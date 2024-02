Yulia Navalnaya: “Putin mafioso, chissà se arresterà dissidenti anche al funerale di Alexei”

La cerimonia funebre per Alexei Navalny si svolgerà questo venerdì in una chiesa nel sud-est di Mosca, e il suo corpo sarà sepolto nel cimitero di Borisovskoe. Lo ha detto la sua portavoce, Kira Yarmysh. “Il servizio funebre per Alexei – scrive su X Kira Yarmysh – si svolgerà presso la chiesa dell’Icona della Madre di dio a Maryino il primo marzo alle 14. Arrivate presto. La sepoltura avrà luogo nel cimitero Borosivskoe”.

“Il funerale si svolgerà dopodomani e non so ancora se sarà pacifico o se la polizia arresterà coloro che sono venuti a salutare Alexei“, ha detto la vedova Yulia Navalnaya parlando alla Plenaria dell’Eurocamera. Un lungo applauso degli eurodeputati in piedi ha accolto l’ingresso in Aula della donna, invitata a parlare al Parlamento europeo dalla presidente Roberta Mestsola, a tre anni dalla sua ultima apparizione quando venne a ritirare in premio Sacharov 2021 assegnato a suo marito, ai tempi in carcere in Russia. La Navalnaya ha offerto al massimo organo di rappresentanza della comunità europea l’immagine che di Putin come quella di “un boss di una organizzazione criminale. Un mafioso”.

“Non avete a che fare con un politico, ma con un sanguinario mafioso. Putin è il capo di una banda criminale organizzata. Questa comprende avvelenatori e assassini, ma sono tutti solo burattini. La cosa più importante sono le persone vicine a Putin, i suoi amici, i suoi collaboratori e i custodi del denaro della mafia”, ha dichiarato Yulia Navalnaya. “Noi dobbiamo adottare i metodi della lotta alla criminalità – ha proseguito -. Non note diplomatiche, ma indagini. Non dichiarazioni di preoccupazioni, ma una ricerca dei consociati della mafia nei vostri Paesi”.