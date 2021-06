Oroscopo oggi 30 giugno 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): fare un passo indietro

Oroscopo domani Ariete umore

Se avete deciso di realizzare un progetto o raggiungere un obbiettivo, senza un aiuto non sarà facile dare il via. Gli amici o le persone che contano potrebbero non essere in grado di dare una mano o riluttanti a farlo. Il cielo astrale non è sereno e dunque significa che tutto richiede molto più tempo del previsto.

Fate un passo indietro e non preoccupatevi, poiché lentamente la situazione si risolverà. Nel frattempo fate quel che potete, quando potete.

Oroscopo domani Ariete 30 giugno amore

In coppia: l’atmosfera è romantica, grazie a Venere e Marte circolano tenerezza e passione!

Soli: avete intenzione di testare il vostro potere di seduzione e darete il via a nuovo look. Piacere a chi vi circonda vi rassicura.

Oroscopo domani 30 giugno 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): le distanze da una persona

Oroscopo domani mercoledì Leone umore

Pur sperando che una situazione prenda la piega giusta, se una persona è inutilmente testarda è inevitabile che vi innervosirete. Ma arrabbiarvi potrebbe significare che l’altro/a si intestardirà ancora di più. Un modo per risolvere il problema è evitare di parlare con questa persona, il che potrebbe essere difficile se si tratta di un familiare.

Tenete presente che finché sarete infastiditi dalla sua reazione, potrebbe tentare di mettervi i piedi in testa.

Oroscopo domani mercoledì Leone amore

In coppia: una messa in discussione su alcuni atteggiamenti vostri e del partner sarà positiva.

Soli: in programma c’è un’attrazione fisica, sarà reciproca e entrambi partirete in quarta!

Oroscopo domani 30 giugno 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): capire se un’idea è realizzabile

Oroscopo 30 giugno Sagittario: umore

Con l’aspetto della Luna con Nettuno e Plutone, se i vostri pensieri stanno volando verso un mondo utopico, progetti meravigliosi, sarà d’aiuto a riportarvi con i piedi per terra. Sognare in grande è fantastico ma se volete trasformare un’idea in realtà dovreste capire bene se è realizzabile.

La prima cosa è riflettere sul costo: partite da questo, soprattutto se avete intenzione di rinnovare la vostra casa, grande o piccola che sia.

Oroscopo domani Sagittario 30 giugno: amore

In coppia: voglia di cambiamento, di novità e se il partner è pantofolone/a lo pungolerete affinché si dia una mossa!

Soli: incontri stimolanti ma rischiate di accendere la passione e spegnerla nel giro di poco…

