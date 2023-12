L’oroscopo del 8 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 8 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 8 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto Mercurio-Giove propositivo dà ulteriore slancio ai vostri obbiettivi di lavoro, di affari o finanziari. Siete ottimisti, in grado di prendere decisioni importanti, pensate in grande ma al contempo avete una visione concreta, buon senso e sarà la formula vincente. Siete motivati al massimo a garantirvi una vita più confortevole e in effetti avete la possibilità di aumentare le entrate e migliorare la vostra reputazione o la posizione professionale. Potreste avere delle conversazioni importanti così da chiarire un malinteso: il vostro istinto saprà cosa dire e come esprimervi. Amore: in coppia, esprimerete i sentimenti con autenticità e il partner ne sarà felice. Se la relazione è nata da poco potreste decidere di fare il grande passo e vivere insieme. Soli: nella vita affettiva c’è una schiarita, proverete grande gioia: una persona interessata a voi, dirà quanto siete importanti nella sua vita!

Oroscopo 8 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Se di recente una persona, lavoro o vita personale, ha scatenato un forte senso di frustrazione è la giornata giusta per parlarne e osservare come reagirà a ciò che direte. Se volete ottenere un risultato positivo, riscattarvi è indispensabile la totale sincerità dunque non abbiate timore di esprimere ciò che provate nei suoi confronti né riguardo al suo atteggiamento che vi ha offeso profondamente. Prima lo farete, prima saprete che strada imboccherà la relazione. Tuttavia fate attenzione: non è il momento di litigare, dare il via a un conflitto, dovete soltanto mostrare la massima fermezza. Amore: in coppia, l’amore oggi sarà la vostra priorità! Avete in mente molti progetti e ne parlerete con il partner. Un modo anche per assicurarvi che vi ama sempre. Soli: avete voglia di divertirvi, di vivere un’avventura passionale con leggerezza e di sicuro non correte il rischio di perdere la testa.

Oroscopo 8 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui ascoltare con attenzione le idee di chi vi circonda. Sia chiaro, le vostre sono eccellenti ma ignorando ciò su cui stanno lavorando e pensando gli altri, potreste perdere qualche buona novità che potrebbe esservi utile a fare progressi. Inoltre, ascoltando seriamente ciò che dicono le persone, anche nella vita personale, guadagnerete la loro fiducia, rispetto e amicizia. I vostri progetti, piani, sono solidi ma potrebbero essere migliorati. Spetta a voi, dunque, essere aperti e disponibili all’ascolto così da vedere le situazioni da una prospettiva diversa e nuova. Amore: in coppia, avete una visione più chiara della situazione e vi sarà più facile esprimere i sentimenti. Ciò placherà eventuali tensioni. Soli: è una giornata favorevole alla concretizzazione di un flirt platonico iniziato di recente. Vivrete entrambi delle emozioni intense che non provavate da tempo.

Oroscopo 8 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con il buon aspetto Mercurio-Giove, capirete che ci sono alcune persone vi sostengono e oggi ne avrete la prova. Qualcuno correrà in vostro aiuto prima ancora che vi rendiate conto che avete un problema, il che sarà la dimostrazione di quanto siano attenti, ben intenzionati, premurosi e quanto vi vogliono bene gli amici. Al contempo, altra buona notizia, potrebbero arrivare delle opportunità di lavoro o di affari, probabilmente quelle che non avete avuto a disposizione nel corso di questo 2023, tuttavia per sfruttarle al meglio sarà necessario rimboccare le maniche e impegnarvi. Amore: in coppia, cercate di essere meno esigenti con la dolce metà: nessuno è perfetto e anche voi dovete sforzarvi, fare delle concessioni, scendere a qualche compromesso. Soli: vivrete un flirt ma senza proiettarvi nel futuro. Forse dopo la rottura di una storia importante volete soltanto divertirvi.

Oroscopo 8 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Nel lavoro, il boss e i colleghi rimarranno colpiti da tutto che farete, anche se voi non capirete forse il motivo. In questo momento avete un impatto positivo su chi vi circonda e questa splendida energia andrà avanti ancora per qualche giorno. Sfruttate dunque questo momento per essere vincenti e ottenere il successo. Con il buon aspetto Mercurio-Giove inoltre non avete problemi a parlare di denaro. Se, dunque avete bisogno di fare una richiesta importante muovetevi! Assicuratevi soltanto di avvalorare ciò che chiederete con dati concreti e dettagliati: sarete irresistibili. Amore: in coppia, siete pronti a dedicare il tempo necessario per rendere più stimolante la relazione. Il vostro obbiettivo è quello di unire l’utile al dilettevole. Soli: l’atmosfera è leggera, seducente e allegra. In programma ci sono momenti felici, incontri romantici. E’ il momento di conquistare un cuore!

Oroscopo 8 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il buon aspetto Mercurio-Giove è il momento di esprimere chiaramente alle persone care le vostre esigenze, i desideri. Non dovete preoccuparvi di sembrare eccessivamente diretti o persino po’ aggressivi. Se gli altri non capiscono o fingono di non capire o peggio ignorano i vostri bisogni, la cosa migliore è quella di parlare in modo esplicito! Non è escluso che in famiglia ci sia una discussione accesa riguardante una decisione su cui non siete d’accordo: anche in questo caso dite la vostra con fermezza, non dovete permettere che gli altri vi mettano i piedi in testa. Amore: in coppia, un malinteso potrebbe mettervi di malumore e discutere con il partner. In famiglia l’atmosfera potrebbe essere carica di tensione. Soli: poche possibilità di incontrare l’anima gemella ma non è escluso che fantasticherete su una persona attraente. Cercherete di conquistarla in un altro momento.

Oroscopo 8 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se una relazione di lavoro o personale al momento è complessa, dovete affrontare la situazione. In che modo? Parlando direttamente con il diretto interessato, anche se dovesse trattarsi di discutere di un argomento spinoso, che potrebbe scatenare una lite. Non accadrà, poiché con il buon aspetto Mercurio-Giove grazie all’intuito siete dotati di grande sensibilità e troverete le parole giuste. E’ un’eccellente giornata per perdonare e sistemare la situazione, soprattutto con un amico o un familiare. E’ meglio ricucire i rapporti anziché tagliare i ponti e più di voi non lo sa nessuno. Amore: in coppia, avete intenzione di riaccendere la fiamma del desiderio e non sarete certo a corto di idee piccantine. Soli: desiderate avere un flirt a tutti i costi, anche voi desiderate desiderate baci e abbracci pieni di passione! E molto probabilmente avrete un incontro all’altezza delle vostre aspettative.

Oroscopo 8 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il buon aspetto Mercurio-Giove avete la possibilità di attirare nella vostra orbita alcune persone interessanti per cui se volete stringere una relazione, evitate il solito atteggiamento carico di mistero poiché potreste intimidirle. Al contempo, con il Sole e Marte in Sagittario nel vostro settore delle finanze, riflettete prima di lanciarvi negli acquisti. Su un altro piano: anche se avete bisogno di una somma di denaro, evitate di accettare un prestito da un amico. Un’idea migliore sarebbe quella di tagliare alcune spese quotidiane: anche se piccole vi permetteranno di mettere da parte un bel gruzzoletto. Amore: in coppia, l’atmosfera è all’insegna delle attenzioni, coccole e amore ma voi potreste essere incontentabili e se il partner non sarà sulla stessa lunghezza d’onda, vi darà sui nervi. Soli: potreste dare il via a un flirt intrigante ma evitate di fare promesse che non sarete in grado di mantenere.

Oroscopo 8 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Continuare a percorrere la stessa direzione o imboccarne una meno prevedibile? Tutto dipenderà dalle emozioni che provate. Se preferite trascorrere una giornata tranquilla, puntate alla prima opzione ma se siete irrequieti, avete bisogno di novità anche se comporta un po’ di incertezza, potreste aprire la porta a un’inaspettata ma splendida opportunità. Probabile sceglierete questa seconda possibilità: con il buon aspetto Mercurio-Giove, avete maggiore comprensione delle vostre capacità e di quanto valete dunque potreste lanciarvi in situazioni che fino a oggi non avete vissuto. Amore: in coppia, è la giornata perfetta per pianificare alcuni progetti a due: un viaggio, un trasloco oppure un bebè. Soli: apritevi a nuove esperienze: a volte l’amore arriva attraverso strade misteriose e sorprendenti. E oggi in programma ci sono incontri romantici splendidi, parola dei pianeti!

Oroscopo 8 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il buon aspetto Mercurio-Giove accende il vostro entusiasmo, se avete intenzione di condividere un’idea fatelo oggi o nei prossimi giorni poiché troverete chi l’accoglierà e vi darà a una mano a concretizzarla. Se, inoltre, desiderate partire per un viaggio o approfondire un argomento che vi appassiona, è la giornata perfetta per cercare un biglietto a prezzo scontato o iscrivervi a un corso. Infine, se ce l’avete con una persona, è il momento di parlare con schiettezza. Con questo transito state certi non rovinerete la relazione ma, al contrario, sarà basata sulla completa sincerità. Amore: in coppia, avete l’opportunità di parlare apertamente, esprimere le vostre intenzioni e, al contempo, ascoltare quelle del partner. Soli: liberatevi dalle catene del passato: soffia un vento di libertà che vi permette di avere incontri romantici spontanei e autentici.

Oroscopo 8 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Pensare fuori dagli schemi o chiedere l’opinione di una persona che ha una visione innovativa sarà d’aiuto a risolvere una situazione complessa di lavoro o d’affari. Ciò di cui avete veramente bisogno è una prospettiva diversa sulla questione, soprattutto se è da molto tempo che ci riflettete insistentemente ma comunque non riuscite a uscire dal tunnel. Il consiglio che qualcuno oggi vi offrirà vi darà la soluzione che fino a oggi non siete riusciti a individuare. Con il buon aspetto Mercurio-Giove è un ottimo momento per sistemare il problema e arrivare a un conclusione positiva. Amore: in coppia, nella relazione regna l’armonia, le paroline dolci, tenere sono reciproche e rafforzano il legame. Godete pienamente di questa bella serenità. Soli: con la persona che vi attrae oggi siete determinati a dare il massimo: avete intenzione di eliminare l’eventuale concorrenza…

Oroscopo 8 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il buon aspetto Mercurio-Giove vi dota di maggiore sicurezza, favorisce la comunicazione e rappresenta un’eccellente opportunità – lavoro o vita personale – per avere un dialogo aperto, all’insegna della franchezza con chi vi circonda. Potete parlare, ad esempio, dei dettagli di un contratto, ottenere il sostegno di cui avete bisogno se volete sfogarvi, parlare con gli amici per realizzare qualcosa da fare insieme, risolvere eventuali disaccordi con un collega o una persona cara. Come vedete la lista è lunga ma in ogni caso e in qualsiasi situazione, raggiungerete nuovi livelli di comprensione. Amore: in coppia, momenti di complicità, abbracci teneri e passionali tra le lenzuola consolidano la relazione. Sfruttate il momento! Soli: divertitevi, ne avete il diritto dopo le delusioni vissute. Fatevi belli, fate ciò che più vi piace, in seguito penserete alle storie impegnative.