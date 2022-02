Ilary Blasi: chi è l’amico coreografo Luca Tommasini, la vacanza in Lapponia e i gossip sul flirt

Ilary Blasi e Francesco Totti si starebbero separando a causa di un presunto flirt tra la conduttrice tv che tra poco la rivedremo alla conduzione de l’Isola dei Famosi e il coreografo di fama internazione Luca Tomassini.

Chi è Luca Tommassini con cui Ilary Blasi avrebbe tradito Totti

Luca Tommassini ha 50 anni ed è romano. Oltre a fare il coreografo, è regista, direttore artistico, ballerino e attore. Dopo il diploma in danza classica al Balletto di Roma vince una borsa di studio per studiare danza a New York e Los Angeles. Negli Usa fa parte del corpo di ballo di star internazionali come Madonna, Diana Ross, Prince, Janet Jackson, Whitney Houston, Kylie Minogue, Michael Jackson, Ricky Martin, Eminem, Pharrel Williams, Katy Perry, Robbie Williams, Diana Ross, Beyoncé, Johnny Depp, Robin Williams, Angelina Jolie, Alicia Keys, Pink, Take That.

Tornato in Italia, Luca lavora per programmi importa come X Factor e Dance Dance Dance e collabora con Claudio Baglioni, Giorgia, Luciano Pavarotti, Elisa, Anna Oxa, Paola e Chiara, Gigi D’Alessio, Tiziano Ferro, Jovanotti, Patty Pravo, Gianni Morandi, Il Volo, Ambra Angiolini, Eros Ramazzotti, Marco Mengoni, Noemi e Emma.

In passato ha avuto una storia con Heater Parisi. E’ dichiaratamente bisessuale. Nel 202o si è ritrovato una scritta omofoba sul citofono della sua casa di Trastevere a Roma.

La vacanza in Lapponia con Ilary e l’autore televisivo Ennio Meloni

A novembre, Luca Tommassini è partito per una vacanza in Lapponia con Ilary Blasi e l’autore televisivo Ennio Meloni. I tre hanno registrato un video in cui raccontavano: “Siamo qui al confine con la Russia, in mezzo al nulla”, per poi mostrare l’aurora boreale e paesaggi straordinari, tra slitte, alci e cioccolate calde. Qualche giorno fa, Ilary e Luca sono apparsi di nuovo insieme nella nuova pizzzeria aperta a Roma da Flavio Briatore. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso e portato alla rottura tra Ilary e Francesco Totti.