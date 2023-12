Oroscopo settimanale Leone, 31 dicembre – 6 gennaio 2024: controversie monetarie

Leone – (dal 23 luglio al 22 agosto)

Risolvi tutti i problemi legati all’amore e porta a termine tutti i compiti assegnati in ufficio. Esistono piccoli problemi finanziari e sanitari ed è necessario gestirli diligentemente.

Oroscopo dell’amore per il Leone

Piccoli problemi del passato saranno risolti e vedrai una nuova vita felice. Trascorri più tempo insieme come desidera il tuo partner. La sincerità nella vita amorosa è visibile in ogni atto e il tuo amante se ne renderà conto.

Evita qualsiasi interferenza esterna poiché ciò può avere un impatto negativo sulla vita amorosa. Alcune ragazze sposate potrebbero essere concepite questa settimana e coloro che hanno problemi con la famiglia del coniuge devono discuterne per risolvere i problemi amichevolmente.

Oroscopo della carriera Leone

Sii cordiale all’interno del team e questo aiuterà a completare le attività del team. Gestisci la pressione lavorativa con facilità e assumi anche nuovi ruoli.

Sii genuino mentre tratti con clienti e membri del team. Alcuni nativi viaggeranno per lavoro e chi è in cerca di lavoro lo troverà anche nella seconda metà della settimana. Coloro che lavorano nel settore sanitario potrebbero gestire casi cruciali questa settimana.

Oroscopo dei soldi Leone

Sebbene esistano problemi finanziari minori, sarai bravo a gestirli. Alcuni Leo possono aspettarsi entrate da fonti aggiuntive e ciò si tradurrà nella situazione finanziaria. Alcuni Leone azzereranno tutte le quote mentre anche le transazioni vedranno buoni ricavi. Una proprietà verrà a tuo nome mentre dovresti anche mantenere un equilibrio tra entrate e uscite. La seconda metà della settimana è buona per l’acquisto di un’auto.

Oroscopo della salute del Leone

Potresti notare piccoli problemi di salute all’inizio della settimana. I problemi legati alla digestione saranno comuni tra i Leone mentre i bambini svilupperanno febbre virale, mal di gola o allergie cutanee questa settimana. Consulta un medico ogni volta che provi disagio. Evita esercizi pesanti e fai attenzione mentre sali su un treno o un autobus. È bene fare attenzione alla dieta.