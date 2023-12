Ci sono anche i giornalisti nel mirino dell’entourage di Donald Trump, se tornerà alla Casa Bianca. Lo ha minacciato un suo alleato, Kash Patel, che probabilmente ricoprirà un ruolo di alto livello nella sicurezza nazionale nell’eventuale nuova amministrazione Trump, dopo esserne stato consigliere antiterrorismo.

Kash Patel: “Darelo la caccia ai giornalisti cospiratori”

“Daremo la caccia ai cospiratori, non solo nel governo ma anche nei media”, ha detto Patel in un podcast condotto da Stephen Bannon, ex stratega di Trump, come riferisce il New York Times. “Sì – ha avvisato – daremo la caccia a coloro che nei media hanno mentito ai cittadini americani, che hanno aiutato Joe Biden a truccare le elezioni presidenziali, daremo la caccia a voi. Che sia penale o civile, lo vedremo”.

“Useremo la Costituzione per perseguirli per crimini di cui hanno detto che siamo sempre stati colpevoli mentre non lo siamo mai stati”, ha aggiunto. Alzando a volume ormai fuori controllo le polemiche e le preoccupazioni dopo che Trump stessi ha appena dichiarato senza il minimo scrupolo di vedersi già “dittatore ma solo il primo giorno della presidenza quando chiuderò i confini e cancellerò le politiche per il clima ricominciando a trivellare”.

Trivellando trivellando, reggerà all’urto la crosta della democrazia americana?