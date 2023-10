L’incursione terrestre nel settore nord di Gaza condotta stamane da forze di fanteria e da mezzi blindati israeliani “rientra nei nostri preparativi per la prossima fase della guerra”. Lo ha dichiarato il portavoce militare Daniel Hagari.

Gaza, incursione israeliana a nord, anticipo d’invasione

Nel corso della operazione, durata alcune ore, i militari “hanno ucciso terroristi, e distrutto infrastrutture terroristiche di Hamas. Hanno disinnescato ordigni, e neutralizzato imboscate. Il tutto per preparare il terreno alle prossime fasi della guerra”. Al termine della incursione le forze israeliane hanno lasciato l’area, ha concluso Hagari, ”senza aver subito vittime”.

“Hamas blocca le strade a sud”

Il portavoce militare israeliano ha diffuso il contenuto di una telefonata – registrata – tra un ufficiale dell’intelligence dell’esercito di Israele (unità 504) e un residente della Striscia di Gaza nella quale questi conferma i posti di blocco messi da Hamas per non far andare al sud la popolazione, nonostante gli inviti dell’esercito stesso.

“Per la vostra personale sicurezza – dice l’ufficiale – vi chiedo di andare verso Khan Younis”, che si trova nel Sud della Striscia. “Tutte le strade – questa la replica del residente di Gaza – sono bloccate da Hamas che manda indietro la gente”.