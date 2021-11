Asteroide 4660 Nereus sfiorerà la Terra l’11 dicembre: è grande quanto la Tour Eiffel

L’11 dicembre prossimo, l’asteroide 4660 Nereus, del diametro di circa 330 metri e grande quanto la Tour Eiffel, passerà accanto alla Terra. Pur non rappresentando alcun pericolo per il nostro pianeta la NASA lo ha classificato come un “asteroide potenzialmente pericoloso” a causa della distanza minima della sua intersezione orbitale.

Asteroide 4660 Nereus sfiorerà la Terra l’11 dicembre

I monitor spaziali della NASA affermano che l’11 dicembre passerà sulla Terra a una velocità massima di circa 6.500 km/h, e qualsiasi impatto potrebbe essere potenzialmente devastante. Ma come detto, per fortuna l’asteroide 4660 Nereus non rappresenta una minaccia per l’umanità.

Tra il 1900 ed il 2100 sono stati stimati ben sette approcci alla Terra a distanze inferiori a 5 milioni di chilometri: il momento di raggiungimento massimo nel febbraio del 2060, quando Nereus si troverà a circa 1,2 milioni di chilometri dal pianeta.

Il secondo passaggio più ravvicinato in assoluto, secondo i calcoli della NASA, è quello previsto per il prossimo 11 dicembre: si troverà a 3,9 milioni di chilometri di distanza dalla Terra.

Le caratteristiche dell’asteroide 600 Nereus

Appartenente alla classe Apollo, l’asteroide ha una forma leggermente allungata, probabilmente ovale, con una lunghezza che dovrebbe superare i 500 metri e un diametro centrale di circa 330 metri.

È più grande del 90% degli asteroidi, ma minuscolo rispetto al più grande, secondo il sito web Space Reference.

La sua scoperta risale al 1982 ed è dovuta all’astronoma Eleanor F. Helin.