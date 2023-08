L’oroscopo dell’8 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dell’8 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 8 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Avrete una sferzata di energia, utile a dare il via ad attività o esperienze che vi regalano gioia. Avrete modo di mettere le basi dei progetti, siete convincenti e le vostre idee sono apprezzate. Avete inoltre il coraggio, l’entusiasmo e la volontà per raggiungere i vostri obbiettivi personali o professionali. La creatività e il talento sono al top e vi regaleranno belle soddisfazioni. E’ il momento ideale per mettervi al centro della scena, anche nella vita sociale, e brillare. Amore: in coppia, se ci sono state incomprensioni le appianerete. Oggi siete pronti a cedere… Soli: sugli affari di cuore, soffia un vento di novità. Oggi è possibile uno splendido incontro.

Oroscopo 8 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Dovreste concentrarvi sulla casa, la famiglia, anche nelle prossime settimane dovreste avere più attenzione su questo settore, più che sui vostri obbiettivi di lavoro. Se avete in mente di aprire un negozio, un ufficio o un’attività, il novilunio sarà d’aiuto a trovare il posto giusto. Amore: in coppia, la tendenza a spaccare il capello in quattro non fa che accentuare i problemi. Evitate. Soli: cercate di non porvi troppe domande, al momento non troverete le risposte. Vivete l’attimo.

Oroscopo 8 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Ci saranno delle opportunità, si apriranno porte che prima erano chiuse a chiave. Nelle prossime settimane potreste ottenere il successo attraverso la parola, lo scritto, la pubblicità o i social media. Sarete inoltre motivati a stringere contatti stimolanti, che vi regalano gioia e alcuni potrebbero rivelarsi preziosi sul piano lavorativo. Amore: in coppia, non dovete inalberarvi per un “sì” o per un “no”. Perché rovinare la giornata? Soli: potreste essere spinti verso una storia complicata. Attenzione.

Oroscopo 8 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Esaminerete le finanze da una nuova prospettiva. E’ un buon momento per sviluppare idee per fare soldi o trovare modi nuovi e migliori per gestire il denaro, i beni in generale, gli oggetti di valore. Non è escluso l’arrivo di un aumento o un nuovo lavoro. Ma è importante che non vi limitiate ad aspettare nella speranza che appaia qualcosa. Dovete muovervi e andare a scovare le opportunità per guadagnare di più. Amore: in coppia, esagerati in tutto! Il partner cercherà di farvi ragionare ma invano. Evitate discussioni per delle sciocchezze. Soli: oggi, dato l’umore e non sopportate niente, state in casa, leggete un bel libro.

Oroscopo 8 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un ottimo momento, anche nelle prossime settimane, per dare il via a un nuovo inizio, siete pronti a fare il necessario per far decollare i progetti, raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore. Le energie sono al massimo e potete superare facilmente qualsiasi eventuale ostacolo. Cogliete questa splendida opportunità per imboccare nuove direzioni e mostrare al mondo che siete unici. Amore: in coppia: una nuova partenza ma prima è necessaria una messa a punto, una conversazione costruttiva. Soli: avete solo l’imbarazzo della scelta e se uscirete ve ne renderete conto. Allora, sfoderate il fascino e aprite le danze.

Oroscopo 8 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Oggi potreste sentirvi stanchi, avere bisogno di tranquillità, stare in compagnia di amici e familiari più stretti. Sarete spinti a rimanere seduti sul sedile posteriore e lasciare che a guidare sia qualcun altro. Smettere di controllare le situazioni, vi ricaricherà di energie e vi permetterà di risolvere quei problemi che hanno impedito di andare avanti nonché riflettere su tutto quanto avete realizzato quest’anno. Amore: in coppia, se l’atmosfera è un po’ elettrica anziché discutere sfruttatela per fare scintille (accendere il desiderio) con il partner. Soli: evitate di idealizzare una persona che avete incontrato da poco. La realtà potrebbe in seguito deludervi.

Oroscopo 8 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Da oggi e nelle prossime settimane, arriveranno interessanti sviluppi nella vita sociale, avrete la possibilità di rafforzare le amicizie, ampliare la cerchia delle conoscenze – anche a livello professionale – e, al contempo, potreste definire gli obbiettivi futuri. In ogni caso vi sarà utile essere meno diplomatici. Prendete esempio dall’Ariete e infischiatevene di ciò che pensano gli altri, delle aspettative che hanno nei vostri confronti. Amore: in coppia, la relazione procede a gonfie vele, insieme vi divertite, siete più innamorati che mai! Soli: una persona potrebbe corteggiarvi in modo originale e conquisterà il vostro cuore.

Oroscopo 8 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Avrete modo di fare notevoli passi avanti rispetto alla carriera o un obbiettivo personale. E’ il momento di impressionare positivamente chi vi circonda. Sfruttate quelle situazioni in cui gli altri potranno vedere quanto valete e apprezzare il vostro talento. Non è escluso l’arrivo di una promozione, di un nuovo lavoro o di un’opportunità che regalerà il successo. Se siete in cerca di un impiego, mandate CV a tutto spiano: otterrete una risposta positiva. Amore: in coppia, siete di malumore e rischiate di dire una delle vostre frasi al veleno che ferirà il partner. Soli: evitate di scaricare l’amarezza su persone che non c’entrano niente con le vostre delusioni.

Oroscopo 8 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste, anche nei prossimi mesi, fare dei viaggi d’affari o pianificarne alcuni e andranno alla grande. Se avete uno scambio di tipo lavorativo con aziende all’estero, alcune notizie saranno d’aiuto a migliorare la situazione. Avete le energie giuste per concretizzare alcuni progetti, le ambizioni. Immaginazione, dinamismo e azione vi permettono di realizzare e anche ottenere i risultati sperati. Amore: in coppia, a rendervi poco allegri potrebbe essere la stanchezza. Allora, mollate un po’ il lavoro e dedicate più attenzioni al partner. Soli: chiudervi a riccio in casa, non è la soluzione per tirare su il morale. Uscite, accettate gli inviti.

Oroscopo 8 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I prossimi giorni e settimane saranno emotivamente intensi ma saranno fondamentali per dare il via a un nuovo inizio. Probabile vi sentirete pronti a prendere una o due decisioni importanti. Il che vi consentirà di mollare quelle situazioni o relazioni che prosciugano le vostre energie e rappresentano una zavorra e dare il via a un cambiamento di vita positivo. E farete bene, è tempo di voltare pagina. Amore: in coppia, un po’ possessivi, volete essere i soli al centro dell’attenzione del partner. Soli: avete bisogno di certezza, di una storia seria. Una persona vi dimostrerà che per lei/lui siete importanti.

Oroscopo 8 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Nelle prossime settimane avrete la possibilità di fare progetti insieme a un socio o con qualcuno con cui collaborate, oppure concludere positivamente un accordo, una negoziazione. Dovreste rafforzare i legami ed evitare di imporre la vostra volontà. Cercate di privilegiare il dialogo: è così che riuscirete a far evolvere le situazioni bloccate o a raggiungere gli obbiettivi che avete in mente. Amore: in coppia, ipersensibili, un po’ permalosi, vi offendete facilmente. Il partner non saprà come prendervi… Soli: per oggi, frequentate gli amici: non è una giornata favorevole agli incontri d’amore.

Oroscopo 8 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Avrete la possibilità, anche nelle prossime settimane, di dare il via nuovi sviluppi nel lavoro e migliorare la forma fisica, il benessere generale. Sicuramente avrete voglia di prendere più cura di voi stessi e dare il meglio nella professione. Il boss potrebbe dare nuove responsabilità e voi ottenere splendidi risultati. Se siete disoccupati e in cerca dell’impiego dovreste mettervi in gioco, proporvi ovunque ci sia la possibilità di essere assunti. Amore: in coppia, un piccolo commento del partner sarà sufficiente a scatenare nervosismo. Cercate di non partire in quarta. Soli: prima di concedere la vostra fiducia, cercate di approfondire la conoscenza.