Oroscopo domani lunedì 19 luglio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo e previsioni 19 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 19 luglio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): bloccare i pensieri negativi

Oroscopo domani Cancro 19 luglio: umore

In mente avete sicuramente belle idee ma potreste chiedervi come concretizzarle. Probabilmente dovreste bloccare i pensieri negativi e tutto procederà al meglio. Potrebbe essere d’aiuto anche apprendere nuove competenze, abilità che avranno il potere di accrescere la fiducia in voi stessi.

Ma a un certo punto e nonostante tutto dovrete comunque andare avanti. Al contempo, sul posto di lavoro cercate di creare un’atmosfera più aperta. Se qualcosa non va affrontate tutto con gentilezza ed elasticità.

Oroscopo domani Cancro 19 luglio 2021: come va l’amore?

In coppia: la relazione funziona, vi amate e insieme siete felici. Oggi vivrete momenti indimenticabili.

Soli: oggi c’è l’incontro con l’amore. Nascerà una storia e con l’altro/a farete scintille!

Oroscopo domani 19 luglio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): meglio tacere o parlare?

Oroscopo domani Scorpione 19 luglio: umore

Riguardo a una questione è un lunedì in cui vi chiederete se parlare o tacere. La scelta più semplice, all’apparenza, sarebbe quella di rimanere in silenzio fin quando non sentite che è il momento giusto per esprimervi.

Tuttavia se si tratta di una questione importante, forse vale pena di affrontarla con il diretto interessato. La conversazione potrebbe portare a un cambiamento ed è proprio ciò che desiderate. E’ probabile che vi stiate aggrappando a qualcosa che dovete mollare e prima lo farete, meglio sarà.

Oroscopo domani Scorpione 19 luglio: amore

In coppia: la convivenza con il partner vi regala grande pace interiore. Per voi non è una novità ma sarà comunque rigenerante.

Soli: dinamici, affascinanti, d’impatto. In qualunque incontro oggi non mancherete di fare colpo!

Oroscopo domani 19 luglio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): ampliare gli orizzonti

Oroscopo domani Pesci 19 luglio: umore

In questo momento, riguardo il vostro talento, le competenze, le abilità, state ottenendo la massima visibilità. La Luna in Scorpione è d’aiuto a canalizzare le energie nell’ampliamento dei vostri orizzonti.

Al contempo, visto che è in dissonanza con Venere e Marte può mettere in evidenza il divario tra il lavoro quotidiano e ciò che invece vorreste per voi stessi, qualcosa di più soddisfacente. Con i passaggi astrali attuali, non c’è dubbio che ci sarà un bel cambiamento.

Oroscopo Pesci 19 luglio: amore

In coppia: cederete con gioia alla tentazione di assaporare numerosi e nuovi piaceri a due.

Soli: potere di seduzione al massimo, sfruttatelo per catturare l’attenzione della persona che vi attrae.

