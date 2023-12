Oroscopo del mese di dicembre 2023, cosa prevedono gli astri per il segno del Cancro per l’ultimo mese dell’anno

Nettuno, un corpo planetario che può renderci sensitivi ma anche causare confusione, è retrogrado da giugno. Durante la sua danza all’indietro che ti apre gli occhi, potresti esserti sentito insicuro su come procedere all’interno delle relazioni.

Quando il pianeta andrà direttamente nel segno dei Pesci, mercoledì 6 dicembre, ti renderai conto che in questo momento non devi fare nulla.

Puoi trarre vantaggio da un’intuizione acuta, ora che Nettuno è diretto, utilizzando la luna nuova in Sagittario martedì 12 dicembre per meditare, estrarre alcune carte dei tarocchi o portare la lettura dell’oroscopo di dicembre al livello successivo scoprendo il tuo tema natale.

Dovresti sapere che le stelle hanno altri assi nella manica martedì 12 dicembre, oltre a benedirti con una luna nuova perspicace. Anche Mercurio diventa retrogrado in questa data.

Quando il sole entrerà nel Capricorno giovedi 21 dicembre, il tuo consiglio approvato dalle stelle è di continuare a fare il punto sull’amore nella tua vita.

Lascia che le stelle ti diano benedizioni di risate, gioia e, sì, un buon Capodanno per coloro che lo cercano.

Più dai, più ricevi. Cercare di esprimere te stesso comporta vantaggi, in particolare una luna piena luminosa nel tuo segno martedì 26 dicembre.

Mentre la prima metà di dicembre generalmente ti incoraggia a entrare in contatto con gli altri, quando arriva Capodanno va bene sedersi e lasciare che siano gli altri a fare i piani.

Quando Venere entra in Sagittario venerdì 29 dicembre, abbassa qualsiasi sano muro emotivo di interesse perché le stelle vogliono benedirti con risate, gioia e, sì, pomiciate per coloro che sono interessati a un bacio di Capodanno, anche se sei anche piangere. Perché Giove termina il suo moto retrogrado sabato 30 dicembre in Toro e nella tua undicesima Casa dell’Amicizia, lasciandoti così amato, come avevamo avvertito.