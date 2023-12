Oroscopo del mese di dicembre 2023, cosa prevedono gli astri per il segno dello Scorpione per l’ultimo mese dell’anno

Oroscopo del mese di dicembre 2023, cosa prevedono gli astri per il segno del Leone per l’ultimo mese dell’anno.

Venere entra in Scorpione e nella tua quarta casa di casa e famiglia lunedì 4 dicembre.

Mercoledì 6 dicembre, Nettuno si dirige direttamente nel segno dei Pesci e nella tua ottava casa del sesso e della trasformazione. Nettuno può lasciarci un po’ confusi, ma è un incantesimo di protezione.

Nettuno ha finito di girare all’indietro ed è pronto a camminare in linea retta. Usa la luna nuova nel fiducioso Sagittario martedì 12 dicembre per farti un lungo bagno. In realtà ci sono due motivi per accumulare cura di sé intorno a martedì 12 dicembre. Il pianeta della comunicazione Mercurio inizia uno dei suoi movimenti retrogradi. Niente panico.

Concedi solo tempo di viaggio extra. Ricontrolla le tue e-mail o i tuoi messaggi per eventuali errori di battitura e perdona gli altri per i loro errori di ortografia. Quando inizierà la stagione del Capricorno, giovedì 21 dicembre, vale la pena dedicare del tempo a correggere le bozze della corrispondenza importante.

Se le notizie gradite relative a preoccupazioni o un hobby si avverano, è probabile che accada intorno alla luna piena in Cancro martedì 26 dicembre. Le lune piene sono momenti di culmine. Poiché questo avviene nella tua dodicesima Casa dell’Inconscio, presta attenzione ai tuoi sogni e alla tua intuizione fino a questa data. Il tuo subconscio potrebbe già sapere quali informazioni favorevoli sono dirette verso di te.

Quando Venere, la dea dell’amore e della bellezza, entra fiducioso nel Sagittario venerdì 29 dicembre, arriva l’occasione di entrare sotto i riflettori. Inoltre, il giorno successivo, sabato 30 dicembre: il fortunato pianeta Giove termina la sua fase retrograda e si dirige direttamente in Toro e nella tua decima Casa dello stato sociale, dandoti un’ulteriore spinta in popolarità.