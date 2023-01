L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 22 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Domenica 22 gennaio, con la congiunzione Venere-Saturno in Acquario potreste concludere un accordo importante e prendere nuovi impegni di lavoro. Lo stesso giorno Urano riprende il moto diretto e sarete pronti a correre un rischio finanziario. Prima di prendere una decisione, che si tratti anche di impegnare il tempo o le energie, accertatevi che sia quella giusta. Lunedì 23 gennaio, potreste essere impazienti con chi vi circonda. Potreste pensare che gli altri siano lenti e voi invece vi muovete alla velocità della luce, soprattutto se avete una scadenza imminente. Martedì 24 gennaio, il Sole in buon aspetto con Giove crea un’atmosfera divertente e rilassata, ideale per uscire con gli amici e godere delle cose belle e buone della vita. Ma non solo: capirete che è ora di mettervi in gioco per mettere in moto le aspirazioni professionali e le opportunità di networking. Venerdì 27 gennaio, Venere entra in Pesci, alle spalle del vostro segno: accenderà la voglia di stare tranquilli per conto vostro per riflettere e rilassarvi. Sfruttate il transito a vostro vantaggio lavorando sui progetti e sogni che avete a cuore. In coppia: le energie non saranno al top ma il partner sarà pronto a coccolarvi, a circondarvi di attenzioni. Riaccenderà il vostro lato romantico. Soli: cosa desiderate veramente in un partner? Pensateci. seriamente, soprattutto perché avrete la tendenza a lanciarvi impulsivamente in una relazione. Salvo poi rimanere delusi. Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Domenica 22 gennaio, con la congiunzione Venere-Saturno in Acquario e potreste esaminare molti aspetti del lavoro. Nei prossimi giorni potreste decidere di parlare con il boss del vostro futuro oppure scrivere il CV e iniziare a cercare qualcosa altrove. Entrambe sono scelte praticabili e valuterete le due opzioni. Sempre il 22 gennaio, Urano nel vostro segno torna in moto diretto: ciao ciao alla cautela, alla razionalità. Sarete entusiasti, pronti a entrare in azione e le vostre scelte potrebbero sorprendere tutti, voi per primi. Più in generale, se un settore della vostra vita è a un punto morto, sarete ansiosi di fare qualcosa al riguardo. Il 24 gennaio, con il buon aspetto Sole-Giove sarete ottimisti, pronti a prendere l’iniziativa nel lavoro, tenete presente che in questo momento dare la priorità ala professione vi porterà al successo. Venerdì 27 gennaio, Venere entrerà in Pesci: punterete ad ampliare i contatti nel settore professionale o nella vita sociale, entrare in contatto con amici, vecchi e nuovi, con cui condividere hobby e interessi e, non ultimo, uscite divertenti. In coppia: il dovere chiama: è una settimana in cui il lavoro avrà la meglio sulla vita privata ma penserete che soddisfare le ambizioni valga qualche piccolo e momentaneo sacrificio. Soli: se una persona vi attrae, la conquisterete! Fate solo attenzione a non ripetere i soli schemi di relazione, soprattutto dal 27, quando Venere entra in Pesci. : il dovere chiama: è una settimana in cui il lavoro avrà la meglio sulla vita privata ma penserete che soddisfare le ambizioni valga qualche piccolo e momentaneo sacrificio.

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Domenica 22 gennaio, con la congiunzione Venere-Saturno in Acquario, avrete grande sicurezza in voi stessi. Potreste definire i dettagli di un accordo importante oppure pianificare un viaggio o ancora, decidere di riprendere gli studi o frequentare un corso. Visto che Urano in Toro riprende il moto diretto, potreste avere problemi a dormire: sarete agitati, eccitati e la cosa migliore è bere una camomilla anziché il caffè! Il 24 gennaio, con il buon aspetto Sole-Giove, toccherete con mano che davanti a voi si aprono molte opportunità e tutte interessanti! Ma non solo, prendere l’iniziativa sarà più facile poiché lavorare con le persone giuste vi permetterà di mantenere lo slancio, la motivazione! Sembrerà quasi magico poiché tutto potrebbe unirsi per migliorare positivamente la vostra carriera, in particolare dopo che Venere, il 27 gennaio entrerà in Pesci. Con il pianeta al vostro fianco, attirerete sicuramente ottime opportunità, grazie a un successo vi troverete sotto i riflettori e in generale il vostro talento sarà riconosciuto! In coppia: una ventata d’aria fresca quasi magica spazza via blocchi, tabù e inibizioni. Sfruttate al massimo questa settimana!

Soli: potrebbe esserci un incontro importante, in particolare venerdì. E sarete più che pronti a impegnarvi seriamente!

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Domenica 22 gennaio, con la congiunzione Venere-Saturno in Acquario sarete molto determinati a eliminare eventuali debiti e a studiare nuovi modi per risparmiare. Al contempo, Urano in Toro torna in moto diretto: un sogno o un desiderio potrebbero ispirarvi e cercherete di concretizzarli! Lunedì 23 gennaio, tornerete a pensare al risparmio e potreste coinvolgere il partner in un vostro piano. Ad esempio, per la serie non si butta niente, riciclando gli avanzi di cibo. E le vostre idee avranno un seguito. Il 24 gennaio, il buon aspetto Sole-Giove nel lavoro fa arrivare alcune occasioni fortunate ma dovrete evitare che commenti od opinioni degli altri intacchino la fiducia in voi stessi. Il 27 gennaio, Venere entra in Pesci e vi doterà di creatività, entusiasmo nei confronti della vita, di curiosità e sarà inoltre divertente incontrare persone di altri paesi e culture. Potreste pianificare un viaggio all’estero o un’avventura emozionante da vivere da soli o con una persona per voi speciale. In coppia: con Venere in Pesci, con il partner avrete conversazioni profonde e significative: vi faranno innamorare nuovamente l’uno dell’altro! Soli: se volete entrare in contatto con qualcuno di speciale, organizzate un’uscita di gruppo con gli amici la sera del 27 gennaio. Conquisterete il suo cuore! Evitate comunque di esercitare pressioni sulla situazione.. Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Domenica 22 gennaio, la congiunzione Venere-Saturno in Acquario indica che eventuali accordi o contratti andranno a buon fine e visto che lo stesso giorno Urano in Toro riprende il moto diretto, andrete comunque in cerca di nuove opportunità di lavoro! Lunedì 23 gennaio, potreste avere un incontro con una persona importante nel vostro settore o ha una posizione di rilievo nel vostro lavoro. E’ disposta a prendervi sotto la sua ala e, dunque, a dare una concreta mano. Il 24 gennaio, con il buon aspetto Sole-Giove, lavoro o vita privata potreste vivere un’avventura emozionante. Grazie a una conversazione importante avrete la sensazione di progredire a passi da gigante. Il 27 gennaio, Venere entra in Pesci: nelle finanze ci sarà un miglioramento, avrete la possibilità di estinguere un eventuale debito. Venere in Pesci è estremamente generosa, molto sensibile e tenera. La reciprocità, la fiducia e la comprensione sono fondamentali. Può essere il transito perfetto per perdonare una persona o, se avete sbagliato, essere voi a chiedere scusa. In coppia: grazie a Venere in Pesci, alcune domande sulla relazione vi spingeranno ad ascoltare in modo più comprensivo i desideri del partner. Soli: anziché concentrarvi sull’amore, questa settimana penserete più al lavoro e alle finanze. Forse non inizierete una storia ma potrebbe scapparci qualche flirt…

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Domenica 22 gennaio, la congiunzione Venere-Saturno in Acquario vi dota di grande concentrazione. E’ un’ottima giornata per portare a termine alcuni compiti ma non sprecate le energie nelle abitudini di sempre. E’ un buon momento per impegnarvi su qualcosa che vi appassiona, accende il vostro entusiasmo! Al contempo, Urano in Toro riprende il moto diretto: potrebbero arrivare notizie inaspettate quanto positive! Potrebbero nascere delle belle opportunità che nel lavoro vi permetteranno di progredire. Martedì 24 gennaio con il buon aspetto Sole-Giove, le vibrazioni vi spingeranno a essere produttivi al massimo. Avrete dunque molto da fare ma evitate di esagerare: mantenete flessibile il programma lavorativo. Il 27 gennaio, Venere entra in Pesci nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro. Il pianeta rosa introdurrà armonia e amore nei rapporti affettivi ma al contempo ci sarà un miglioramento riguardante la salute, il benessere e, ciliegina sulla torta, le finanze. Alcune collaborazioni o società si riveleranno redditizie.

In coppia: complicità, passione, dolcezza, con il partner guarderete al futuro pieni di gioia di vivere. Il dialogo sarà splendido.

Soli: sex appeal al top e il vostro entusiasmo farà meraviglie! Ne farete di conquiste ma siete pregati di non perdere mai di vista la realtà.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Domenica 22 gennaio, con la congiunzione Venere-Saturno nella vita affettiva sarete pronti a prendere un impegno importante! Al contempo, Urano in Toro riprende il moto diretto e rifletterete su eventuali debiti, tasse, forse un’eredità oppure avrete un modo diverso per definire il budget così da migliorare la sicurezza finanziaria della vostra vita domestica o della famiglia. Martedì 24 gennaio, con il buon aspetto Sole-Giove, sul posto di lavoro l’atmosfera sarà più leggera, con i colleghi e il boss circolerà armonia e vi sarà più facile inoltre concretizzare i progetti che avete a cuore. Più in generale, il transito vi dota di fascino, sicurezza in voi stessi e infine negli affari di cuore, se siete soli, è possibile uno splendido incontro. Il 27 gennaio, Venere entra in Pesci: sarà d’aiuto a ottenere il massimo dal vostro lavoro! Sul piano personale, è il momento giusto per cambiare look, pensare al vostro benessere! In coppia: sfruttate le tenere vibrazioni dei pianeti per riacquistare fiducia in voi stessi e con il partner andare verso orizzonti più luminosi. Soli: non restate chiusi in casa, lanciatevi nella vita sociale. E’ lì che avete la possibilità di incontrare un/a potenziale partner! Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Domenica 22 gennaio, con la congiunzione Venere-Saturno in Acquario potreste decidere di fare piccole riparazioni in casa oppure siete sul punto di dare il via ad alcuni importanti lavori di ristrutturazione. Oggi, la vostra attenzione è probabilmente focalizzata sulla casa, migliorarla pensando al futuro. Lo stesso giorno, Urano in Toro riprende il moto diretto: pur ascoltando, evitate di dare consigli per sistemare le situazioni di chi vi circonda, a meno che non li chiedano. In questo momento, inoltre, lavoro o vita personale, nelle relazioni potrebbero esserci dei cambiamenti inaspettati. Accogliete il nuovo: vi porterà verso il meglio! Martedì 24 gennaio, con il buon aspetto Sole-Giove avrete la possibilità di ampliare il raggio d’azione nel lavoro, sarete più produttivi! Venerdì 27 gennaio con Venere in Pesci la creatività sarà al top ed è un momento perfetto per stringere nuove amicizie, divertirvi e, se siete soli, trovare un nuovo amore. Per quanto riguarda il lavoro, sarete spinti a concentrarvi sui progetti che avete a cuore, a mostrare il vostro talento, a concretizzare le idee. In coppia: prima di alterarvi per un dettaglio o per un malinteso verificate di aver capito bene cosa ha fatto o detto il partner. Siate flessibili e tolleranti. Soli: se state cercando l’amore, con Venere in Pesci avete non una ma mille possibilità di un incontro romantico. Lascerete alle spalle qualsiasi delusione.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Domenica 22 gennaio, con la congiunzione Venere-Saturno in Acquario se state negoziando qualcosa, troverete soluzioni vantaggiose per tutti o concluderete. . E’ un momento in cui parlare di progetti importanti. Al contempo Urano in Toro riprende il moto diretto: se avete intenzione di riorganizzare il quotidiano, studiate un programma flessibile poiché potrebbero arrivare delle opportunità inaspettate. Non dovete temere di acchiapparle al volo oppure reprimere il coraggio di chiedere al boss ciò che meritate. Non permettete che nulla faccia scemare la fiducia poiché il vostro talento, le idee sono incredibilmente preziosi! Lunedì 23 gennaio, cercate di tenere traccia delle spese, mettete ordine nelle ricevute. Essere responsabili sul fronte finanze vi permetterà di stare tranquilli. Il 27 gennaio, Venere entra in Pesci: potrebbe spingervi a portare dei miglioramenti in casa! Con questo transito le relazioni con i familiari saranno armoniose, le conversazioni più profonde e affettuose. In coppia: riaccendete la fiamma e condividete momenti passionali, pieni di tenerezza e di complicità.

Soli: tutti gli occhi saranno puntati su di voi e potreste dare il via a una storia. Ma con l’altro/a evitate di parlare solo di voi stessi o fare domande troppo indagatorie.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Domenica 22 gennaio, con la congiunzione Venere-Saturno in Acquario nel vostro settore delle finanze, potreste decidere di lanciare una vostra attività o aprire un negozio online così da guadagnare di più. Al contempo, Urano in Toro entra in moto diretto, il che significa che andrete avanti con un piano mirato al vostro rinnovamento. Potrebbe anche verificarsi un cambiamento radicale nella dinamica familiare. Martedì 24 gennaio, con il fortunato aspetto Sole-Giove, sarete ottimisti: probabilmente perché arriveranno buone notizie riguardanti la casa, la famiglia o il denaro, Venerdì 27 gennaio, Venere entra in Pesci: sul posto di lavoro l’atmosfera sarà distesa, avrete la possibilità di avere ottime conversazioni con il boss e i colleghi. Più in generale, la comunicazione sarà al top anche con chi vi circonda. La presenza del pianeta può essere d’aiuto nelle conversazioni, negoziazioni e per risolvere eventuali problemi di comunicazione.

In coppia: fate ampio uso di dolcezza, di comprensione così da non ferire la dolce metà. In particolare martedì, prima di giudicare mettetevi nei panni dell’altro/a.

Soli: potrebbe esserci un incontro ma sarete tentati di fare il punto, un passo indietro per capire bene la profondità dei vostri sentimenti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Domenica 22 gennaio, con la congiunzione Venere-Saturno nel vostro segno, potreste fare un’importante promessa o parlare di un accordo. Che si tratti di lavoro o della vita personale, è il momento giusto per parlare di progetti, limiti, aspettative con un socio o una persona con cui state negoziando un affare. Lo stesso giorno Urano in Toro entra in moto diretto: potreste aver voglia di rinnovare qualcosa in casa oppure, abitazione o famiglia, potrebbero verificarsi alcuni scossoni ma vi sentite pronti per questi cambiamenti! Martedì 24 gennaio, il buon aspetto Sole-Giove vi regala ottimismo, entusiasmo, nel lavoro vi noteranno sempre di più, vi distinguerete grazie a una maggiore sicurezza. Venerdì 27 gennaio, Venere entra in Pesci nel vostro settore delle finanze: potrebbe entrare una somma di denaro inaspettata oppure guadagnerete di più o ancora potreste avere una nuova fonte di reddito.

In coppia: se avete intenzione di cambiare qualcosa nella relazione, fatelo con grande cautela e saggezza. Ma soprattutto nel momento giusto…

Soli: è possibile che una persona più grande di voi, protettiva, attiri la vostra attenzione. In generale, starete alla larga da storie frivole.

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Domenica 22 gennaio, con la congiunzione Venere -Saturno in Acquario potreste avere un’illuminazione. Capirete che vi siete bloccati in uno schema ripetitivo ma ora vedete la via d’uscita. È molto probabile che si tratti di un problema di relazione che ricorre più e più volte, forse in ogni relazione che avete avuto. Ora avete la possibilità di andare oltre! Lo stesso giorno, Urano in Toro entra in moto diretto: sarete spinti a consolidare i contatti, anche on line. ed eventualmente parlare delle vostre idee e progetti. Un’offerta di lavoro potrebbe farvi imboccare un percorso professionale che era nel vostro destino. Il 24 gennaio, con il buon aspetto Sole-Giove la fortuna sarà presente nelle questioni di denaro! Il 27 gennaio, Venere entra nel vostro segno: sarete particolarmente attraenti, totalmente irresistibili! Il che, peraltro, potrebbe mettervi in grado di attirare delle opportunità di lavoro. E’ un ottimo momento per rinnovare il look e farvi belli!

In coppia: con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda, c’è amore, passione ed è inoltre un ottimo momento per pianificare un viaggio romantico.

Soli: con Venere nel vostro segno le opportunità di incontri sono numerose, i contatti sono gratificanti ed è alta la possibilità di innamorarvi (ricambiati!).