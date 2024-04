Perché la connessione in fibra ottica a casa può risultare lenta? I principali motivi

In un mondo sempre più interconnesso, avere un’ottima connessione internet è diventato fondamentale per tantissime attività di ogni giorno, specialmente per chi lavora in smart working. Tuttavia, nonostante l’avvento della fibra ottica abbia migliorato notevolmente le prestazioni delle reti domestiche, capita spesso di riscontrare rallentamenti nella navigazione.

In questo articolo esploreremo alcuni dei motivi principali che potrebbero causare una connessione in fibra ottica lenta, analizzando quali possibili problemi possono influenzare la performance della rete. Vedremo anche alcune possibili soluzioni per incrementare la velocità del nostro collegamento.

Fattori esterni alla rete domestica

Molti degli ostacoli che rendono lenta la nostra navigazione su Internet sono legati a problematiche indipendenti dalla rete interna all’abitazione.

Il numero di persone collegate alla stessa rete può influenzare notevolmente la qualità della connessione.

Quando molti utenti si connettono contemporaneamente, infatti, il carico sull’infrastruttura è maggiore e quest’ultima potrebbe non essere in grado di garantire una velocità di navigazione ottimale.

Rallentamenti possono verificarsi quando il sito web che si sta visitando ha difficoltà a gestire il traffico ricevuto, o quando vi sono problemi nel server che lo ospita. In questi casi, non è possibile migliorare le prestazioni del collegamento direttamente dall’interno della propria abitazione.

Come ci viene riferito anche dagli esperti redattori del blog www.robadainformatici.it, ogni operatore telefonico ha determinate caratteristiche e limitazioni legate alla rete; la velocità massima di connessione fornita potrebbe essere inferiore rispetto alle nostre esigenze, oppure i vincoli imposti dal provider potrebbero rallentare la connettività durante specifici orari della giornata.

Fattori interni alla rete domestica

In molti casi, tuttavia, la causa di una connessione lenta può essere rintracciata all’interno della nostra stessa rete domestica. Comprendere e risolvere questi problemi ci permetterà di avere una maggiore stabilità nella navigazione e di sfruttare al meglio la banda a nostra disposizione.

Il segnale del nostro modem Wi-Fi può perdersi o indebolirsi in base alla distanza e agli ostacoli presenti nell’abitazione. Pareti spesse, oggetti metallici o elettronici, infissi in ferro o PVC possono interrompere o indebolire notevolmente il segnale e ridurre la velocità della connessione. È consigliabile posizionare il router in un punto centrale dell’abitazione, lontano da fonti di interferenza, per garantirne una migliore copertura.

In ogni momento, abbiamo moltissimi dispositivi connessi al Wi-Fi che scambiano dati in background (ad esempio gli aggiornamenti sullo smartphone). Questo consuma parte della banda disponibile e può influire sulla velocità globale della connessione. Valutare quali dispositivi sono necessariamente connessi o limitarne l’utilizzo può migliorare le prestazioni della rete.

Talvolta, il problema può risiedere nel modo in cui il modem o il router sono configurati: è possibile che siano settati su canali già congestionati da altri dispositivi o reti vicine. Cambiare il canale Wi-Fi utilizzato o aggiornare i firmware dei dispositivi potrebbe migliorare notevolmente la qualità della connessione.

Possibili soluzioni per migliorare la velocità della fibra ottica

Oltre alle semplici precauzioni di cui abbiamo parlato finora, esistono alcuni accorgimenti specifici che possono eventualmente incrementare le performance della nostra connessione in fibra ottica domestica.

Per evitare la riduzione di velocità dovuta alla presenza di ostacoli o interferenze, si può provare a connettere il nostro PC o dispositivo direttamente tramite un cavo Ethernet. Questo permette di sfruttare al massimo la velocità della fibra ottica, bypassando le possibili limitazioni del Wi-Fi.

I modem più recenti hanno spesso caratteristiche tecniche migliori rispetto a quelli più datati, con standard di connessione Wi-Fi più avanzati e una maggiore potenza di trasmissione. Valutare l’acquisto di un dispositivo nuovo, anche in abbinamento ad un router dedicato, può garantire una migliore qualità del segnale e quindi un internet più rapido.

A proposito di router, ti potrebbe essere per te molto utile dare anche un’occhiata al recente articolo dedicato ai router per connessioni fibra ottica di Roba da Informatici, che ti aiuterà a scegliere il migliore per la tua abitazione.

Quando invece gli accorgimenti presi non risultano sufficienti nella risoluzione dei problemi di connessione lenta, è opportuno contattare il proprio provider telefonico.

Molto spesso i fornitori di servizi Internet sono in grado di effettuare diagnosi sul collegamento e risolvere eventuali problematiche legate alla loro infrastruttura.