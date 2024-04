Le aziende italiane che crescono investono in digital marketing

Sei un libero professionista, un commerciante, un artigiano, o un giovane imprenditore?

Che la tua attività sia nata online o che invece appartenga al mondo tradizionale offline, il marketing digitale è lo strumento promozionale indispensabile per portarla al successo.

In questo articolo vediamo che cos’è il marketing digitale e quali sono gli strumenti che ti offre per raggiungere nuovi clienti, aumentare la vendita di prodotti o servizi e far crescere il tuo fatturato.

Che cos’è il marketing digitale?

Il marketing digitale non è altro che l’insieme di tutti gli strumenti offerti dai canali web per promuovere aziende e professionisti.

Grazie al marketing online è possibile far conoscere la propria attività, aumentare o migliorare la reputazione del brand, raggiungere nuovi clienti, anche presenti in aree geografiche diverse e risparmiare sui loro costi di acquisizione grazie alle tecnologie di targetizzazione mirata offerte dal web.

Il marketing digitale comprende un largo ventaglio di strumenti che concorrono alla pubblicità online di aziende e professionisti. Tra questi, decisiva per emergere tra i primi nei risultati dei motori di ricerca è la Search Engine Optimization (SEO).

La SEO a sua volta comprende la gestione professionale di blog aziendali, l’ottimizzazione delle caratteristiche tecniche del sito web (dalla usabilità delle pagine alla pulizia del codice), fino all’attività di link building, determinante per il successo della strategia in organico. In merito a quest’ultima tecnica, su https://elemaca.it/acquisto-pacchetti-backlink/ è possibile trovare maggiori informazioni e dei pacchetti con varie caratteristiche.

La SEO è uno degli strumenti che garantisce alle aziende il maggior ritorno sull’investimento nel lungo periodo, ma è solo una delle molteplici branche del digital marketing.

Altri strumenti importantissimi per la promozione online sono il digital advertising, il social media marketing, le strategie di lead generation, l’email marketing.

Vediamole una ad una.

Tecniche e strumenti per il digital marketing

Il digital advertising, o advertising, comprende tutte le attività di sponsorizzazione, ovvero il pagamento di vere e proprie inserzioni sui social media o sui motori di ricerca, come Facebook o Google Ads (per citarne due tra le più popolari). É utilissima perché permette di indirizzare la pubblicità dell’azienda verso un target specifico, composto esattamente dalle persone interessate ad acquistare il servizio.

Il social media marketing comprende tutta l’attività relativa alla creazione di contenuti sulle piattaforme social come Instagram, LinkedIn, Facebook o Tik Tok, (per citarne alcuni). É utilissimo perché permette di veicolare un’immagine dell’azienda vicina al cliente potenziale, rispondere in tempo reale alle sue domande e creare una community intorno al brand.

La lead generation comprende invece l’attività di raccolta contatti da parte dell’azienda, funzionale alla strategia di email marketing. I contatti vengono trovati intercettando gli utenti sui social media o sui motori di ricerca grazie a contenuti in organico o sponsorizzazioni.

L’email marketing, infine, è costituita dall’insieme di comunicazioni orientate al nutrimento e alla vendita che l’azienda invia ai contatti raccolti attraverso la lead generation.