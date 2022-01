Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 8 al 14 gennaio 2022

Oroscopo della settimana dal 8 al 14 gennaio 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 8 al 14 gennaio 2022: raggiungere nuove vette

Oroscopo Umore Cancro

Il programma della settimana è impegnativo e dovrete avere pazienza. Il 9, potreste essere costretti a rimandare un appuntamento per un obbligo di lavoro. L’agenda sarà piena di impegni, responsabilità e rischiate di irritarvi. Il 10, è possibile che pianificherete un viaggio per i prossimi mesi mentre i prezzi sono relativamente bassi. Nettuno gioca un ruolo enorme all’inizio della settimana, poiché è in buon aspetto con il Sole ma in dissonanza con Marte. Potreste sognare di raggiungere nuove vette, tuttavia ci sono leggeri ostacoli. Cercate di essere realistici. Dal 12 al 15, Mercurio in dissonanza con Urano vi farà sviluppare intuizioni ingegnose, sarà d’aiuto a capire quali sogni o opportunità valgono il vostro investimento.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: sarete molto vicini, totale fusione, senza per questo sentirvi soffocati dalla reciproca presenza. Soli: sabato è il momento di fare passi avanti in una relazione importante o chiedere a una persona di uscire. Scegliete il partner con saggezza poiché la storia potrebbe durare nel tempo.

Oroscopo della settimana Scorpione: parlare apertamente

Oroscopo Umore Scorpione

La settimana si apre l’8: se qualcosa vi infastidisce, parlatene apertamente. Vi sentirete molto meglio e qualsiasi relazione – di lavoro o personale – ne uscirà rafforzata. Risolvete questi problemi prima che Mercurio, il 14, diventi retrogrado. Il 9 gennaio, volenti o nolenti potreste essere costretti a effettuare qualche spesa. Non è escluso sarete tentati da un buon affare ma potrebbe essere meglio aspettare un giorno o due. Altra chiave di lettura: vi divertirete a guadagnare soldi extra con un lavoretto secondario e spenderli per qualcosa di speciale. Dal 14 al 15 Mercurio sarà in dissonanza con Urano retrogrado, il che interrompe l’equilibrio tra lavoro e vita privata, rendendo difficile delegare.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: il 10, la serata è romantica: cenetta a lume di candela, coccole sul divano e paroline dolci con la persona amata.

Soli: lunedì, se uscirete per un primo appuntamento, la persona vi intrigherà e scoprirete che è innamorata di voi!

Oroscopo della settimana Pesci: amicizie importanti

Oroscopo Umore Pesci

Per affrontare questa settimana piena di impegni, la cosa migliore è seguire la corrente! L’8 continuate a investire nelle amicizie: è il momento ideale per incontrare gli amici o stringere nuove relazioni. In seguito potrebbero diventare importanti- In ogni caso, divertitevi! Il 9, con la Luna in Ariete è tempo di migliorare le finanze: concentratevi sulle opportunità e al diritto di essere pagati in base al vostro valore sul lavoro. Nei giorni seguenti, Nettuno è in buon aspetto al Sole e in dissonanza con Marte. Il primo transito è perfetto per sognare nuove opportunità professionali e contattare, anche online: potrebbero portarvi a progredire. La dissonanza indica l’incapacità di vedervi chiaramente o realisticamente nella attuale posizione professionale e dunque a riconoscere i vostri meriti. Dal 14 al 15, con Mercurio in dissonanza con Urano retrogrado, potreste condividere alcune delle vostre brillanti idee. Continuate a lavorarci per conto vostro, quando Mercurio – il 14 – diventerà retrogrado.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: grazie a Venere, l’atmosfera con il partner sarà magica, proverete di nuovo la gioia di sentirvi più che mai innamorati.

Soli: è molto probabile un incontro e sarà amore! Lasciatevi andare alle splendide emozioni, senza esitare.