Coppa Davis, salta l’incontro tra la nazionale e Mattarella: “Siamo in vacanza”

Gli eroi di Malaga, la squadra italiana che in Spagna ha conquistato la Coppa Davis a 47 anni dall’ultimo successo azzurro, ha declinato un invito del presidente della Repubblica Mattarella.

Coppa Davis, Sinner e gli azzurri saltano incontro con Mattarella

Nella serata trionfale di ieri, a poche ore dalla vittoria dell’insalatiera, il Quirinale ha annunciato l’incontro il prossimo 21 dicembre. Ma Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, la squadra vincitrice del torneo capitanata da Filippo Volandri, saranno in vacanza per preparare al meglio la prossima stagione. Lo ha comunicato, con rammarico, il presidente della Federazione italiana tennis Angelo Binaghi.

Il comunicato della Fitp

“Il 21 dicembre purtroppo non potremmo andare al Quirinale, ci dispiace da morire per il presidente Mattarella con cui abbiamo una promessa in sospeso”, ha fatto sapere all’Ansa. “I ragazzi hanno già in calendario da tempo le vacanze in vista poi della partenza per l’Australia, dove comincia la stagione agonistica. E noi non dobbiamo cambiare di una virgola, essere sempre gli stessi, non perderci in passerelle, anche se quella al Quirinale ovviamente non lo è. Dico che non dobbiamo cambiare le nostre abitudini che sono l’applicazione, il lavoro, il metodo”.

Binaghi ha poi ricordato l’altro incontro, quello dopo la finale di Wimbledon persa da Berrettini: “Quando fui invitato con Matteo Berrettini fresco finalista di Wimbledon insieme alla nazionale di calcio vincitrice agli Europei gli dissi per noi è una data storica ma non finisce qui. Presto verremo da lei vincitori e non finalisti”. Una promessa che per ora è solo rimandata.