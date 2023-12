Oroscopo settimanale Bilancia, 17-23 dicembre 2023, una vacanza romantica

Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Mentre la tua relazione d’amore sarà più forte, fai del tuo meglio in ufficio per ottenere risultati supremi. Questa settimana emergeranno piccoli problemi finanziari mentre la tua salute è intatta. Non lascerai nessun problema irrisolto.

Oroscopo dell’amore per la Bilancia

Sii sincero nella relazione e il tuo amante se ne renderà conto. Ricopri di affetto il partner e fornisci anche supporto morale a ogni sforzo del partner. Questa settimana potresti pianificare una vacanza romantica anche in una località straniera.

Se stai lontano dal tuo partner e hai una relazione a distanza, una visita a sorpresa del partner può sorprenderti. I single potrebbero incontrare l’interesse amoroso ed è probabile che le proposte vengano accettate.

Oroscopo della carriera Bilancia

Le sfide professionali non ti impediranno di esibirti. Assumi nuove responsabilità e metti alla prova il tuo coraggio sul posto di lavoro. La settimana non va bene per la politica aziendale e potresti anche mantenere rapporti amichevoli con i tuoi colleghi e anziani. Anche la promozione e la valutazione sono in programma.

Anche i Bilancia che intendono trasferirsi all’estero vedranno cambiamenti positivi. Questa settimana gli studenti potranno anche essere ammessi ad un’università straniera. Gli imprenditori possono anche lanciare nuove iniziative per ottenere buoni ritorni nel prossimo futuro.

Oroscopo dei soldi Bilancia

Piccoli problemi finanziari disturberanno la prima metà della settimana. Non sarai produttivo e questo potrebbe far deragliare i tuoi piani inizialmente. Tuttavia, la vita tornerà sulla buona strada con il passare della settimana. Prendi in considerazione l’idea di avvalerti dell’aiuto di un consulente finanziario. Puoi anche effettuare investimenti in fondi comuni di investimento e depositi fissi. Tuttavia, evita gli investimenti su larga scala in azioni e commercio.

Oroscopo della salute della Bilancia

Puoi respirare facilmente perché la tua salute è buona questa settimana. Tuttavia, è sicuro evitare lo stress. Potrebbero verificarsi problemi minori legati alla digestione. Inizia a praticare lo yoga e tieni a freno il cibo. È probabile che tu sia felice e mentalmente tranquillo. Gli anziani che soffrono di dolore toracico o problemi respiratori devono consultare un medico.