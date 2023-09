L’oroscopo del 29 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 29 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 29 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Piena nel vostro segno – l’unica del 2023 – rappresenta una splendida opportunità per far passare il vostro messaggio. Nelle due prossime settimane i riflettori saranno puntati su di voi e potete proporre idee e progetti. Non dovete aspettare che tutto sia “perfetto” ma darvi una mossa, concretizzare in modo che possiate passare al prossimo progetto! Amore: in coppia, con il Plenilunio capirete che dovete essere più attenti in modo reciproco e, al contempo, anche più dolci e gentili. Soli: una persona che da tempo amate in segreto potrebbe farsi avanti quando meno ve l’aspettate. Vi coglierà di sorpresa ma i sentimenti saranno forti per entrambi!

Oroscopo 29 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna Piena in Ariete potreste avvertire il bisogno di una pausa per rilassarvi e ricaricare le batterie. Sarebbe una buona idea, non tanto per rimanere dietro le quinte ma per affrontare delle questioni lasciate in sospeso, forse per mancanza di tempo o per riflettere su una situazione a cui vi siete aggrappati e che dovreste mollare. Amore: in coppia, potreste avere difficoltà a capirvi con il partner oppure vi sentirete meno apprezzati, un po’ svalutati ma, probabilmente, a torto. Soli: non è una giornata particolarmente favorevole agli incontri romantici o alla nascita di una relazione sentimentale. Per oggi, cercate di avere pazienza.

Oroscopo 29 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Avete sempre una lunga lista di contatti ma sapete qual è la differenza tra semplici conoscenti, colleghi e veri amici? L’odierna Luna Piena Ariete può essere d’aiuto a tagliare i rami secchi, ovvero chiudere delle relazioni inutili, superficiali, che non aggiungono nulla alla vostra vita e privilegiare invece quelle che per voi contano davvero. Amore: in coppia, tutto dipende dalla situazione attuale. Se siete in sintonia, con il partner sarete complici e parlerete di progetti importanti. Se invece siete in freddo è probabile che il rancore sia amplificato. Soli: sognate una storia d’amore ma con tanta malinconia. State tranquilli, arriverà il vostro turno.

Oroscopo 29 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Piena in Ariete sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: se durante la primavera avete lavorato con grande impegno per raggiungere un obbiettivo – o realizzare un progetto – ora è a portata di mano. E’ il momento ideale per impegnare una dose extra di energie e ottenere dei risultati! Godetevi ogni elogio e riconoscimento che arriverà! Amore: in coppia, in mente avete tanti progetti per la vita a due, mettendo insieme le idee del partner siete quasi certi, nonostante gli sforzi da compiere, di poterli realizzare. Soli: il Plenilunio vi rende intraprendenti e moltiplicherete gli incontri: con una persona darete il via a un serata pazzesca. Oroscopo 29 settembre Leone (23 luglio-23 agosto) La Luna Piena in Ariete vi permette di fare chiarezza riguardo a un desiderio o un’opportunità importanti per il vostro futuro. Se la vostra attenzione si sta spostando in una nuova direzione, significa che siete pronti ad affrontare con entusiasmo nuove sfide! Sperimentate qualcosa di nuovo e andate avanti con il consueto coraggio tipico del vostro segno di Fuoco. Amore: in coppia, il Plenilunio vi offre la possibilità di realizzare un progetto a due. Il partner sembra essere conquistato da questo vento di rinnovamento che soffia nella vostra relazione. Soli: la Luna a voi promette dolci incontri, dovete stare all’erta poiché si presenteranno delle opportunità.

Oroscopo 29 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna in Ariete sarebbe saggio tenere sotto controllo le spese, soprattutto se dopo un periodo impegnativo o difficile, ritenete di meritare qualche gratificazione. Il Plenilunio, infatti potrebbe spingervi a spendere troppo senza pensare alle conseguenze. Se è proprio necessario, fate uno o più acquisti utili ma se non sono urgenti mettete da parte il denaro. Amore: in coppia, rinnovata passione per il partner, avete voglia di dire quanto lo/a amate, lo desiderate ed è probabile che organizzerete una serata piccantina. Soli: potreste ricevere numerosi sms appassionati: non siate timidi e rispondete con slancio a chi vi attrae. Lasciatevi andare!

Oroscopo 29 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) La Luna Piena in Ariete sosta nel vostro settore delle relazioni personali o professionali e fa emergere tutte le emozioni che al riguardo avete represso. Potreste chiedervi se dovreste agire/reagire, arrabbiarvi o al contrario rifiutare, come sempre qualsiasi forma di conflitto. Parlarne sarà d’aiuto a risolvere questioni motivo di preoccupazione o confusione. Amore: in coppia, con il partner vi muovete nella stessa direzione. State cercando di creare nuovi progetti familiari. Siete sulla stessa lunghezza d’onda, c’è reciproca buona volontà. Soli: i pianeti favoriscono gli incontri, i flirt e il romanticismo. Sul lavoro una persona potrebbe conquistarvi!

Oroscopo 29 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se in primavera avevate stabilito un programma di benessere, che in seguito avete trascurato, con la Luna Piena in Ariete siete dotati di belle energie, forza di volontà e pronti per rimettervi in carreggiata. Stabilite dunque degli obbietti concreti da raggiungere nei prossimi sei mesi: eliminare abitudini malsane, seguire una dieta sana e praticare esercizio fisico. Amore: in coppia, se cercate la lite ci riuscirete: il partner non resterà in silenzio. L’irritazione potrebbe essere causata da alcuni fattori esterni ma avranno un impatto sulla relazione. Soli: con una persona conosciuta online partirete in quarta, felici della situazione. Ma dopo qualche sms ambiguo sarete delusi.

Oroscopo 29 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna piena in Ariete rappresenta un ottimo momento per esplorare con energia ed entusiasmo ciò che vi regala piacere, accende la passione. Cogliete questa opportunità per portare a termine un progetto che avete a cuore: con questo transito lo farete decollare! In ogni caso, qualunque sia l’obbiettivo ora la cosa importante è entrare in azione e andare avanti! Amore: in coppia, eliminati eventuali vecchi rancori, è arrivato il momento di unire le reciproche forze così da contrastare ciò che rischia di minare la stabilità nella relazione. Soli: non avrete vie di mezzo, avrete un atteggiamento un po’ aggressivo che potrebbe spaventare chi vi corteggia.

Oroscopo 29 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

“Sto lavorando troppo” non rientra nei vostri pensieri eppure la Luna Piena in Ariete oggi potrebbe fungere da campanello d’allarme. Le persone care avranno da ridire sul vostro equilibrio lavoro/vita privata. Prima che le cose vadano fuori controllo, cercate di stare meno in ufficio e dedicate più tempo alla famiglia, agli amici più cari. Mostrate il vostro affetto! Amore: in coppia, alcuni punti di vista diversi su come educare i figli potrebbero trovarvi in disaccordo ma alla fine la cosa importante è che vi amate e che lo dimostriate anche a parole. Soli: i passaggi odierni non sono favorevoli a incontri o appuntamenti romantici. La presenza degli amici sarà di conforto. .

Oroscopo 29 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Piena in Ariete vi permette di sviluppare splendide idee e accende il forte desiderio di scovare opportunità che vi facciano imboccare la direzione a cui pensate da qualche tempo. Potrebbe arrivare inoltre un’offerta perfetta per voi e che necessita di una risposta veloce. In questo caso, se volete coglierla al volo dovete fidarvi dell’istinto. Amore: in coppia, Venere introduce gioia e buon umore nella relazione. I sentimenti sono forti, spazzate via le paure e i dubbi. Se avete discusso, siete pronti a perdonare e ad andare avanti. Soli: siete determinati a dare il via a una nuova storia d’amore. Nella realizzazione ed evoluzione della vita sentimentale, il tempo è vostro alleato!

Oroscopo 29 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna Piena in Ariete avete la possibilità di riportare le finanze nella giusta direzione ma dovrete impegnarvi, gestire diversamente le spese soprattutto quelle superflue, che sapete potreste evitare. Stabilite un budget che potrete rispettare, ricordando di aggiungere qualche piccola gratificazione in modo da non mandare tutto all’aria. Amore: in coppia, nella migliore delle ipotesi con il Plenilunio sono necessari dei chiarimenti, dire alcune verità di cui tenere conto per il futuro. Soli: vi lancerete in quella che sembrerà una bellissima storia. Ma purtroppo sarà di breve durata e dunque deluderà le vostre aspettative sentimentali.