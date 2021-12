Oroscopo domani 9 dicembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 9 dicembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): avere un approccio realistico

Oroscopo domani Ariete umore

Lo stato d’animo positivo vi spinge ad andare avanti in un’iniziativa, anche se gli altri si oppongono. La felicità può derivare dal fare ciò che sembra meglio per voi e anche se aveste dei dubbi, ora che si presentano nuove possibilità inizieranno a svanire. In ogni caso attenzione: potreste lasciarvi trasportare dalle idee di ciò che potrebbe essere e ancora non è. Nulla è certo finché non accade, dunque adottate un approccio realistico.

Oroscopo domani Ariete 9 dicembre amore

In coppia: se il quotidiano è diventato noioso e ripetitivo, vi sembra di avere poco tempo solo per voi, la cosa migliore è parlarne sinceramente con il partner.

Soli: anche se pensate che il vostro approccio sia giusto è arrivato il momento di cambiarlo. Oroscopo domani 9 dicembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): la firma di un contratto Oroscopo domani giovedì 9 dicembre Leone umore

Consapevoli del vostro valore, firmerete un contratto o concluderete un affare alla cifra giusta. Potrebbero persino offrirvi di più di quanto pensato ma dovrete anche lavorare più duramente. Ciò può essere in contrasto con un’altra opportunità che potrebbe sembrare troppo bella per essere vera, e forse lo è. Se vorrete ottenere il massimo da questo ma avete dei dubbi fate domande precise.

Oroscopo domani giovedì 9 dicembre Leone amore

In coppia: qualche preoccupazione potrebbe turbare l’armonia con il partner. Tenete sotto controllo le emozioni.

Soli: voglia di brillare e troverete sicuramente chi resterà incantato dal vostro fascino!

Oroscopo domani 9 dicembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): il valore del denaro

Oroscopo 9 dicembre Sagittario: umore

E’ tempo di rivolgere la vostra attenzione allo stipendio: la congiunzione Venere-Plutone indica che dovreste chiedervi se c’è qualcosa che potreste fare per migliorare la situazione finanze. La congiunzione al vostro segno parla del valore del denaro: al riguardo potrebbe essere il momento di eliminare cattive abitudini, risparmiare e tenere sempre d’occhio il budget.

Oroscopo domani Sagittario 9 dicembre: amore

In coppia: è una giornata in cui dovete fare appello alla razionalità, anche quando il partner potrebbe sembrarvi distratto/a.

Soli: potrebbe esserci un incontro del tutto inatteso. Flirterete con la persona e perderete la testa!

