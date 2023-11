Fondazione Grande Oriente d’Italia Onlus, bando per l’assegnazione di contributi in favore di soggetti in condizione di svantaggio e studenti di zone alluvionate

La Fondazione Grande Oriente d’Italia Onlus persegue scopi di utilità e solidarietà sociale e opera nei settori della tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico e nel campo della formazione a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Nel perseguimento dei propri fini istituzionali e, in considerazione dei recenti avvenimenti che hanno interessato la Regione Toscana, la Fondazione intende sostenere studenti e persone affette da disabilità residenti nelle zone alluvionate.

Più nello specifico la Fondazione, per garantire il corretto proseguimento degli Studi, intende indire un bando per l’assegnazione di un n. 20 di borse di Studio di importo pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) in favore di studenti iscritti regolarmente alle scuole superiori o all’Università residenti nella regione Toscana colpita recentemente dall’alluvione e che si trovino in condizioni di svantaggio economico, sociale o familiare.

Altresì la Fondazione intende assegnare n. 20 contributi a fondo perduto di importo pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) in favore di persone con disabilità fisica le cui case siano state gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali.

Requisiti per l’ammissione al bando

Studenti scuole superiori e universitari

Essere iscritti regolarmente agli anni di corso delle Scuole superiori o essere iscritti ad un corso di laurea magistrale o triennale con conseguimento del diploma con votazione non inferiore a 90;

Residenza nella regione colpita dai recenti eventi alluvionali.

Persone con disabilità fisica

Residenza nelle Regioni colpite dai recenti eventi alluvionali;

Certificazione comprovante la disabilità.

Modalità di presentazione della domanda

I soggetti come sopra individuati dovranno presentare apposita domanda scritta da far pervenire a mezzo posta raccomandata alla Fondazione Grande Oriente d’Italia Onlus presso la sede legale, sita in Via di San Pancrazio n. 8, 00152, Roma entro e non oltre il 30 novembre 2023.

La documentazione da inviare per gli studenti è la seguente:

certificato di residenza rilasciato dal Comune o autocertificazione;

documento rilasciato dalla scuola attestante l’iscrizione o autocertificazione;

per gli studenti universitari documentazione attestante gli esami sostenuti e piano di studi relativo all’anno di riferimento;

fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

Indirizzo di recapito email.

La documentazione da inviare per le persone con disabilità è la seguente:

certificato di residenza rilasciato dal Comune o autocertificazione;

certificazione comprovante la disabilità;

documento di identità in corso di validità.

Modalità di assegnazione delle Borse Di Studio e dei contributi

Le borse di studio e i contributi verranno assegnati a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Grande Oriente d’Italia Onlus, seguendo l’ordine cronologico di

presentazione delle domande e il risultato verrà comunicato ai candidati tramite posta elettronica.