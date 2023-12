Oroscopo settimanale Gemelli, 17-23 dicembre 2023, sfide minori

Gemelli – (dal 21 maggio al 20 giugno)

Piccole sfide in ufficio ti daranno l’opportunità di crescere professionalmente. Ci sarà prosperità nella vita e starai bene anche in termini di salute.

Oroscopo dell’amore GemelliQuesta settimana potrebbero verificarsi piccoli attriti ed è sempre bene prendere l’iniziativa per sistemare le cose prima che sfuggano di mano. Abbi il controllo del tuo temperamento e non entrare in discussioni su argomenti emotivi, inclusi genitori e fratelli.

Alcuni nativi maschi Gemelli potrebbero separarsi, ma questo aprirà anche la strada a un futuro migliore. Le donne sposate possono rimanere incinte nella seconda metà della settimana.

Oroscopo della carriera Gemelli

Gestisci la pressione ufficiale con cautela. Potrebbero presentarsi piccole sfide professionali e dovrai anche viaggiare questa settimana per motivi di lavoro. Gestisci i clienti diplomaticamente e utilizza le tue capacità di comunicazione durante la negoziazione.

Alcuni nativi dei Gemelli riceveranno una valutazione o un avanzamento nel ruolo. La tua azienda vedrà profitti a lungo termine. Le persone in cerca di lavoro potrebbero avere buone notizie da condividere prima della fine della settimana.

Oroscopo dei soldi Gemelli

Sii ragionevole mentre spendi soldi. Nonostante la buona salute finanziaria, è necessario avere il controllo sulle spese. Evita di acquistare articoli di lusso e considera invece il risparmio intelligente. Questo è un buon momento per saldare tutte le quote e persino per acquistare oro come investimento.

I nativi dei Gemelli compreranno un’auto o investiranno anche nel settore immobiliare. Sebbene le attività speculative siano una buona idea per aumentare la ricchezza, è bene aspettare ancora una settimana per investire denaro.

Oroscopo della salute dei Gemelli

Fai attenzione alla tua salute poiché potrebbero esserci problemi di salute minori. Coloro che hanno malattie cardiache devono stare attenti mentre svolgono compiti pesanti. Pratica lo yoga e concediti anche degli esercizi al mattino per mantenerti in forma. Se hai in programma un intervento chirurgico, puoi andare avanti con il programma.