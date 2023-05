L’oroscopo della settimana dal 7 al 13 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 7 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Domenica 7 maggio, Venere sbarca in Cancro: fino al 4 giugno la casa sarà più che mai il vostro rifugio, le prossime settimane sono ideali per trascorrere del tempo con la famiglia e in vista dell’estate, migliorare l’abitazione. Rendetela accogliente poiché è nel vostro nido che vi sentite al sicuro e provate la sensazione di comfort. In ogni caso, cercate di essere pazienti e comprensivi con le persone care e di appianare eventuali incomprensioni. Martedì 9 maggio, con la congiunzione Sole-Urano in Toro, una nuova idea imprenditoriale o un piano per guadagnare di più scatenerà il vostro entusiasmo e con le energie che avete sarete pronti a entrare in azione! Sfruttate questo splendido slancio per fare progressi! Il 12 maggio, con il buon aspetto Mercurio-Saturno, potreste rielaborare un piano o un progetto che avevate chiuso in un cassetto. Mercurio al contempo è in armonia con Venere: potreste contattare una persona cara che non vedete tempo o andare in un posto dove avete vissuto anni fa. Il 13 maggio, Venere e Saturno sono in buon aspetto: non è un transito romantico o che ispira alla tenerezza: parla di responsabilità e nella vita personale vi sentirete protetti e sostenuti. In coppia: cercate di esprimere apertamente le emozioni, ciò che direte farà capire pienamente al partner quanto l’amate! Soli: potreste vedere le situazioni come vorreste che fossero e non come sono realmente. Rimanete con i piedi per terra. Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Domenica 7 maggio, Venere entra in Toro nel vostro settore della comunicazione: nelle prossime settimane non avrete tempo per chiacchiere superficiali. Che si tratti di amicizie o dei familiari o ancora della dolce metà, le conversazioni saranno profonde, aprirete il vostro cuore e rafforzerete le relazioni. Martedì 9 maggio, con la congiunzione Sole-Urano nel vostro segno, è il periodo dell’anno perfetto per fare qualcosa di diverso, iniziando ad esempio dalla vostra immagine. Non è da voi, ma potreste cambiare look in modo originale che vi entusiasmerà e vi permetterà di brillare! Il 12 maggio, con il buon aspetto Mercurio-Saturno, toccherete con mano che tentare di convincere una persona a non prendere una decisione potrebbe essere inutile. Evitate poiché la situazione anziché costruttiva potrebbe diventare carica di tensione. Cercate un modo, c’è sicuramente, affinché la conversazione vada a vostro vantaggio. Il 13 maggio, con il buon aspetto Venere-Saturno, oltre ad avere la possibilità di contattare o rivedere vecchi amici, il passaggio è favorevole in generale alla comunicazione e al lavoro di squadra. In coppia: Venere in Cancro accentuerà la tenerezza, il romanticismo, vi sembrerà di vivere la relazione ideale! E probabilmente è così. Soli: la dolce Venere vi invita a uscire, a frequentare, a entrare nelle app di incontri! Potrebbe nascere una storia d’amore. : Venere in Cancro accentuerà la tenerezza, il romanticismo, vi sembrerà di vivere la relazione ideale! E probabilmente è così.

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Domenica 7 maggio, Venere in Cancro fino al 4 giugno sosta nel vostro settore del denaro: anche se un transito positivo per le finanze; potreste avere entrate di denaro extra o concludere bene una trattativa, fate attenzione poiché potreste lanciarvi nello shopping senza pensarci due volte e spendere più di quanto possiate permettervi. Martedì 9 maggio, con la congiunzione Sole-Urano in Toro alle spalle del vostro segno, potreste fare dei sogni un po’ bizzarri e covare idee e progetti originali da concretizzare nel prossimo futuro. Evitate invece di affrontare un problema che richiede troppo tempo ed energia: fermatevi, non è il momento di farlo. Il 12 maggio, con il buon aspetto Mercurio-Saturno in Pesci potreste rielaborare alcuni progetti o riprendere una conversazione riguardante il lavoro, la carriera o il denaro. Il 13 maggio, nonostante qualche rallentamento potrete iniziare a pianificare per il futuro e a parlare degli impegni di lavoro. Il transito è molto positivo per quanto riguarda le finanze e la professione. In coppia: gli slanci di tenerezza si moltiplicano, la relazione va al massimo e vi sentite al settimo cielo.

Soli: molto sensibili ed empatici ma occhio a farvi incantare da chi gioca con le vostre emozioni.

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Domenica 7 maggio, Venere entra nel vostro segno dove sosterà fino al 4 giugno: è il momento di prendere cura di voi stessi. Siete sempre inclini a pensare agli altri ma prima che il Sole entri nel vostro segno, dovete coccolarvi. così da poter dare il meglio! Il pianeta rosa inoltre vi rende particolarmente affascinanti e attraenti ed è un momento eccellente per trovare l’amore o una collaborazione di lavoro oppure concludere al meglio una negoziazione! Martedì 9 maggio, con la congiunzione Sole-Urano in Toro, potrebbe arrivare un aiuto in modo inaspettato, che vi sorprenderà. Una persona che conoscete da poco potrebbe voler investire sulla vostra attività o difendervi in una discussione accesa. Potrebbe essere l’inizio di una relazione importante ma dovrete essere disposti anche a dare oltre che ricevere. Il 12 maggio, con il buon aspetto Mercurio-Saturno rifletterete su come impegnare il tempo e le energie. Avrete una nuova visione di ciò che per voi è davvero importante. Quando Mercurio tornerà in moto diretto, il 15 maggio, vi sarà chiaro come volete impegnare il tempo, il denaro e con chi stringere delle nuove relazioni. Il 13 maggio, con il buon aspetto Venere-Saturno sarete più seri del solito e concentrati, potreste avere conversazioni importanti sul futuro. In seguito potrebbe cambiare qualche dettaglio ma parlarne sarà comunque utile. In coppia: Venere in Cancro vi farà sentire su una nuvola rosa, piena d’amore e romanticismo! Soli: grazie a Venere, sarete attraenti, desiderabili e arriveranno belle opportunità per incontrare l’amore. Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Domenica 7 maggio, Venere entra in Cancro e fino al 4 giugno sosta alle spalle del vostro segno: è il momento di rallentare il ritmo, rilassarvi e trascorrere molto più tempo da soli. Nelle relazioni potrebbe essere necessario fare alcuni sacrifici di tipo emotivo per mantenere la pace interiore. Venere in Cancro rappresenta un’opportunità per prendere una pausa dal lavoro, se è possibile concedervi una vacanza, e staccare la spina dai messaggi e dalle e-mail. Martedì 9 maggio, con la congiunzione Sole-Urano in Toro, dal nulla potrebbe spuntare un’importante opportunità di lavoro. Ad esempio, sostenere un colloquio per cui avete fatto domanda mesi mesi fa oppure il boss potrebbe parlarvi di una promozione. Oggi farete passi avanti! Con questo transito potreste potreste valutare la possibilità di fare nuovi viaggi, recarvi in un’altra città, frequentare un corso di studi. Date il via, dunque, a tutto ciò che rappresenta una novità, concretizzate le vostre brillanti idee poiché vi porteranno verso il successo. Il 12 maggio con il buon aspetto Mercurio-Saturno è il momento di mettere ordine: potrebbero emergere dettagli che avevate ignorato, i progetti chiusi in un cassetto richiedere la vostra attenzione o riprendere delle conversazioni su questioni di denaro lasciate in sospeso. Il 13 maggio con il buon aspetto Venere-Saturno, sarete molto produttivi, vi prenderete cura con impegno di tutto ciò che per voi è importante. In coppia: con la dolce metà potreste aver bisogno di una fuga, di scappare insieme verso una destinazione romantica. Soli: potreste innamorarvi perdutamente, provare sentimenti travolgenti ma potreste avere difficoltà ad avere una visione realistica.

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Domenica 7 maggio, Venere entra in Cancro e fino al 4 giugno sosta nel vostro settore della vita sociale: gli amici, i contatti, saranno una risorsa preziosa. E’ un ottimo momento anche per stringere relazioni con persone che potrebbero essere d’aiuto sia nella vita privata che professionale. Potreste inoltre ricevere un regalo, un premio o una ricompensa! Martedì 9 maggio, con la congiunzione Sole-Urano in Toro, potreste decidere di partire e in questo caso vedrete posti nuovi e incontrare nuove persone. Se non sarà possibile, vi sentirete come tigri in gabbia per cui sarebbe una buona idea prendere almeno il pomeriggio libero e andare in un posto dove non siete mai stati. Il 12 maggio, con il buon aspetto Mercurio-Saturno, sarete pronti a impegnarvi più che mai nel lavoro: anche se non dovesse arrivare un immediato riconoscimento, sarete comunque orgogliosi di voi stessi! Il 13 maggio, con il buon aspetto Venere-Saturno potreste rielaborare dei progetti con il partner o un socio ma entrerete in azione dal 15 maggio, quando Mercurio riprenderà il moto diretto: a quel punto sposterete l’attenzione anche su altri obbiettivi e conversazioni, ritardi e problemi di comunicazione inizieranno a svanire.

In coppia: con Venere in Cancro, dolcezza e tenerezza saranno in primo piano. Se volete stare incollati al partner dalla mattina alla sera è il momento giusto!

Soli: Venere vi permetterà di entrare in sintonia con un cuore romantico che batterà solo per voi.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Domenica 7 maggio, Venere in Cancro sosterà nel vostro settore della carriera: fino al 4 giugno, se avete bisogno di fare dei progressi, alcuni contatti che hanno i familiari potrebbero essere d’aiuto. Ma è solo un esempio: con questo transito nel lavoro potreste sentirvi finalmente apprezzati come desiderate, poiché riceverete dei riconoscimenti! Martedì 9 maggio, con la congiunzione Sole-Urano in Toro, potreste prendere in considerazione degli investimenti non convenzionali, che poche persone conoscono. Avrete una voglia irresistibile di lanciarvi nel rischio ma se incidono eccessivamente su eventuali debiti oppure sul budget familiare, prima sarebbe saggio riflettere. Il 12 maggio, con il buon aspetto Mercurio-Saturno, avrete le idee chiare, sarete più concentrati del solito. Riprenderete delle conversazioni avute qualche tempo fa per creare nuove opportunità così da fare passi avanti nella carriera e negli affari. E quando Mercurio, il 15 maggio, tornerà in moto diretto sarete pronti ad affrontare qualsiasi cosa con la massima determinazione! Già il 13 maggio, con il buon aspetto Venere-Saturno, farete bei progressi verso il completamento dei progetti su cui state lavorando. In coppia: il partner potrebbe rimproverarvi di non prendere l’iniziativa e lasciarlo/a decidere di tutto. Dimostrate che sbaglia! Soli: con Venere in Cancro la timidezza potrebbe prendere il sopravvento e se una persona vi attrae non sarete i/le Bilancia pronte a osare! Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Domenica 7 maggio, Venere sbarca in Cancro e fino al 4 giugno sosta nel vostro settore dell’estero, del lontano, dei nuovi orizzonti. Attraverso delle conversazioni stimolanti, il transito vi permette di comprendere meglio le persone con cui avete delle relazioni importanti di lavoro o personali. Aprendo il vostro cuore, scoprirete alcune cose interessanti su voi stessi e su di loro. Potreste inoltre partire per un viaggio, una vacanza di cui avete un gran bisogno! Martedì 9 maggio, con la congiunzione Sole-Urano in Toro, se state cercando l’amore, potrebbe scattare un colpo di fulmine: dopo il primo incontro non vi lascerete più! Se siete in coppia, sarete entrambi dell’umore giusto per divertirvi facendo qualcosa di insolito. Per quanto riguarda il lavoro, potreste trovare una collaborazione, un impiego, in modo del tutto inaspettato. Con questo transito, potreste tuttavia riscontrare dei problemi con alcune persone che mostreranno il loro lato imprevedibile, stupirvi o spiazzarvi per qualcosa che dicono o che fanno. Il 12 maggio, con il buon aspetto tra Mercurio- Venere e Saturno in mente avete tante idee e progetti e ne parlerete con il boss o i clienti. Probabilmente le risposte arriveranno dopo il 15 maggio, momento in cui le situazioni procederanno in modo veloce. A quel punto vi assumerete la responsabilità di eventuali iniziative creative che potrebbero migliorare il vostro lavoro! E avete ragione poiché i risultati saranno positivi. In coppia: In coppia: grande romanticismo, grazie a Venere, con il partner c’è una splendida intesa e splendida complicità. Soli: l’arrivo di Venere in Cancro vi fa brillare, avete voglia di conquistare, di affascinare. Farete vostro un cuore in un batter di ciglia.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Domenica 7 maggio, Venere entra in Cancro: fino al 4 giugno il pianeta sosta nel vostro settore della trasformazione e anche delle finanze. Potreste incontrare delle persone pronte a investire denaro nella vostra attività oppure il partner essere più generoso del solito e ricoprirvi di regali o, infine, una relazione romantica diventare molto più intima e profonda. Il transito rende l’atmosfera rilassata ed è il momento ideale per parlare di questioni di denaro. Martedì 9 maggio, la congiunzione Sole-Urano indica che potreste aver voglia di andare oltre i soliti limiti e fare qualcosa che vi permetta di non sentirvi oppressi dalle responsabilità quotidiane, dalle solite abitudini. Non è escluso che troverete un nuovo impiego o una soluzione brillante a una situazione di lavoro complicata. Martedì 12 maggio, Mercurio è in buon aspetto con Venere e Saturno: l’aspetto indica che potreste riesaminare dei progetti riguardanti la vostra casa o la vita familiare, potreste anche riprendere una conversazione finanziaria. Il 13 maggio, con il buon aspetto Venere -Saturno in casa circolerà un’atmosfera armoniosa, con le persone care ci sarà reciproco sostegno poiché ciascuno assumerà la proprie responsabilità.

In coppia: potrebbe circolare un po’ di rancore e cose non dette ma sarete spinti a fare chiarezza con dolcezza.

Soli: con Venere in Cancro non avrete più paura dell’amore, darete la priorità al romanticismo!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Domenica 7 maggio, Venere entra in Cancro: fino al 4 giugno vi sarà più facile nonché utile, collaborare con chi vi circonda, colleghi compresi. Riceverete sicuramente il sostegno di cui avete bisogno e se una persona sarà disposta a dare una mano, a offrire il suo aiuto, prendetela in considerazione. Con questo transito le persone care saranno dolci e protettive nei vostri confronti, pronte a mostrare il loro affetto: accoglietelo con riconoscenza. Martedì 9 maggio, con la congiunzione Sole-Urano in Toro se state cercando dei modi per rendere più piacevole il tempo libero è probabile darete il via a un hobby che oltretutto vi permetterà di testare un’abilità che fino a oggi non avete sfruttato pienamente. Con questo passaggio, se siete impegnati a raggiungere un obbiettivo, potrebbe esserci un modo per prendere una scorciatoia che farà risparmiare tempo. Una brillante idea che dovrete valutare velocemente, ad esempio, sarà d’aiuto ad arrivare prima al traguardo. Martedì 12 maggio, con il buon aspetto Mercurio-Saturno riesaminerete alcuni progetti riguardanti un viaggio oppure lo studio o, ancora, deciderete di apportare delle modifiche al lavoro. Il 13 maggio, con il buon aspetto Venere -Saturno avrete delle conversazioni produttive riguardo alle responsabilità e alle aspettative di lavoro.

In coppia: il partner avrà dolci manifestazioni d’amore ma con Venere in Cancro sarete un po’ permalosi e un nulla potrebbe ferirvi. Cambiate musica!

Soli: se volete dichiarare il vostro amore, fate il primo passo e mettetevi in gioco! Un incontro eccezionale è possibile, state all’erta e siate disponibili.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Domenica 7 maggio, Venere entra in Cancro: fino al 4 giugno il transito vi spingerà a essere protettivi, a prendervi cura delle persone care: sarà il vostro modo di dimostrare l’affetto. In ogni caso ricordate che in tutte le relazioni deve esserci un equilibrio dare/avere. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero arrivare delle opportunità positive. E’ il momento ideale per chiedere ad esempio una promozione oppure, se cercate un impiego finalmente trovarlo. Ma il pianeta simboleggia anche il denaro: potrebbe dunque entrare una somma, qualcosa che vi devono per un lavoro svolto o perché avete definito un affare. Martedì 9 maggio, con la congiunzione Sole-Urano in Toro che sosta nel vostro settore della casa, della famiglia, potrebbero esserci delle tensioni con le persone care ma prima di parlare fareste bene a riflettere. Potreste aver voglia di chiarire qualcosa e sarà importante il modo in cui vi esprimerete. Se l’altro/a ha un atteggiamento che per voi è motivo di frustrazione, affrontate il problema mantenendo la calma! Il 12 maggio, con il buon aspetto Mercurio-Saturno riguardo al budget avrete un approccio realistico: spenderete e risparmierete in modo consapevole. Per molti Acquario è possibile la conclusione positiva di un accordo. Il 13 maggio, il buon aspetto Venere-Saturno è favorevole al settore delle finanze, sarete pronti a occuparvi degli affari. Tenete presente che, al riguardo, tutte le situazioni che hanno presentato ritardi, confusione, dal 15 maggio, inizieranno a riprendere velocità e riaprirete le conversazioni lasciate in sospeso, ciò che aspettate arriverà.

In coppia: la dolce metà vi ama, vi ricoprirà di premure e voi ricambierete. Vi aspettano serate super romantiche.

Soli: tra Acquario che conquista ed è conquistato ci sarà solo un passo che potrete superare facilmente. Togliete la corazza e dimostrate ciò che provate!

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Domenica 7 maggio, Venere entra in Cancro: fino al 4 giugno sosta nel vostro settore del tempo libero, del divertimento, della creatività e del romanticismo. E’ il periodo perfetto per innamorarvi! Le relazioni potrebbero diventare importanti, dunque mostrate i vostri sentimenti. Con il partner di sempre, l’intesa sarà ancora più profonda. Martedì 9 maggio, con la congiunzione Sole-Urano in Toro, una notizia, una conversazione o una mail potrebbero spianare la strada per sfruttare un’opportunità. Ciò potrebbe comportare il lavoro online o l’utilizzo della tecnologia. Se è qualcosa che non avete mai provato, può essere un bene e portare a sviluppi entusiasmanti. La telefonata di un amico o un familiare che non sentite da un po’ di tempo potrebbe essere inaspettata ma molto gradita. Il 12 maggio, Mercurio è in buon aspetto con Saturno nel vostro segno: riprenderete a lavorare su alcuni progetti futuri, Il 13 maggio, con il buon aspetto Venere-Saturno, la priorità saranno le responsabilità di lavoro e, ancora, la pianificazione del futuro. Progetti e conversazioni inizieranno ad andare avanti quando Mercurio il 15 maggio riprenderà il moto diretto.

In coppia: il transito di Venere in Cancro annuncia felicità, belle promesse, sentimenti che riscalderanno il cuore!

Soli: Venere in Cancro indica un periodo incredibilmente romantico, vivrete una splendida storia d’amore!