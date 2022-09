Elezioni, Gasparri: subito al lavoro per dare risposte a categorie e territori (foto Ansa)

Con le elezioni politiche del 25 settembre il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha avuto di nuovo la fiducia degli elettori. E’ già al lavoro per dare risposte a categorie e territori. E’ un dovere dare ascolto a chi ha dato consenso, afferma il forzista

Dovere di ascolto a chi ha dato consenso

“Già in queste ore sto onorando il nuovo mandato parlamentare per un avvio operoso della legislatura.

Sto incontrando associazioni di categoria, sindacati, rappresentanti del mondo dell’agricoltura, della sicurezza, del commercio e dell’impresa per mettere a punto le prime proposte di legge che insieme ad altri colleghi di Forza Italia proporremo all’avvio della legislatura”, ha detto il senatore forzista.

Dobbiamo essere presenti con concretezza. Del resto l’esperienza parlamentare acquisita e la possibilità di continuare a svolgere il mio ruolo nell’aula di Palazzo Madama, mi impongono il dovere di dare ascolto a tutti coloro che ci hanno dato consenso, a quanti hanno risposto agli appelli di Silvio Berlusconi, sempre attento ai contenuti e ai programmi.

Essere presenza concreta

Una presenza concreta, quella che dobbiamo rappresentare, ancor di più in questa legislatura, per dare risposte alle categorie e ai territori.

L’esperienza e la solidità sono caratteristiche che devono essere a disposizione dell’attività parlamentare, del nostro movimento e di tutto il centrodestra che torna finalmente alla guida dell’Italia”.

I ringraziamenti agli elettori via Facebook

Molto soddisfatto per la mia rielezione in Parlamento. Porteremo solidità ed esperienza al Governo. I cittadini italiani hanno scelto di darci fiducia perché abbiamo affrontato temi concreti e cercato di dare risposte efficaci ai singoli comuni e alle specifiche categorie. La nostra presenza sul territorio è innegabile. Così il senatore forzista ha ringraziato via Facebook i suoi elettori che nei commenti sottolineano la sua instancabile attività e presenza sul territorio.