Meghan Markle accusa la famiglia reale: “Non mi avete protetto durante la gravidanza”

ROMA – Meghan Markle accusa la famiglia reale di non averla protetta durante la gravidanza.

L’attacco, racconta Luigi Ippolito sul Corriere della Sera, è contenuto nelle memorie legali per il processo contro il Mail on Sunday per violazione della privacy:

“E ciò nonostante il fatto – sostiene lei – che il suo matrimonio col principe Harry avesse fruttato alle casse britanniche ben un miliardo di sterline: un’affermazione che ha lasciato increduli i giornali inglesi”.

Continua quindi lo scontro, ormai a distanza, tra i duchi di Sussex, ora in California, e la famiglia reale.

“Ma forse la pretesa più bizzarra contenuta nelle memorie legali – continua Luigi Ippolito – è quella del miliardo di sterline fruttato dal matrimonio: una cifra probabilmente basata sulle stime della società di consulenza Brand Finance, secondo cui le nozze fra Harry e Meghan avevano generato introiti per il turismo fino a 300 milioni, che potevano crescere a un miliardo se si considerava l’impatto su moda e commercio”.

Meghan Markle e Harry, 1 milione di dollari per tenere discorsi pubblici: contratto con stessa agenzia di Obama

Il principe Harry e Meghan Markle hanno firmato per una cifra da capogiro, un contratto con l’agenzia americana Harry Walker, la stessa degli Obama e dei Clinton.

La coppia incasserà un milione di dollari per ogni discorso pubblico che il duca e la duchessa di Sussex terranno davanti ad associazioni e forum.

L’esperto di pubbliche relazioni Mark Borkowski, al Sun ha detto che la coppia parlerà di questioni sociali tra cui la giustizia razziale, l’uguaglianza di genere, l’ambiente e la salute mentale.

“Sono sorpreso che non lo abbiano fatto prima. Sarà uno dei loro grandi generatori reddito. Il circuito degli oratori è uno spazio sicuro dove “saccheggiare”, ha aggiunto Borkowski.

È la prima iniziativa della coppia da quando hanno lasciato la famiglia reale e si sono trasferiti a Los Angeles per trovare l’indipendenza finanziaria. (Fonti: Daily Mail, Il Corriere della Sera).