Oroscopo domani sabato 26 marzo 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 26 marzo 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): stabilire dei limiti

Oroscopo domani Cancro 26 marzo: umore

E’ un sabato in cui potreste sentirvi costretti a fare ciò che una persona si aspetta da voi anziché ciò che aveva programmato. Con il buon aspetto Mercurio-Plutone, l’altro/a potrebbe non essere dell’umore giusto per scendere a compromessi. Per quanto vi riguarda se siete stati troppo gentili, teneri, è il momento di stabilire dei limiti più solidi e non permettere che vengano superati.

Oroscopo domani Cancro 26 marzo: amore

In coppia: il partner sarà particolarmente attento dunque cercate di non pretendere ancora di più… In questo caso, trascorrerete una serata da sogno.

Soli: avrete solo l’imbarazzo della scelta. Tuttavia, fate attenzione a storie senza futuro che fanno più male che bene.

Oroscopo domani 26 marzo 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): chiedere scusa Oroscopo domani Scorpione 26 marzo: umore Se ultimamente avete avuto qualche problema riguardo alle relazioni, questa mattina avrete la possibilità di chiedere scusa. Con il buon aspetto Luna-Nettuno, la chiave per ottenere il massimo dal transito è accettare la responsabilità di qualsiasi errore che potreste aver commesso senza preoccuparvi di quale impatto potrebbe avere sul vostro ego. Oroscopo domani Scorpione 26 marzo: amore In coppia: avete fiducia nella vostra storia d’amore, siete il vero motore della relazione a cui darete un nuovo slancio. Soli: uscite, iscrivetevi a un club o a una palestra. L’importante è che entriate in contatto con le persone. L’amore può nascondersi ovunque! Oroscopo domani 26 marzo 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): darete i consigli giusti Oroscopo Pesci 26 marzo: umore Con il buon aspetto Luna-Nettuno la vostra presenza sarà di conforto alla famiglia e agli amici. Le vibrazioni di questo transito vi dotano di grande intuito e sono perfette per dare dei consigli. In ogni caso anche se siete dell’umore giusto per sostenere chi vi circonda, questa sera ritagliate un po’ di tempo solo per voi e rigenerare le energie, le emozioni. Oroscopo Pesci 26 marzo: amore In coppia: eventuali tensioni si appianano. Siete gentili, sensibili, dolci: il partner toccherà il cielo con un dito. Soli: questo sabato potrebbe essere memorabile! È ora di entrare in quel sito di incontri che di recente avete abbandonato.

