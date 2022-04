Oroscopo domani 16 aprile 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con la Luna Piena in Bilancia è un sabato in cui potenzialmente la vita sociale dovrebbe brillare grazie a inviti, eventi, uscite e altre opportunità entusiasmanti. Il problema è che le persone che vi circondano potrebbero essere agitate e ciò portare a litigi per questioni imbarazzanti. Non fatene una tragedia. Una volta chiarito, la giornata andrà avanti nel migliore dei modi.