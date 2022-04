Oroscopo della settimana dal 2 al 8 aprile 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 2 al 8 aprile 2022: mettere ordine nelle finanze

Oroscopo Umore Cancro

Il 2 aprile con la congiunzione Sole-Mercurio in Ariete dovete essere chiari su ciò che volete ottenere. E’ il momento ideale per fare una presentazione, parlare in modo professionale e creare contatti di lavoro d’aiuto a progredire. Parlate con coraggio e fate grandi mosse. Domenica 3 aprile, potreste essere costretti ad annullare una cenetta romantica. Proprio quando pensavate di coccolarvi un po’ con la dolce metà, ad esempio un figlio potrebbe avere bisogno di un aiuto con i compiti. Cercate di non rimanere delusi se le cose non andranno secondo i piani. Lunedì 4 aprile, la congiunzione Marte.Saturno in Acquario rappresenta un’opportunità per mettere in ordine le vostre finanze. Ma non solo: il transito vi consiglia di agire per ottenere risultati futuri riguardanti le vostre iniziative finanziarie. Il 5 con l’arrivo di Venere in Pesci, vi lancerete con fiducia in nuove avventure mirate a farvi progredire nel lavoro. Varrebbe la pena anche di perseguire degli affari all’estero! Il 7 e 8 aprile, Mercurio in Ariete sarà in buon aspetto con Marte e Saturno in Acquario. Parlate di quanto siete disposti a fare per la crescita professionale. Seguite l’istinto e non prendete decisioni affrettate.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: avete capito che la fiamma dell’amore va attizzata di giorno in giorno. E in questo momento l’atmosfera è armoniosa, complice e dolce.

Soli: dal 5, ogni giorno sarà buono per fare vostro un cuore: fatevi belli, rinnovate il look. Fa parte del gioco della conquista…

Oroscopo della settimana Scorpione: chiarire una questione importante

Oroscopo Umore Scorpione

Questa settimana, scoprirete la causa di alcuni problemi e li risolverete! Il 2 aprile con la congiunzione Sole-Mercurio in Ariete, avete la possibilità di recuperare un ritardo su qualsiasi lavoro abbiate lasciato indietro oppure dare il via a un nuovo progetto. Domenica 3 aprile, in casa potrebbe esserci un problema di comunicazione e ricadere in una vecchia discussione. Ma ora potete fermarvi e ascoltarvi a vicenda. Chiarirete una questione importante. Siete la persona giusta per dare il via alla conversazione poiché nessuno come voi è maestro nello scoprire la verità. Lunedì 4 aprile, Marte è congiunto a Saturno in Acquario, in dissonanza con il vostro segno. La congiunzione implica il compromesso, evitare il controllo o esaminare un progetto ma con una mentalità diversa. Anche se un po’ complicato, da questo transito potreste trarre vantaggio: studierete una strategia, d’aiuto a raggiungere i vostri obbiettivi. Il 5, con l’entrata di Venere in Pesci, la creatività sarà al top, sarete più sicuri di voi stessi, di ciò che di buono fate nel lavoro. Il 7 e 8, Mercurio in Ariete è in buon aspetto con Marte e Saturno in Acquario: è il passaggio perfetto per stabilire un equilibrio tra lavoro e vita privata o dei limiti per attenervi al programma quotidiano.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: l’atmosfera, grazie a Venere, è armoniosa, l’amore dolcissimo. Ma in alcuni momenti sarete ostinati, vorrete fare a modo vostro.

Soli: fascino al top e tante le conquiste ma attenzione a impegnarvi con leggerezza, accertatevi che siano persone affidabili.

Oroscopo della settimana Pesci: colloqui e incontri di lavoro

Oroscopo Umore Pesci

E’ una settimana in cui credere in voi stessi farà arrivare grandi risultati. In ogni caso, dovrete prendere sul serio la vostra situazione finanziaria. Il 2 aprile, la congiunzione Sole- Mercurio in Ariete rappresenta un ottimo momento per dare un’occhiata alle spese e riflettere su come guadagnare del denaro extra con un secondo lavoro. Il 4 aprile con la congiunzione Marte-Saturno in Acquario rifletterete su quali passi fare riguardo al raggiungimento degli obbiettivi lavoro, tuttavia non pensateci troppo. La congiunzione infatti a voi dice che a un certo punto dovete anche agire! Il 5, Venere entrerà nel vostro segno – dove già sosta Giove – sfruttate queste vibrazioni per ottenere colloqui e incontri di lavoro. La vostra simpatia, la socievolezza, la sicurezza, vi faranno ottenere successo! E’ un ottimo transito anche per rinnovare il look e dare un’immagine nuova. Il 7 e 8, Mercurio in Ariete formerà un buon aspetto con Marte e Saturno in Acquario. Parlare con gli amici dei vostri obbiettivi futuri, sarà d’aiuto ad avere una prospettiva vincente.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: la complicità è forte, c’è empatia, comprensione. Anche seduti in silenzio nella stessa stanza, sarete appagati della reciproca presenza, vi sentirete entrambi più amati che mai.

Soli: potreste avere difficoltà a capire se nei confronti di una persona provate solo attrazione o qualcosa di più profondo. Parlarne con delicatezza potrebbe portare a sviluppi sorprendenti.