L’oroscopo della settimana dal 5 al 11 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 5 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Domenica 5 febbraio, con la Luna Piena in Leone è una giornata giocosa, farete tutto con sicurezza in voi stessi: dal flirtare a realizzare una creazione artistica. Esprimete voi stessi e divertitevi! Lunedì 6 febbraio, con il buon aspetto Mercurio-Nettuno il vostro intuito sarà al top. Sentirete che sul posto di lavoro ci sono dei cambiamenti e se avete buoni contatti nei piani alti, vi troverete in posizione di vantaggio. Potrebbe aprirsi una nuova opportunità che state osservando da tempo oppure raggiungere un obiettivo importante che avete particolarmente a cuore. L’8 febbraio con il buon aspetto Venere-Urano, sarete molto ottimisti riguardo ad alcune opportunità professionali e finanziarie, anche se ciò significherà correre un rischio calcolato. Se volete dare il via a un cambiamento di lavoro significativo, sviluppate un piano d’azione il 10 febbraio con la congiunzione Mercurio-Plutone in Capricorno. L’11 febbraio, Mercurio entrerà in Acquario: attraverso i contatti, anche online, potrebbero esserci delle aperture di lavoro che vi permetteranno di aumentare i guadagni. In coppia: la vita amorosa risplende e il vostro ottimismo non giova solo al partner, ma anche alla vostra vita professionale e sociale poiché se l’amore va bene, tutto va bene! Soli: con la Luna Piena in Leone sarete super affascinanti! E’ la giornata ideale per innamorarvi, fare vostro il cuore di chi vi attrae. Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Domenica 5 febbraio, la Luna Piena in Leone al vostro segno annuncia che se avete trascurato la vita familiare, ora è il momento di essere più presenti e al contempo lasciare che, tanto per cambiare, qualcuno si prenda cura di voi! E’ un ottimo momento per consolidare le vostre priorità nell’equilibrio tra lavoro e vita privata. Lunedì 6 febbraio, con il buon aspetto Mercurio-Nettuno sognate pure a occhi aperti, cercate di immaginare ciò che volete perseguire nel lavoro e poi realizzatelo! Mercoledì 8 febbraio sentirete che è il momento giusto per correre un rischio calcolato, per la serie “ora o mai più”. Imboccate dunque il percorso professionale che vi permette di essere voi stessi, liberi e innovativi. L’11 febbraio, Mercurio entrerà in Acquario e fino al 2 marzo sosterà nel vostro settore della carriera. Organizzate una riunione, fate una presentazione o inviate il CV rivisto e corretto, chiedete un appuntamento importante: di certo avrete solo reazioni positive da parte degli altri! In coppia: è una bellissima settimana per la vostra relazione, soprattutto se state cercando di rafforzare il legame con il partner. Vi sentirete sostenuti e vicini al cuore della dolce metà. Soli: dall’11 febbraio potreste cedere alla tentazione di vivere una storia divertente e, forse, clandestina. Chiedetevi se ne valga la pena o se rischiate di cacciarvi in qualche guaio… : è una bellissima settimana per la vostra relazione, soprattutto se state cercando di rafforzare il legame con il partner. Vi sentirete sostenuti e vicini al cuore della dolce metà.

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Domenica 5 febbraio, con la Luna Piena in Leone è una splendida giornata per socializzare, uscire con gli amici, fare delle commissioni o una gita. In ogni caso, sarete i protagonisti di ogni conversazione. E’ inoltre anche un buon momento per acquistare un nuovo veicolo. Lunedì 6 febbraio, con il buon aspetto Mercurio-Nettuno in Pesci, potreste realizzare un desiderio a cui avete pensato tempo fa. Avrete il denaro necessario per investire, ad esempio, in un immobile o in un altro bene. Nel lavoro, questo transito vi dota di grande sicurezza, quella giusta per realizzare i vostri sogni, fare passi avanti nella carriera. Mercoledì 8 febbraio, con il buon aspetto Venere-Urano in Toro avrete una migliore comprensione di ciò su cui volete investire per trasformare il vostro percorso professionale. L’11 febbraio, con l’arrivo di Mercurio in Acquario potrebbe arrivare una buona offerta di lavoro. Il problema è che potrebbe essere lontano dal posto dove vivete. Ma per alcuni non sarà un problema, anzi saranno felici di trasferirsi! Con questo transito avrete voglia di apprendere cose nuove, vivere esperienze in grado di arricchirvi (sul piano morale). In coppia: la relazione è effervescente, provate entrambi splendide emozioni, siete reciprocamente affascinati. Serate romantiche e bollenti.

Soli: il 5 febbraio nella vostra vita potrebbe entrare una storia d’amore molto importante. Il magnetismo è innegabile, siete irresistibili! Guardatevi intorno.

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Domenica 5 febbraio, con la Luna Piena in Leone è il momento di affrontare un problema in corso relativo ai guadagni. Forse dovete aumentare le tariffe, dire “sì” a una nuova fonte di reddito o affrontare una questione finanziaria che è rimasta in sospeso. E’ un buon periodo, inoltre, per tenere traccia delle vostre spese. Nel lavoro, sentite che dovete concentrarvi sulle opportunità professionali e finanziarie d’aiuto a sentirvi sicuri. Il 6 febbraio, con il buon aspetto Mercurio-Nettuno avrete le idee chiare su come volete gestire i vostri impegni professionali. L’8 febbraio, con il buon aspetto Venere-Urano avvertire il forte desiderio di seguire un’aspirazione o raggiungere un nuovo obbiettivo che vi permetta di progredire. Se arriva un’offerta, accettatela poiché vi porterà a una bella trasformazione! L’11 febbraio, Mercurio entra in Acquario: il pianeta, fino al 2 marzo, vi permetterà di parlare senza problemi delle questioni finanziarie così da risolverle e, al contempo, vi spingerà a esplorare – soli o in coppia – nuovi aspetti dell’eros. In coppia: lunedì 6 febbraio, con il partner trascorrerete momenti molto romantici, forse spezzerete la routine e riaccenderete la fiamma! Soli: avete molto amore da dare e un’amicizia potrebbe trasformarsi in una storia romantica che cambierà la vostra prospettiva sulla vita. Sarete entrambi pronti a impegnarvi. Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Domenica 5 febbraio, la Luna Piena nel vostro segno vi fa risplendere, dovete dare la priorità a voi stessi! Fatevi belli, uscite e mostrate al mondo quanto siete brillanti. Divertitevi e mettetevi in gioco! Non importa dove andrete, le persone saranno attratte da voi, e c’è la possibilità che tu possiate stringere relazioni molto interessanti. Lunedì 6 febbraio, con il buon aspetto Mercurio-Nettuno, saprete di cosa ha bisogno un progetto per avere successo, ma il boss vorrà che facciate le cose nel solito modo. Potreste insistere per convincerlo oppure esaminare con lui la questione e avere il via libera. Fidatevi dell’istinto. Mercoledì 8 febbraio, con il buon aspetto Venere-Urano potreste apportare delle modifiche significative alle vostre abitudini, alla routine di lavoro. E cambiare qualcosa vi farà un gran bene! L’11 febbraio, Mercurio entra in Acquario: non solo sarete in sintonia con i vostri bisogni, ma al contempo in grado di comunicarli agli altri. Il pianeta della comunicazione, fino al 2 marzo vi permetterà di parlare della visione che avete di alcune situazioni, ascoltare la prospettiva di un amico, del partner o di un collega e rafforzare la comprensione reciproca . In coppia: sarete un po’ chiusi, tenderete a isolarvi ma il partner vorrà sentirvi più vicini, che dedichiate più tempo e attenzioni. Lo farete? Soli: avete le idee chiare, sapete ciò che desiderate e di cosa avete bisogno in una relazione. Avete aspettative molto elevate e se una persona non è alla vostra altezza, vi direte che è una perdita di tempo. Soprattutto dall’11 febbraio…

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Domenica 5 febbraio, il Plenilunio in Leone sosta alle spalle del vostro segno: è il momento ideale per entrare in contatto con le vostre emozioni, rilassarvi e ricaricare le batterie. Concedetevi una pausa dal frenetico quotidiano e prendete cura di voi stessi. Al contempo, il passaggio astrale nel lavoro rappresenta un invito ad avere un approccio più sicuro di voi e più leggero. Lunedì 6 febbraio con il buon aspetto Mercurio-Nettuno questo atteggiamento vi permetterà di impegnarvi nei progetti e idee che avete a cuore e ottenere il successo! L’11 febbraio, Mercurio entra in Acquario e fino al 2 marzo sosta nel vostro settore del lavoro, della forma fisica. Vi doterà di belle energie: quando si tratterà di svolgere le attività quotidiane e fare progressi sui vostri obbiettivi riguardanti la bellezza, il riposo e il benessere generale, avrete il vento in poppa! Per alcuni si tratterà di lavorare di più da casa, chiedere maggiori attenzioni al partner o trascorrere più tempo con gli amici.

In coppia: avrete parecchie idee piccantine, una più sexy dell’altra: non tenetele per voi ma condividetele con la dolce metà.

Soli: chiunque sarà attratto dalla vostra personalità incredibilmente affascinante e vi guarderà con ammirazione! Avrete numerose possibilità di incontrare la persona speciale che state aspettando da tempo!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Domenica 5 febbraio, con la Luna Piena in Leone, condividere le vostre vittorie e le sfide con colleghi e amici contribuirà più del solito al vostro benessere emotivo e al contempo rafforzerete le relazioni. Se arriva un invito, accettate: incontrerete persone interessanti e persino un potenziale interesse amoroso. Lunedì 6 febbraio, con il buon aspetto Mercurio-Nettuno, cercate di rafforzare i confini nell’equilibrio tra lavoro e vita privata così da sentirvi tranquilli. Al riguardo sarà utile anche avere una conversazione con le persone giuste. Mercoledì 8 febbraio l’armonia Venere-Urano sarà d’aiuto a correre un rischio calcolato così da migliorare professionalmente e finanziariamente. L’11 febbraio, quando Mercurio entrerà in Acquario potrebbe essere il momento di pensare a quali idee o progetti volete perseguire. E’ un transito molto favorevole: avrete grande libertà di esprimervi e in positivo o negativo dire ciò che avete nel cuore. In ogni caso, cercate anche di ascoltare… In coppia: se nella relazione c’è uno schema che si ripete è il momento di risolvere una volta per tutte. Potreste ad esempio sostenere costantemente il partner che invece non ricambia. Soli: potreste essere attratti da qualcuno che vi ricorda una persona amata in precedenza. Ricordate il motivo per cui vi siete lasciati! Siate aperti a nuovi contatti, a dare il via a una storia diversa! Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Domenica 5 febbraio, la Luna Piena in Leone annuncia che il duro lavoro che avete fatto vi ripagherà con gli interessi! Il Plenilunio sosta nel vostro settore della reputazione, della carriera, degli obiettivi su cui vi siete impegnati instancabilmente e che ora finalmente raggiungerete! Al riguardo arriveranno buone notizie. Lunedì 6 febbraio con il buon aspetto Mercurio-Nettuno sarete dunque ancora più motivati a concentrarvi su progetti e idee che avete a cuore. Parlatene con chi può eventualmente dare una mano. Mercoledì 8 febbraio, con il buon aspetto Venere-Urano, una persona in modo del tutto inaspettato vi offrirà un aiuto! I due aspetti astrali potrebbero mettervi in grado di realizzare qualcosa di straordinario. L’11 febbraio, Mercurio entrerà in Acquario e fino al 2 marzo sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia. Chiamare o incontrare i parenti sarà particolarmente piacevole. Organizzate una riunione! Al contempo, con i familiari affronterete e risolverete velocemente qualsiasi questione di tipo domestico. In coppia: potrebbero esserci dei problemi di comunicazione o avere dei dubbi a causa della gelosia: mantenete la calma e non agite impulsivamente. Soli: i vostri modi affascinanti attraggono molte persone, vi desiderano! Fate attenzione a non dare il via a una relazione che crea dipendenza.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Domenica 5 febbraio, con la Luna Piena in Leone è una bella giornata per ampliare i vostri orizzonti e lanciarvi nell’avventura. Avete l’opportunità di uscire dalla routine e divertirvi. Fidatevi dell’istinto e imboccate una direzione audace e fuori dal comune. Ad esempio prenotare un viaggio improvvisato o provare un’attività che richiede l’affinamento di nuove abilità. Lunedì 6 febbraio, con il buon aspetto Mercurio-Nettuno in Pesci potreste optare per un look minimalista nell’arredamento della casa. E’ un buon momento per eliminare gli oggetti inutili: l’abitazione sembrerà completamente diversa. Al contempo, con questo transito nel lavoro dovete capire su cosa volete e concentrarvi seriamente. L’8 febbraio apporterete un cambiamento radicale al vostro equilibrio tra lavoro e vita privata che vi porterà al successo! L’11 febbraio, Mercurio sbarca in Acquario e la facilità a interagire con gli altri vi sarà molto utile, soprattutto se state cercando una nuova casa. Qualsiasi opportunità che avrete di incontrare i colleghi per fare brainstorming su nuovi modi di lavorare insieme o raggiungere i vostri obiettivi può essere stimolante e soddisfacente. In coppia: armonia, benessere, intesa, reciproci complimenti e attenzioni: è il mix perfetto per riaccendere il desiderio!

Soli: il desiderio di avere una storia è forte e questa settimana avrete parecchie possibilità di innamorarvi e far innamorare perdutamente chi vi corteggia.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Domenica 5 febbraio, la Luna Piena in Leone sosta nel vostro settore della trasformazione. Sarete spinti a riflettere a ciò che avete fatto negli ultimi sei mesi, Se si tratta di iniziative e risultati di cui andare orgogliosi, bene. In caso contrario, siete ancora in tempo per cambiare. Lunedì 6 febbraio, con l’armonia Mercurio-Nettuno grazie al carisma e al modo di fare, ovunque non passerete inosservati. E’ un buon momento per farvi avanti e ottenere un nuovo lavoro o una conversazione con il boss per presentare una vostra idea, avere una promozione. Mercoledì 8 febbraio, sarete molto motivati. Se avete intenzione di fare un cambiamento importante di lavoro, mostrare la vostra professionalità attraverso un progetto, muovetevi! L’11 febbraio, Mercurio entra in Acquario: fino al 2 marzo sosterà nel vostro settore delle finanze e avrete splendide idee – da condividere – per aumentare i guadagni nonché mostrare quanto valete e ottenere un compenso adeguato. Se volete chiedere un aumento, meno ore di lavoro o qualsiasi altra cosa di cui avete bisogno , il pianeta sarà al vostro fianco!

In coppia: con la dolce metà c’è intesa, generosità e sensibilità… E’ una settimana molto romantica, che accende anche il desiderio.

Soli: è tempo di lasciarvi amare. Questa settimana potreste incontrare la vera anima gemella e pensare che sia la persona che aspettate da tutta la vita. Quando la guarderete lo capirete immediatamente.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Domenica 5 novembre, la Luna Piena in Leone sosta nel vostro settore delle relazioni: in caso di diversità di vedute non esiterete a litigare con il partner, un familiare o un amico. Cercate invece di essere comprensivi e scendere a un compromesso. Essere flessibili porterà a un cambiamento positivo! Al contempo il Plenilunio segna la fine di un ciclo di sei mesi riguardo agli accordi, obblighi e rapporti di lavoro. Tuttavia, anziché concentrarvi sugli aspetti negativi, usate questa felice energia lunare per trovare il lato positivo in tutto ciò che avete realizzato e sperimentato. Il 6 febbraio, va bene essere realistici riguardo alla stabilità professionale e finanziaria ma evitate di sconfinare nel pessimismo. L’8 febbraio, il buon aspetto Venere-Urano vi doterà di maggiore sicurezza e apporterete i cambiamenti necessari anche per garantirvi un equilibrio tra lavoro e vita privata. L’11 febbraio, Mercurio entra nel vostro segno e sosterà fino al 2 marzo: avrete splendide idee ma dovrete pensare a come trasformarle in moneta sonante! Concentratevi sugli obbiettivi che volete raggiungere e condivideteli, fate sentire la vostra voce!

In coppia: sulla relazione splende il sole! C’è accordo, grazie al fatto che chiarirete i malintesi, e moltiplicate gli slanci di tenerezza.

Soli: voglia di piacere, di essere corteggiati/e! E attraverso il giro delle amicizie potreste incontrare il vero amore!

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Domenica 5 febbraio, con la Luna Piena in Leone il vostro benessere psicofisico deve diventare un obbiettivo fondamentale. Cercate di dare il via a delle abitudini più sane e ne sarete entusiasti, vi sentirete meglio, più efficienti! Al contempo cercate di rivedere anche alcuni aspetti della routine lavorativa. Ciò sarà d’aiuto a raggiungere il successo! Lunedì 6 febbraio con il buon aspetto Mercurio-Nettuno, avrete infatti nuovi sogni, aspirazioni, penserete a nuove opportunità! Il transito al vostro segno ricorda che avete ancora tanto da poter realizzare e avrete fortuna se ne parlerete mercoledì 8 febbraio, con il buon aspetto Venere-Urano. Parlare dei vostri obiettivi o sogni potrebbe portare a risultati inaspettati ma preziosi, dunque vale la pena di provare. L’11 febbraio, Mercurio sbarca in Acquario: fino al 2 marzo sosterà alle spalle del vostro segno. Vi permetterà di incontrare una persona che giocherà un ruolo importante nella vostra vita. Potrebbe trattarsi di una nuova amicizia o di qualcuno che grazie alla sua esperienza vi darà buoni consigli per raggiungere i vostri obbiettivi.

In coppia: coinvolgete il partner in momenti romantici, teneri, sensuali. Quando rientrate a casa, dimenticate le bollette, le preoccupazioni, il boss e pensate solo a voi due!

Soli: volete conquistare? Sorridete, mostrate sicurezza, curate il look! Farete una strage di cuori.