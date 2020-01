Meghan Markle e Harry, la Regina Elisabetta: “Ok alla loro nuova vita. Ci sarà un periodo di transizione”

Blitz dice

Azzolina copia e incolla nei componimenti per i corsi di studio. Così fan tutti, è il metodo quasi universalmente adottato. Non solo a scuola e Università, anche in uffici e studi professionali, ministeri e burocrazie varie, Parlamento incluso. Plagio? No, abitudine. Gente e istituzioni copiano e incollano. Aggravante, non scusante.