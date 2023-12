Il digiuno intermittente fa perdere peso ma può cambiare drasticamente il modo in cui funziona il nostro cervello, sia in positivo sia in negativo

Il digiuno intermittente fa perdere peso ma può cambiare drasticamente il modo in cui funziona il cervello, sia in positivo che in negativo.

Secondo uno studio, il digiuno intermittente, tanto decantato da celebrità come Hugh Jackman, Beyoncé e Kourtney Kardashian, potrebbe avere effetti importanti sul cervello.

Gli scienziati dell’Health Management Institute di Pechino hanno scoperto che il digiuno intermittente può alterare drasticamente i batteri intestinali e l’attività cerebrale, con esiti sia positivi che negativi.

La forma più popolare di questa dieta di tendenza – il digiuno a tempo limitato – prevede che le persone limitino l’assunzione di cibo a otto-dieci ore al giorno, restando senza cibo per 14-16 ore.

Un’altra forma di dieta prevede l’alternanza di giorni di digiuno, in cui si mangia pochissimo, e giorni di alimentazione normale.

Ricercatori cinesi hanno studiato gli effetti di questo metodo di digiuno intermittente su partecipanti in sovrappeso e obesi e hanno scoperto che il regime ha portato a una diminuzione dell’attività cerebrale che svolge un ruolo nell’appetito e nella dipendenza, nonché a un aumento dei batteri intestinali legati all’attenzione, alle emozioni e all’apprendimento.

I risultati potrebbero indicare come il digiuno intermittente possa fare di più per le persone che non solo aiutarle a perdere peso.

Il dottor Yongli Li, coautore dello studio presso l’Henan Provincial People’s Hospital in Cina, ha affermato che un intestino sano è essenziale per mantenere l’equilibrio generale e migliorare la salute in tutte le aree del corpo.

I ricercatori hanno studiato 25 partecipanti cinesi in sovrappeso e obesi che hanno seguito due diversi regimi di dieta a digiuno intermittente per due mesi.

I partecipanti avevano un’età media di 27 anni e un indice di massa corporea (IMC) compreso tra 28 e 45.

Per dimostrare l’effetto della dieta a digiuno intermittente sull’organismo, i partecipanti hanno fornito campioni di feci, di sangue e sono stati sottoposti a scansioni cerebrali.

Per prima cosa, hanno mangiato la loro consueta dieta per quattro giorni, in modo che i ricercatori potessero valutare il loro apporto energetico medio giornaliero.

È seguita una “fase di digiuno controllato” di 32 giorni, in cui i partecipanti hanno ricevuto pasti personalizzati creati da un dietologo, con un valore calorico che diminuiva gradualmente fino a un quarto del loro apporto energetico di base.

I pazienti hanno mangiato senza restrizioni ogni due giorni e hanno consumato i pasti limitati negli altri giorni.

Seguiva una fase di 30 giorni di “digiuno controllato a basso contenuto calorico”, in cui veniva fornito un elenco di alimenti consigliati, ma non i pasti veri e propri.

I partecipanti di sesso femminile ricevevano un’indennità di 500 calorie al giorno, mentre gli uomini di 600 calorie.

Dopo entrambe le fasi di digiuno, i ricercatori hanno notato una diminuzione dell’attività delle regioni cerebrali implicate nella regolazione dell’appetito e della dipendenza. Questo potrebbe significare che le persone sono più affamate.

I ricercatori hanno riscontrato un aumento dell’attività nelle regioni cerebrali deputate all’attenzione, alle emozioni e all’apprendimento, il che significa che le persone potrebbero risultare più efficienti nello svolgimento di compiti che richiedono tali abilità.

Nel microbioma intestinale, i ricercatori hanno osservato un forte aumento dei batteri Faecalibacterium prausnitzii, Parabacteroides distasonis e Bacterokles uniformis.

Il Faecalibacterium prausnitzii aumenta la capacità del sistema immunitario di combattere le interazioni infiammatorie, mentre il P. distasonis è ritenuto in grado di contribuire ad alleviare l’obesità e il Bacterokles uniformis migliora la barriera intestinale.

Nel frattempo, i batteri E. coli sono diminuiti. Questi batteri possono contribuire al controllo dell’appetito rilasciando ormoni che indicano al cervello che il corpo è sazio. Con una minore quantità di batteri E. coli, le persone potrebbero avere un minore controllo sull’appetito.

I partecipanti hanno inoltre perso in media 16,7 chili durante lo studio.

Il dottor Li ha dichiarato: “Un microbioma intestinale sano ed equilibrato è fondamentale per l’omeostasi energetica e il mantenimento di un peso normale.

Al contrario, un microbioma intestinale anormale può modificare il nostro comportamento alimentare influenzando alcune aree cerebrali coinvolte nella dipendenza”.