Una moglie americana, attrice e mezza nera? Non scherziamo! Così William gelò Harry e il suo colpo di fulmine.

La risposta esplicita in due parole del principe William quando Harry ha detto che stava uscendo con Meghan Markle. E che forse gli sarebbe piaciuta come moglie.

La storia d’amore tra il Principe Harry e Meghan Markle è iniziata come una relazione a distanza ed Harry confessa di essere stato colpito da lei dal momento in cui ha notato la sua foto durante uno scroll di Instagram.

Nel 2017 Meghan raggiunge il principe nella sua casa londinese a Nottingham Cottage.

La relazione è stata mantenuta segreta per proteggersi dalla curiosità a volte soffocante dei media. Dai primi appuntamenti nelle sale private dei club londinesi alle serate nel cottage di Harry a Kensington Palace alle vacanze romantiche in luoghi speciali per entrambi. Dopo qualche mese Harry ha deciso di presentare l’attrice americana alle persone a lui più care.

Dopo questi primi incontri positivi per i due innamorati, descritti nel suo libro Spare, Harry ha deciso di portare la fidanzata in famiglia.

I primi a conoscere Meghan sono stati il principe William e la principessa Kate durante una cena nella loro casa di Londra. Entrambi, all’epoca, si erano impegnati a mantenere il segreto.

Quando Harry ha raccontato che la donna di cui era innamorato era un’attrice americana che recitava anche in Suits, la sorpresa del fratello è stata enorme e la coppia ha poi rivelato di essere grandi fan della serie e di sapere esattamente chi fosse Meghan.

Ricordando quel primo incontro con il fratello e Kate, Harry confessa nel libro Spare di essere stato più nervoso per quella presentazione che per quella con la Regina.

William li ha accolti sulla porta di casa e Meghan lo ha abbracciato, cosa che ha spaventato Harry perché sapeva che il fratello non ama contatti troppo “intimi” con estranei.

Quel momento è stato un classico scontro di culture, divertente e affascinante allo stesso tempo, che Harry ricorda come cordiale.