L’oroscopo del 29 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 29 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 29 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile) Lo stato d’animo è altalenante, in alcuni momenti siete ottimisti e in altri malinconici, un po’ demotivati oppure tristi, forse a causa di un problema familiare. Con i passaggi odierni tentare di tutto per risolverlo è improbabile che funzioni – oltretutto rischiate di cacciarvi in una situazione imbarazzante – ed è invece consigliabile fare un passo indietro. Con la Luna in Cancro siete più sensibili del solito ma è un fatto davvero molto temporaneo poiché grazie al Sole e Marte in Sagittario siete comunque dotati di energia positiva! Amore: in coppia, perché non introdurre un tocco di audacia nella relazione? L’energia c’è, pronta a stravolgere un po’ le abitudini. Ma per evitare disaccordi restate in sintonia con il partner. La comprensione reciproca e il rispetto dei confini sono i vostri migliori alleati. Soli: potere di seduzione al top! Che ne dite di uscire dalla vostra zona di comfort? Potreste rimanere sorpresi dal risultato! Oroscopo 29 novembre Toro (22 aprile-20 maggio) E’ un mercoledì in cui rischiate di vedere rosso – in qualsiasi momento e posto – per cui cercate di mantenere il controllo delle emozioni. Gli aspetti odierni vi rendono particolarmente sensibili e di fronte a quella che ritenete un’offesa reagirete in modo durissimo. Pensare che abbia iniziato l’altro a provocare o ad avere un atteggiamento scortese, non servirà come giustificazione. Se dunque sentite che siete sul punto di caricare come il toro nell’arena, girate i tacchi, uscite dalla stanza e impegnate le energie in un modo costruttivo! Amore: in coppia, il legame si rafforza attraverso la comprensione reciproca e la libera comunicazione. Potrebbero esserci delle piccole frustrazioni, ma non permettete che compromettano l’armonia. Costruite insieme progetti futuri. Soli: esprimetevi sinceramente, la vostra autenticità potrebbe attrarre una persona eccezionale. Tuttavia siate pazienti, come sapete essere quando volete. Oroscopo 29 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno) In qualsiasi relazione di lavoro o personale, con l’altro non si può andare d’accordo su tutto ma è pur vero che dipende quanto è ampio il divario dei valori. E oggi una conversazione importante potrebbe farvi ritrovare di fronte a un muro invalicabile: con una persona avrete idee contrastanti riguardo a un progetto o un approccio diverso alla gestione del tempo. Non sono cose da sottovalutare per cui non dovete minimizzare la situazione. Amore: in coppia, in casa regna l’armonia! Considerate le diversità di vedute un punto di forza. La tenerezza si mescola al rispetto reciproco, creando una calda atmosfera. Soli: Il periodo è favorevole a incontri imprevisti ed emozionanti. Il vostro fascino risplende e in pochi saranno in grado di resistervi! Mantenete la mente aperta ed esplorate nuovi orizzonti. Amore e amicizia forse si fondono, creando la scintilla che desiderate da tempo.

Oroscopo 29 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Esprimete le vostre idee, soprattutto quelle che potrebbero scatenare delle discussioni, eventualmente anche accese. Avete capito bene: non è scontato che tutti siano sulla vostra stessa lunghezza d’onda e voi vorrete mantenere comunque l’armonia. Ma perché sottoporvi a questo lavoro che emotivamente ha un prezzo? Un piccolo disaccordo può essere una cosa positiva. Permette di dare il via a conversazioni interessanti e può stimolare l’innovazione. Non dovete, dunque, tirarvi indietro poiché esprimervi andrà a vostro vantaggio! Amore: in coppia, l’atmosfera favorisce la spontaneità e l’avventura. Allora perché non sorprendere il partner con un’uscita inaspettata o una proposta piccantina? Tenete però d’occhio i vostri impulsi, per evitare malintesi. L’amore è una danza, a volte si deve condurre, a volte seguire. Soli: canalizzate l’immaginazione nel buon senso, sfruttate queste vibrazioni sensibili entrando in contatto con il vostro mondo interiore. Oroscopo 29 novembre Leone (23 luglio-23 agosto) I passaggi odierni indicano che dovete trovare un equilibrio tra ciò che desiderate dalla vita e ciò che razionalmente sapete di poter ottenere. Sia chiaro, non dovete accontentarvi del minimo ma è importante essere realistici riguardo a ciò che potete realizzare. Se riuscirete a essere un po’ elastici riguardo alle aspettative, il successo sarà vostro. Non ultimo, seguite l’intuito: vi permetterà di comprendere meglio una situazione di lavoro o personale, di andare oltre le apparenze che potrebbero trarre in inganno. Amore: in coppia, le vibrazioni astrali ammorbidiscono l’umore. Quanto tempo è passato da quando avete dichiarato amore eterno alla dolce metà? Dedicate un po’ del vostro tempo. Soli: un incontro sarà felice e interessante. È molto probabile che evolverà molto rapidamente in una storia d’amore appassionante.

Oroscopo 29 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Sapete bene che l’ansia o la preoccupazione tendono a ingigantire qualsiasi cosa, anche minima. E oggi siete avviliti, guardate il vostro futuro con pessimismo attraverso una gigantesca lente d’ingrandimento! Penserete al peggio, vedrete le situazioni in modo negativo. Ma chi vi dice che sarà così? Potreste sbagliare! A volte nella vita accadono delle svolte positive inaspettate per cui è importante mantenere sempre accesa la fiamma della speranza. Tenete presente che è in questo modo che le cose possono cambiare in bene! Amore: in coppia, la vita a due è piena di obblighi che a volte vi mettono di malumore. Godetevi invece il relax familiare e i piaceri semplici della vita: è ciò che in questo momento potete vivere con il partner. Soli: a una giornata monotona avreste preferito una giornata piena di incontri romantici ma siate pazienti: avrete altre occasioni per vivere splendidi momenti d’amore!

Oroscopo 29 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) È vero che la Luna in Cancro vi rende sempre ipersensibili ma è pur vero che oggi otterrete un successo e avrete tutto il diritto di vantarvi, bando all’atteggiamento umile! I passaggi odierni rappresentano un invito a condividere la vostra vittoria almeno con la vostra cerchia ristretta. Cercate invece di essere cauti a sbandierare le vostre idee sui social media o davanti a chiunque ritenete possa essere un concorrente. Proteggete al massimo le vostre idee da estranei: non solo vi appartengono ma sono preziose! Amore: in coppia, potreste proporre al partner alcune iniziative sorprendenti e in effetti è un momento in cui siete spinti a fare alcune trasformazioni nella relazione. La dolce metà apprezzerà sicuramente… Soli: anche voi non volete più rimanere inattivi. Cercherete di incontrare persone molto diverse da voi. E perché no?

Oroscopo 29 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Una persona con cui in passato eravate amici, oggi potrebbe del tutto casualmente ritornare nella vostra vita ma al momento giusto per dare un aiuto o un consiglio. Potrebbe anche sembrare che destino ci abbia messo lo zampino poiché la persona vi darà una mano a portare avanti un progetto o un’idea di cui siete entusiasti. Al contempo, tenete presente che un’opportunità inaspettata può rivelarsi redditizia: cercate di farla vostra, valutando ovviamente i pro e i contro. Anche se a voi piace, è vietato lanciarvi nel rischio. Amore: in coppia, potreste farvi carico di nuove responsabilità o di prendere un impegno più fermo ma al contempo farvi prendere dal panico… Ma chi non va avanti va indietro e il vostro rapporto ha bisogno di evolvere. Soli: chi vi corteggia è ricettivo a tutto ciò che non dite. Capisce cosa si nasconde dietro il vostro affascinante sorriso. Siate dunque sinceri e naturali!

Oroscopo 29 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Molto permalosi, per cui sul posto di lavoro evitate il contatto con quei colleghi che sapete potrebbero provocarvi. Soprattutto perché vi conoscono bene e sanno quando e dove punzecchiarvi. Rimanete dunque dietro le quinte e aspettate pazientemente che la giornata finisca. Domani andrà meglio. Sul fronte finanziario, una persona potrebbe farvi una proposta: non rifiutate immediatamente ciò che ha da offrire. Prendete il ​​tempo per ascoltare le sue parole. In ogni caso, oggi evitate di firmare contratti di qualsiasi tipo. Amore: in coppia, potreste subire dei rimproveri da parte della dolce metà e vi sembreranno totalmente infondati. Evitate di giustificarvi e cercate invece di scoprire dove vuole andare a parare il partner. Soli: una persona potrebbe rimandare un appuntamento ma senza spiegare il motivo. Vi darà fastidio, ma non avrete altra scelta che accettare.

Oroscopo 29 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Che si tratti di amici o familiari, a volte consigli – spesso non richiesti – che offrono possono essere completamente sbagliati e questa è la situazione in cui oggi potreste trovarvi. Se ritenete sia giusto muovervi in un certo modo, fatelo poiché è probabile che otterrete risultati e soluzioni solidi, al contrario dei consigli che – pur molto interessanti – vi metterebbero fuori strada, vi allontanerebbero dall’obbiettivo che avete intenzione di raggiungere. Amore: in coppia, oggi con il partner mostrerete fermezza, non mollerete di un centimetro e non accetterete alcun compromesso. Ma se volete davvero qualcosa, provate invece con la dolcezza… Soli: che si tratti di amore o amicizia, le relazioni sono dinamiche ma questi incontri sono molto costruttivi e porteranno a risultati concreti che vi appagheranno.

Oroscopo 29 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un mercoledì in cui vi immergerete totalmente nel lavoro, non alzerete la testa finché non avrete portato a termine tutto così da avere tempo libero per domani. E’ probabile infatti che abbiate qualcosa in programma, forse un appuntamento con un commercialista o un medico – ad esempio – e in vista dell’incontro essere un po’ inquieti, un po’ preoccupati. Di qualunque cosa si tratti andrà a buon fine. In ogni caso, per oggi, evitate di voler tenere tutto sotto controllo, se avete bisogno di una mano per concludere gli impegni, chiedete: l’unione fa la forza. Amore: in coppia, nei vostri confronti il partner è pieno di premure, sostiene inoltre le vostre scelte riguardanti la casa. Da parte vostra non prenderete decisioni senza aver prima ascoltato il suo parere. Amore e fiducia assoluti! Soli: vi sentite pronti a incontrare la persona giusta ma senza fretta. Essere voi stessi, è l’ingrediente segreto per un’attrazione autentica.

Oroscopo 29 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Per il vostro segno non è una giornata facile, forse siete sovraccarichi di impegni e ciò scatenare il vostro nervosismo. Tuttavia anche a se una persona dovesse farvi arrabbiare, tenete presente che mettere il muso o ignorarla con un atteggiamento passivo-aggressivo, di sicuro non risolverà la situazione. Cercate di andare oltre, fate leva sulla razionalità. Il che non significa reprimere le vostre emozioni oggi particolarmente forti, ma trovare un modo per sfogarvi: ad esempio parlando con un amico caro disposto ad ascoltare. Amore: in coppia, piacevole armonia nella relazione, è giornata sensuale, piena di reciproci sguardi dolci e con tanta passione nelle parole e nei gesti. Soli: è un mercoledì in cui potrebbe esserci un incontro romantico. Tuttavia non bruciate le rappe e prolungate la fase della conquista.