Oroscopo 29 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se siete alle prese con una decisione delicata riguardante la casa o la famiglia, la cosa migliore è ascoltare il parere delle persone care. Con il buon aspetto Luna-Venere ascolterete con attenzione e direte le parole giuste al momento giusto. Gestirete al meglio la situazione e farete un passo avanti. Fidatevi dell’istinto! Amore: in coppia, più aperti al dialogo, sarete disposti ad affrontare i problemi in modo più realistico e calmo, il che può, per alcuni, migliorare notevolmente la relazione. Soli: tristezza, incertezze e delusioni, negli affari di cuore oggi niente va per il verso giusto…

Oroscopo 29 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Il vostro fascino è al top e nella vostra vita sociale oggi attirate esperienze o persone interessanti, nuove amicizie ad esempio, con cui avete degli interessi comuni. Al contempo è un mercoledì in cui non tollerate limitazioni e restrizioni, ma per quanto possiate sentirvi ribelli, non lo farete in modo spiacevole. Non creerete dunque dei problemi. Amore: in coppia, l’amore prende il sopravvento, il romanticismo è al top, esprimete i reciproci sentimenti. Forse eviterete di essere testardi… Soli: in vista c’è un colpo di fulmine, oggi Cupido è pronto a scoccare la freccia e potreste fare il Grande Incontro.

Oroscopo 29 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza tra Luna e Sole potrebbe spingervi a qualche follia, soprattutto per quanto riguarda le spese. Se vi sentite sotto pressione perché dovete apportare modifiche radicali al budget, potreste ribellarvi e acquistare qualcosa che desiderate, anche se costoso. Prima di lanciarvi, controllate se ci sono delle occasioni. Amore: in coppia, il lavoro vi lascerà poco tempo da dedicare alla dolce metà che dovrà essere flessibile. Cercate comunque di mostrare un po’ di dolcezza. Soli: anche se una persona vi attrae, guardate in faccia la realtà e non rifugiatevi in un’illusione. In questo modo avrete una comprensione più chiara della situazione.

Oroscopo 29 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna nel vostro segno può farvi riflettere sulla direzione che ha preso la vostra vita e su ciò che sperate di ottenere. Potreste aver raggiunto un traguardo ed essere ansiosi di prendere la decisione migliore per il futuro. Seguite l’istinto: vi dirà cosa scegliere e cosa ignorare. Se vi entusiasma prendetela in considerazione. Amore: in coppia, la bella atmosfera con il partner la dice lunga sui vostri sentimenti. Per entrambi è arrivato il momento di esprimere i vostri desideri, siete più legati che mai, non avete dubbi sul futuro della relazione. Soli: un amico/a potrebbe guardarvi con uno sguardo diverso, amorevole. E se questa amicizia nascondesse invece sentimenti più profondi?

Oroscopo 29 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Non dovete sentirvi obbligati a fare i salti mortali per accontentare un familiare, un amico o un collega. Fatevi pure in quattro ma per voi stessi e non per assecondare le richieste degli altri. La libertà per voi è fondamentale, dunque assicuratevi di mantenerla in ogni aspetto della vostra vita. Nessun altro lo farà per voi. Amore: in coppia, ascoltate il punto di vista della dolce metà, cercate di avere un dialogo positivo. Perché non organizzate un fine settimana romantico? Soli: le decisioni sono affrettate e rischiate di lanciarvi a capofitto in una relazione. Fate attenzione a ripetere gli schemi negativi del passato.

Oroscopo 29 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Niente e nessuno può fermarvi! Con il buon aspetto Luna-Venere E’ una giornata in cui il buonumore, l’ottimismo nonché l’efficienza vi mettono in grado di portare avanti i progetti personali o di lavoro. In ogni caso, se volete evitare discussioni, occhio a pretendere la perfezione da chi vi circonda: non sono tutti come voi! Amore: in coppia, l’amore è il re di questa giornata. Con il partner tutto va nel verso da voi desiderato. Chiudete in un cassetto eventuali contrarietà e lasciatevi andare alla felicità. Soli: non credete nell’amore a prima vista, ma oggi potrebbe entrare nella vostra vita! Vivrete momenti magici.

Oroscopo 29 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna attualmente nel vostro settore degli obiettivi e ambizioni, un approccio sensibile potrebbe darvi un vantaggio in alcune situazioni importanti. Essere di sostegno agli altri, potrebbe procurarvi un’opportunità che altrimenti non si sarebbe presentata. Saprete come fare leva sulle emozioni di chi vi circonda e ciò rendervi molto convincenti. Amore: in coppia, se alcuni problemi vi preoccupano, il sostegno del partner placherà la vostra ansia. Le conversazioni saranno dolci, gentili e tornerà la serenità. Soli: rifletterete su quale direzione dare alla vita amorosa. Ma ciò non vi impedirà di flirtare allegramente su un sito di incontri e di pensare a una possibile relazione con una persona che vi corteggia.

Oroscopo 29 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Al vostro segno piace andare al cuore delle questioni, dare un senso a tutto ciò che accade. E oggi è probabile che lo farete riguardo a una situazione di lavoro o personale che vi hanno imposto e di cui non avete capito chiaramente il motivo. Porrete delle domande, indagherete e arriverete a delle conclusioni corrette. Amore: in coppia, se alcuni parenti della dolce metà si intromettono di frequente nella relazione, oggi ne avrete abbastanza del loro giudizio e lo direte chiaramente. Ma ciò potrebbe scatenare discussioni con il partner. Soli: molto intraprendenti, se una persona vi attrae non esiterete a dichiarare il vostro interesse. Ma non è sicuro che sia la giornata giusta…

Oroscopo 29 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste essere entusiasti di un progetto o di un obbiettivo ma la Luna in Cancro vi esorta ad approfondire i dettagli che preferireste non guardare, come i costi e altre questioni importanti. Farlo vi renderà più facile ottenere ciò che desiderate. In caso contrario, ovvero in assenza di queste informazioni, non andrete da nessuna parte. Amore: in coppia, alcune questioni legate alle finanze potrebbero essere motivo di dissidio con il partner. E non è detto che troverete un compromesso. Soli: non siete pronti per iniziare una nuova storia d’amore. Prima dovete superare le ferite del passato, alcune paure. Coraggio, ci riuscirete!

Oroscopo 29 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nel lavoro è una giornata intensa e rischiate persino di voler fare troppo. Ma visto che desiderate distinguervi dagli altri e in più siete all’altezza di qualsiasi situazione, otterrete la riuscita. Se siete in cerca di un impiego è un mercoledì in cui dovete cogliere qualsiasi opportunità che si presenti poiché sarà promettente per il futuro. Amore: in coppia, l’atmosfera è romantica ma avete difficoltà a lasciarvi andare a sguardi sognanti e paroline sussurrate. E’ un peccato, potreste vivere ore piene di tenerezza! Soli: è un bel mercoledì per fare il primo passo con una persona conosciuta di recente.

Oroscopo 29 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Prendere dei provvedimenti, oggi vi permetterà di ottenere maggiore libertà. Nel tentativo di compiacere chi vi circonda rischiate di trascurare voi stessi e prima che ve ne rendiate conto potreste trovarvi coinvolti con persone, situazioni e impegni da cui sarà difficile prendere le distanze. Spezzate qualsiasi catena che vi fa sentire prigionieri! Amore: in coppia, splendidi momenti di tenerezza e passione, volete regalarvi reciproco piacere. Ma non solo, avvertite il bisogno di realizzare importanti progetti a due. Soli: se di recente avete vissuto una delusione, oggi avrete la possibilità di amare nuovamente. Coglierete l’opportunità senza porvi domande.

Oroscopo 29 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste chiedervi se dover investire in qualcosa che aumenterà le vostre entrate. I passaggi odierni indicate che potrebbe essere un’ottima iniziativa. Che si tratti di affinare un’abilità o, apprendere una nuova o portare avanti un’idea imprenditoriale, è il momento di andare avanti poiché nel giro di poco otterrete ottimi risultati! Amore: in coppia, la giornata è favorevole alla dolcezza reciproca, alla leggerezza. Non dovrete, dunque, affrontare nessun argomento delicato. Soli: la persona che vi attrae potrebbe lanciare un chiaro segnale di interesse ma non è escluso che un/a ex vi mandi un messaggio o vi telefoni.