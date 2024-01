Oroscopo settimanale del Toro, 7-13 gennaio 2024 uno stato fiscale sano

Toro – (dal 20 aprile al 20 maggio)

La tua vita professionale sarà produttiva mentre anche la tua vita finanziaria vedrà cose positive. Assicurati anche di portare a termine tutti i compiti assegnati in ufficio. Buona salute e finanze solide sono gli altri punti salienti della settimana.

Amore

Mantieni le tue aspettative normali per rimanere felice in una relazione. Evita ambizioni irrealistiche che potrebbero causare miseria. Sii premuroso nella vita amorosa e fai anche la doccia con affetto. Ciò si rifletterà nella vita amorosa. Le donne sposate saranno felici a casa del coniuge e potrebbero anche prendere in considerazione l’idea di espandere la famiglia. Le donne che ricevono una proposta possono accettarla poiché la loro vita diventerà presto vibrante.

Carriera

Gestisci la pressione del lavoro con una nota positiva. Nonostante tu abbia un programma serrato, la vita professionale sarà interessante e creativa. Assicurati di assumerti le responsabilità da solo. Questo ti aiuterà a rimanere nel buon libro della direzione. Alcune femmine del Toro riusciranno a ottenere la promozione. Anche se professionalmente sei fortunato questa settimana, fai attenzione quando prendi importanti decisioni di investimento, soprattutto all’estero.

Soldi

Nonostante i problemi finanziari, la tua vita personale non è influenzata. Un investimento precedente potrebbe non portare un buon ritorno. Questo potrebbe essere deludente, ma devi essere fiducioso. È necessario stare attenti alle spese e stare lontani dall’acquisto non necessario di articoli di lusso. Ferma tutti gli acquisti indesiderati poiché anche un leggero disturbo può compromettere l’intera situazione finanziaria. Tuttavia, la settimana è buona per acquistare elettrodomestici e anche per investire in fondi comuni di investimento.

Salute

Gestisci i problemi medici con cura. La seconda parte della settimana non è buona in termini di salute poiché piccoli disturbi saranno comuni nella vita. Ci saranno denunce relative alle infezioni al torace. Alcuni anziani saranno ricoverati in ospedale a causa di febbre o problemi legati alle ossa. Devi essere cauto su ciò che mangi.