: in coppia, sfruttate il tempo libero per vivere momenti intimi con il partner o stare insieme in compagnia degli amici. Le relazioni oggi sono particolarmente armoniose. Soli: desiderate che un flirt faccia un salto di qualità: allora mettete da parte la timidezza e parlate! La risposta sarà gratificante.

Oroscopo 24 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un sabato in cui sarà necessario essere combattivi e in determinate circostanze, imporvi: alcune persone potrebbero avere opinioni o idee diverse dalle vostre e ciò creare dei problemi. Queste persone saranno testarde e voi rischiate di rimanere intrappolati in una situazione in cui nessuno è disposto a cedere di un millimetro. Amore: in coppia, se ce l’avete con il partner, pensate che vi dedichi poche attenzioni, evitate di rimproverarlo. Non gioverà alla relazione e comunque anche voi potreste aver commesso qualche errore. Soli: della solitudine ne avete abbastanza ed è comprensibile. In attesa che la situazione si sblocchi, e non ci vorrà molto, guardate il lato positivo che offre il vostro status.

Oroscopo 24 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La vostra flessibilità oggi sarà messa alla prova: è una giornata con eventi imprevisti e dovrete adattarvi. Potreste scoprire che unendo le forze con altre persone, concluderete parecchio. Al contempo, la dissonanza Mercurio-Nettuno comincia ad essere attiva e rischiate di dimenticare qualcosa: un oggetto, un appuntamento, una telefonata. Amore: in coppia, sfruttate la giornata per lanciare inviti agli amici o ai familiari. La dolce metà apprezza la vostra idea, i rispettivi punti di vista coincidono! Soli: avete la sensazione che la vostra ricerca d’amore non sia all’altezza delle vostre speranze ma i pianeti mettono sulla vostra strada una persona che soddisferà totalmente le vostre aspettative. Aprite gli occhi!