Elton John contro il Vaticano: “Rifiuta le unioni gay e poi fa profitto investendo nel mio film Rocketman”

Elton John contro il Vaticano. Il cantautore inglese, noto rappresentante della comunità Lgbt, accusa la Chiesa di ipocrisia. Perché rifiuta di benedire le unioni gay e poi fa profitto investendo nel film su Elton John. Cioè Rocketman, il film che narra la storia su uno dei più famosi cantanti gay della storia (e uno dei primi a fare coming out).

Elton John contro il Vaticano per l’ipocrisia sulle nozze gay

“Come può il Vaticano rifiutarsi di benedire le unioni gay perché ‘sono un peccato’, ma allo stesso tempo trarre felicemente profitto dall’aver investito milioni in “Rocketman” – un film che celebra il mio aver trovato la felicità dal mio matrimonio con David??”. Aggiunge anche l’hashtag #ipocrisia Elton John al post su Twitter con cui ha accusato il Vaticano.

L’accusa arriva dopo il pronunciamento della Congregazione per la Dottrina della Fede e il suo netto ‘no’ alla benedizione delle coppie omosessuali.

Elton John e il matrimonio con David Furnish

Elton John, 73 anni, dal 2014 è unito in matrimonio col regista e produttore David Furnish, aspetto di cui si parla anche nell’epilogo di Rocketman. Che è il biopic musicale sugli inizi della sua carriera, quale evento in cui raggiunge finalmente una sua serenità dopo anni di tormenti e sofferenze.

Al suo post sui social la popstar inglese allega anche due articoli di stampa: uno con la notizia di ieri per cui la Chiesa non può benedire le unioni gay, l’altro che riprende una notizia del 2019 secondo cui il Vaticano è diventato socio di Lapo Elkann con un fondo basato a Malta il quale, tra le varie operazioni, avrebbe investito 4 milioni per finanziare opere cinematografiche tra cui proprio quella sulla vita di Elton John.