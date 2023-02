L’oroscopo della settimana dal 26 febbraio al 4 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 26 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Domenica 26 febbraio, se siete soli pur desiderando l’amore quando si presenta sarete pronti a prendere il fugone. Qualcuno potrebbe chiedere un appuntamento ma non direte di sì. Sarebbe un peccato poiché rischiate di perdere un’ottima opportunità per dare il via a una storia. Lunedì 27 febbraio. prestate molta attenzione alle conversazioni, soprattutto se dovete prendere una decisione veloce. Non trascurate inoltre il tono della voce, il posto e il tempismo. Giovedì 2 marzo, con la congiunzione Venere-Giove nel vostro segno, sentirete che nel lavoro l’atmosfera sta cambiando. Farete un’ottima impressione e gli altri saranno felici di collaborare con voi. Con questo transito i riflettori sono puntati su di voi: sfruttate questa splendida energia per fare un passo avanti nella professione e prendere l’iniziativa. Lo stesso giorno con la congiunzione Mercurio-Saturno in Acquario studierete un piano d’azione per concretizzare vecchie aspirazioni professionali. In coppia: da mercoledì lasciatevi andare alla passione. Vivere belle emozioni d’amore vi farà un gran bene e nella relazione l’atmosfera diventerà bollente. Soli: da giovedì arriva l’amore, nascono nuove storie che dovrete stabilizzare. Provate, osate, impegnate le vostre energie per costruire una vita appagante. Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Domenica 26 febbraio, con un amico sarete sulla stessa lunghezza d’onda. È possibile che non vi sentiate da un po’ ma oggi vi chiamerete contemporaneamente. E’ una buona giornata per parlare poiché potreste avere in mente le stesse cose e sviluppare le idee sarà d’aiuto a entrambi. Lunedì 27 febbraio, potreste capire che è arrivato il momento di sentirvi finanziariamente e professionalmente sicuri. Il primo quarto di Luna in Gemelli sarà una forza trainante: smetterete di vacillare così da poter prendere una decisione per migliorare la vostra stabilità. E il mese prossimo arriverà il successo! Giovedì 2 marzo, con la congiunzione Venere-Giove in Ariete, rifletterete su come portare avanti i vostri impegni professionali: per capire qual è il prossimo passo da compiere ascoltate la voce interiore. Con questo transito, inoltre, è del tutto possibile che arrivi un colpo di fortuna! Lo stesso giorno, Mercurio entrerà in Pesci, per il vostro segno è un ottimo passaggio astrale: è un momento eccellente per rafforzare i rapporti con le persone care e gli amici. Trascorrete del tempo con chi porta positività e gioia nella vostra vita e mollate chi prosciuga la vostra energia. In coppia: pensate al benessere, godetevi la calma del dolce nido e la tenerezza che può offrire il partner quando la sera rientrate a casa. Soli: non avrete problemi a gestire la passione e il romanticismo. Vivrete un’avventura piena di fantasia. Dovrete solo scegliere la persona più attraente. : pensate al benessere, godetevi la calma del dolce nido e la tenerezza che può offrire il partner quando la sera rientrate a casa.

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Domenica 26 febbraio, po’ di networking potrebbe portarvi un’opportunità di lavoro oppure potrebbe contattarvi una persona via social media e farvi una proposta interessante. Lunedì 27 febbraio con il primo quarto di Luna nel vostro segno è il vostro momento per brillare, dunque nel lavoro non abbiate timore di mettervi in gioco poiché sarà d’aiuto a prepararvi al successo. Atteggiamento che ripagherà giovedì 2 marzo con la congiunzione Venere-Giove in Ariete. Sarete molto socievoli ed è la giornata ideale per entrare in contatto, anche on line, per trovare le giuste collaborazioni e persone che vi daranno una mano a seguire le vostre aspirazioni. Il transito è molto positivo anche per quanto riguarda le amicizie, le uscite per divertirvi, potreste ampliare la cerchia delle relazioni personali, entrare in nuovo gruppo. Lo stesso giorno con la congiunzione Mercurio-Saturno in Acquario, dovete iniziare a pensare al futuro lavorativo. Parlate di cosa volete fare, quale direzione imboccare o cosa imparare per migliorare il vostro percorso professionale. Ora dovete andare avanti con fiducia! In coppia: il partner, in particolare giovedì, sarà affascinato dal vostro carisma, dal potere di seduzione. Sfruttate al massimo la dolce ed erotica atmosfera.

Soli: è una settimana in cui avrete grande sicurezza in voi stessi! Sfruttate i transiti per socializzare, incontrare nuove persone e, cosa più importante, flirtare!

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Domenica 26 febbraio, con un aspetto minore Sole-Venere, potreste avere una scadenza imminente riguardo il lavoro ma dubitare delle vostre capacità. Ciò ovviamente sarà solo nella vostra mente. Se necessario, parlate con un amico o una persona cara in grado di incoraggiarvi. Tanto più che lunedì 27 febbraio, il primo quarto di Luna in Gemelli indica che dovete mollare qualsiasi ansia o indecisione che potrebbe ostacolare il vostro progresso lavorativo. E giovedì 2 marzo, con la congiunzione Venere-Giove in Ariete sarete più sicuri di voi stessi: potreste ricevere qualche riconoscimento per il lavoro svolto, dei complimenti dal boss e congratulazioni dai colleghi. E’ inoltre un buon momento per andare a un colloquio di lavoro. Se state cercando un impiego potreste arrivare immediatamente un’offerta. Lo stesso giorno Mercurio entra in Pesci: sarete orgogliosi di voi stessi per qualcosa che avete realizzato. Le conversazioni, personali o di lavoro, saranno molto piacevoli, andrete d’accordo con chi vi circonda e non ci saranno discussioni di alcun tipo. Il pianeta inoltre accentua il vostro già potente intuito. Ascoltatelo perché vi renderà vincenti. In coppia: giovedì 2 marzo, datevi una calmata. Perché volete rovinare la vostra reputazione di Cancro sempre gentili? Soli: se volete lanciare un invito a chi vi attrae, provate a pianificare il pomeriggio del 1 marzo: riscuoterete successo, non riceverete un “no”. Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Domenica 26 febbraio, l’amore sarà al centro dei vostri pensieri. Con la dolce metà potreste trascorrere una notte lontano da casa, in un posto dove dedicarvi dolci e intime attenzioni. Lunedì 27 febbraio, con il quarto di Luna in Gemelli, cercate di capire a cosa, nel lavoro, volete dare la priorità. Potreste avere un bel po’ di opportunità e anche sarete tentati di dire “sì” a tutto dovete impegnarvi in quelle che contano davvero. Impegnandovi nei tuoi sogni, obiettivi e possibilità di networking, potreste vedere dei progressi significativi già il 2 marzo con la congiunzione Venere-Giove in Ariete. Con questo transito potreste dedicarvi a una nuova materia di studio con grande entusiasmo. E ciò che imparerete oggi potrebbe essere molto prezioso per il vostro futuro. Se avete bisogno di rivedere i dettagli dei vostri piani e accordi di lavoro, fatelo lo stesso giorno con la congiunzione Mercurio in Acquario-Saturno in Acquario. Dite chiaramente ciò che non è negoziabile, chiarite eventuali dettagli poco chiari: fate sentire la vostra autorevolezza. In coppia: per tutta la settimana l’atmosfera profuma di passione ed è quella ideale per dare nuovo slancio alla relazione. Nel vostro territorio la noia non sarà di casa, belle e forti emozioni. Soli: è a partire da giovedì che potrebbe arrivare un colpo di fulmine in grado di sconvolgere la vostra vita! In generale, negli affari di cuore, osate, stupite e conquistate.

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Domenica 26 febbraio, un aspetto minore tra Sole e Venere, se siete soli indica che penserete continuamente a una persona incontrata di recente. Scambierete parecchi messaggi e un appuntamento a cena potrebbe andare avanti fino alla colazione del giorno successivo… Lunedì 27 febbraio, con il primo quarto di Luna in Gemelli, vi sentirete pronti a impegnarvi al massimo per fare progressi nel lavoro, nella carriera. In ogni caso non esagerate, concentratevi solo su quelle che sono le priorità. Giovedì 2 marzo, con la congiunzione Venere-Giove in Ariete è un ottimo momento per chiedere qualcosa, piccolo o grande non importa. Potreste, ad esempio, ottenere un prestito per dare il via a un progetto. In generale con questo transito capirete immediatamente ciò che può essere redditizio e se dovessero arrivare nuove e brillanti opportunità di lavoro, ciao ciao alla cautela e le coglierete al volo. Siete pronti a trasformare la vostra vita! Lo stesso giorno con la seconda congiunzione Mercurio-Saturno in Acquario, avrete ottime idee che vi permetteranno di capire cosa introdurre nella routine e nelle abitudini – anche di lavoro – così da stroncare sul nascere qualsiasi atteggiamento poco produttivo e semplificare la vostra vita.

In coppia: con il partner, avrete delle conversazioni gratificanti, farete nuovi progetti per il futuro. Durante il fine settimana vivrete momenti di felicità allo stato puro!

Soli: siate aperti al cambiamento, è imperativo! La settimana è promettente in termini di opportunità, contatti e incontri. Non correte il rischio di ripetere gli stessi errori.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Domenica 26 febbraio, un aspetto minore Sole-Venere vi spingerà a qualche peccato di gola. Se seguite una dieta oggi potrebbe saltare… Con gli amici o i familiari vi tenterete a vicenda ma gustare qualche buon piatto vi gratificherà. Lunedì 27 febbraio, con il primo quarto di Luna in Gemelli cercate di capire bene dove potrebbe andare la vostra carriera, cosa potreste imparare o anche da chi potreste imparare. Sfruttate questa giornata con saggezza poiché giovedì 2 marzo, con la congiunzione Venere-Giove in Ariete in questo momento la fortuna e la capacità di incontrare la persona giusta sono eccezionali. Potreste entrare in contatto con qualcuno che vuole collaborare con voi. E’ un buon momento per stabilire contatti professionali oltre che personali. Potreste stringere una nuova ed entusiasmante amicizia. Lo stesso giorno, con la congiunzione Mercurio-Saturno in Acquario, nel lavoro cercate di tenere conto della vostra felicità, delle idee e progetti che avete a cuore. Parlate di ciò che vorreste realizzare e scoprite come potete farlo funzionare all’interno dei vostri accordi attuali. In coppia: evitate discussioni, allentate le tensioni, non entrate nel gioco della provocazione. In questo modo, vi garantirete una settimana armoniosa. Soli: il fine settimana apre le porte al flirt, al romanticismo. Sarà difficile resistere al vostro fascino, dunque assicuratevi di scegliere saggiamente la vostra “preda”. Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Domenica 26 febbraio, potreste incontrare un/a nuovo partner romantico mentre state facendo qualcosa di ordinario: la spesa al supermercato, ad esempio oppure un allenamento in palestra. Se siete soli, osservate le persone che vi circondano… Lunedì 27 febbraio, con il primo quarto di Luna in Gemelli occhio allo stress e all’ansia. Potrete gestire tutto se in qualsiasi questione di lavoro o di affari, manterrete la calma. Giovedì 2 marzo, con la congiunzione Venere-Giove in Ariete, sul fronte lavoro vi accompagna la fortuna. Se cercate un nuovo impiego è un ottimo momento per candidarvi. Il vostro CV sarà il prescelto! Potreste anche chiedere un aumento di stipendio o condizioni migliori di lavoro. I vostri desideri vengono esauditi. Lo stesso giorno con la congiunzione Mercurio-Saturno in Acquario, sarà d’aiuto a fare un programma mirato per semplificare il vostro equilibrio tra lavoro e vita privata in grado di soddisfare le vostre esigenze. In serata, Mercurio entrerà in Pesci: sarete orgogliosi di voi stessi, arriveranno degli elogi per qualcosa che avete realizzato. Le conversazioni, personali o di lavoro, saranno molto piacevoli, andrete d’accordo con chi vi circonda e non ci saranno discussioni di alcun tipo. L’intuito sarà al top: ascoltatelo perché vi renderà vincenti. In coppia: sono giornate ideali per parlare dei progetti a due, guardare al futuro, prendere cura della dolce metà attraverso dolci attenzioni. Ricambierà. Soli: oltre al 26 febbraio, giovedì 2 marzo se sperate di sentire una persona, potrebbe finalmente contattarvi! Avrete la sensazione di poter realizzare qualsiasi cosa e dovreste essere in grado di farlo!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

È tempo di mettere al primo posto la vostra felicità: lunedì 27 febbraio, il primo quarto di Luna in Gemelli punta i riflettori sul l’inizio della vostra settimana lavorativa: avrete belle energie, sentirete di poter svolgere più attività con diverse collaborazioni, obblighi, responsabilità e altro. Invece di disperdervi in mille direzioni, cercate di essere più selettivi riguardo ai vostri impegni! E’ una giornata in cui avrete molte conversazioni. Potrebbe infatti essere necessario affrontare alcune questioni così da poter prendere una decisione o andare avanti con un’idea. Giovedì 2 marzo, con la congiunzione Venere-Giove in Ariete, vi impegnerete sui progetti e idee che avete a cuore, al contempo nel lavoro avrete grande slancio e creatività. Date un tocco speciale a tutto ciò che fate così da distinguervi dai colleghi. Lo stesso giorno, con la congiunzione Mercurio-Saturno in Acquario, avrete la sensazione che i colleghi o il boss con voi hanno un tono autoritario. Calma poiché si tratta di una vostra impressione. Cercate di mantenere l’atmosfera leggera. In serata, Mercurio entrerà in Pesci: nelle prossime settimane quando parlerete di questioni di lavoro, fortunatamente sarete più accomodanti.

In coppia: l’aria profuma d’amore! In particolare giovedì cercate di trascorrere più tempo insieme al partner o organizzate una seconda luna di miele.

Soli: con la congiunzione Venere-Giove in Ariete. Sagittario, se state cercando l’amore sarete fortunati! Potreste incontrare la persona giusta! E’ un buon momento per andare al primo (o al secondo) appuntamento.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Domenica 26 febbraio, con un aspetto minore tra Sole e Venere, in famiglia potreste eliminare delle incomprensioni. In una conversazione sarà importante porre molte domande. Mentre lo farete, capirete qual è il vero il problema e da lì potrete iniziare a risolverlo. Lunedì 27 febbraio, c’è il primo quarto di Luna in Gemelli: cercate di scoprire a cosa dovete dare la priorità per mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata. Potreste pensare di poter svolgere mille impegni di lavoro, sarete molto efficienti ma dovrete invece scegliere con saggezza. Giovedì 2 marzo con la congiunzione Venere-Giove in Ariete, se avete intenzione di acquistare una casa è un ottimo momento per fare un’offerta. Oppure, se volete vendere la vostra, pubblicate l’annuncio oggi stesso. Il transito, al contempo, indica che sarete spinti a dare la precedenza alle responsabilità e alle questioni private anziché al lavoro. Lo stesso giorno, con la congiunzione Mercurio-Saturno in Acquario ne parlerete con grande sicurezza con il boss e i colleghi. In serata, Mercurio entra in Pesci: nelle prossime settimane esprimete le vostre idee e progetti e sarete ascoltati con attenzione. Parlare delle vostre ambizioni vi permetterà di trasformare qualcosa in realtà. Ma non solo: avrete successo nelle trattative, le questioni di affari andranno a vostro vantaggio!

In coppia: prenderete delle iniziative affinché la relazione possa evolvere nel miglior modo possibile. Avete il vento in poppa e potete realizzare splendidi progetti.

Soli: potreste avere un incontro con una nuova persona e vi troverete sulla stessa lunghezza d’onda con estrema velocità. Nella vostra vita avrà un ruolo importante.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Domenica 26 febbraio, il Sole forma un aspetto minore con Venere: potreste essere intenzionati ad acquistare un nuovo veicolo ma è un buon momento anche per comprare una moto, una barca o un camper! Lunedì 27 febbraio, con il primo quarto di Luna in Gemelli, sarete irrequieti ma in modo positivo: passerete da un’attività a un’altra con entusiasmo, lavorerete su idee e progetti senza minimamente affaticarvi e ottenendo splendidi risultati! Giovedì 2 marzo, con la congiunzione Venere-Giove in Ariete, ciò che direte o scriverete avrà un notevole impatto sulle persone. Potreste ad esempio tenere un corso oppure pubblicare un libro: riscuoterete successo! Al contempo con questo transito, nel lavoro o negli affari potreste avere una conversazione importante che vi permetterà di fare passi avanti. Lo stesso giorno, con la congiunzione Mercurio-Saturno nel vostro segno siete dotati di autorevolezza: toccherete con mano che il boss e i colleghi o persone con cui state concludendo un affare, prestano la massima attenzione a ciò che esprimete: è il momento ideale per farvi valere! In serata, Mercurio sbarca in Pesci nel vostro settore delle finanze. Nelle prossime settimane, gli affari, il lavoro dovrebbero andare bene ed entrare delle somme di denaro. Tentate pure la fortuna al gioco, non si sa mai

In coppia: lasciatevi travolgere dalle emozioni: i passaggi risvegliano il desiderio, l’eros ed è uno splendido momento per provare l’intensità dei primi giorni.

Soli: da mercoledì, se qualcuno vi attrae osate e fate il primo passo, prendete l’iniziativa, smuovete le acque! Forse una persona sta aspettando solo questo..

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Domenica 26 febbraio, potrebbe entrare una somma di denaro: forse venderete qualcosa, anche online. Un lavoro extra potrebbe farvi guadagnare di più o una persona cara regalarvi un po’ di soldi. Lunedì 27 febbraio, con il primo quarto di Luna in Gemelli, nel lavoro potreste essere divisi tra l’andare al massimo e prendervela comoda. Mantenete un programma equilibrato che vi consenta di dedicare tempo alla professione e alla vita privata. Giovedì 2 marzo, con la congiunzione Venere-Giove in Ariete nel settore finanze c’è fortuna! Arriveranno ottime opportunità di denaro che dovrete cogliere al volo. Il lato B del transito: potreste spendere più del solito e ciò comportare un problema. Esaminate le entrate e le uscite! Ma al riguardo sarà d’aiuto la congiunzione Mercurio-Saturno in Acquario: sfruttate l’aspetto per evitare di spendere e spandere! In serata, Mercurio entrerà nel vostro segno: avrete splendide intuizioni e potrebbero dunque emergere soluzioni positive. Non avete niente da perdere chiedendo ciò che desiderate, anche nel lavoro. Se ad esempio volete risolvere una questione o chiedere una promozione, individuate la persona giusta e fatevi avanti!

In coppia: nel fine settimana sarete pieni di attenzioni, comprensivi. Le vostre parole nonché i consigli saranno pieni di buon senso e accompagnati dalla dolcezza. Il partner sarà felice più che mai di avervi accanto.

Soli: i passaggi attuali favoriscono i nuovi incontri in un contesto amichevole o da inviti dei colleghi. C’è l’alta possibilità che siano molto promettenti.