La terra che calpestiamo non è ferma mai. In questo momento è sotto osservazione dei sismologi l’India. Il subcontinente è ancora in movimento, di più, si restringe al ritmo di 8 km quadrati all’anno. E per effetto, ’Himalaya si solleva di circa 1 cm all’anno. Il viaggio ha avuto inizio 75 milioni di anni fa quando la placca indiana si staccò dal supercontinente Gondwana, continua a spingersi nella placca eurasiatica.

L’analisi scientifica del movimento delle placche tettoniche suggerisce un alto rischio di terremoti nella regione dell’Himalaya. La massa continentale dell’India si sta restringendo a causa della collisione tra le placche tettoniche, che comporta rischi sismici. Le persone nella regione dovrebbero essere preparate a potenziali terremoti.

L’India è uno dei paesi più grandi e popolosi del mondo, con una superficie totale di circa 3,28 milioni di chilometri quadrati. Tuttavia, quest’area non è costante, ma diminuisce al ritmo di 2 mm all’anno. Ciò significa che ogni anno l’India perde circa 6,56 chilometri quadrati del suo territorio, che equivalgono alla dimensione di 910 campi da calcio.

Ma cosa sta causando questa contrazione e quali sono le sue implicazioni per il futuro? si chiede il Times of India.

La risposta sta nel movimento delle placche tettoniche, i pezzi giganti della crosta terrestre che galleggiano sul mantello, lo strato sotto la crosta. L’India si trova sulla placca indiana, che si sposta verso nord ad una velocità di circa 5 cm all’anno. Questa placca si sta scontrando con la placca eurasiatica, che trasporta la maggior parte dell’Asia e dell’Europa. Questa collisione, che avviene da milioni di anni, è responsabile della formazione e della crescita delle montagne dell’Himalaya, le più alte del mondo. L’Himalaya si sta ancora sollevando di circa 1 cm all’anno, poiché la placca indiana spinge contro quella eurasiatica.

Tuttavia, questa collisione significa anche che la massa continentale dell’India viene schiacciata e deformata mentre spinge contro la rigida placca eurasiatica. La placca indiana non è piatta ma curva e, mentre scorre sotto la placca eurasiatica, si piega e si deforma. Ciò crea tensione e stress nella crosta, che possono essere misurati tramite dati satellitari e stazioni GPS in tutta l’India e nelle regioni limitrofe.

Scienziati e sismologi hanno scoperto che la distanza tra diversi punti in India e nel Tibet diminuisce ogni anno. Questo movimento della placca indiana ha implicazioni significative per i rischi sismici e i futuri terremoti nella regione. L’Himalaya è ancora giovane e attivo e, man mano che diventa più alto, si divide in strati anche in superficie. Questi strati possono scivolare uno sull’altro, creando faglie e fratture. Anche la placca indiana si sta staccando o delaminando, nel senso che la sua parte inferiore si sta staccando da quella superiore e sprofonda nel mantello. Ciò crea segnali anomali degli isotopi dell’elio nelle sorgenti tibetane, che indicano la profondità e l’entità della delaminazione.

La delaminazione della placca indiana è diversa dal rifting della placca africana, che sta portando alla formazione di un nuovo oceano e di un nuovo microcontinente nell’Africa orientale. Il rifting è causato dallo stiramento e dall’assottigliamento della crosta, mentre la delaminazione è causata dalla compressione e dall’ispessimento della crosta. Entrambi i processi, tuttavia, comportano la riduzione della massa continentale dei rispettivi continenti.